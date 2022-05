 Wirtschaft: DGAP-News: milanconsult nutzt USU Service Management für exponentielles Wachstum (deutsch)

milanconsult nutzt USU Service Management für exponentielles Wachstum

Einsatz von USU IT Service Management ^ DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge milanconsult nutzt USU Service Management für exponentielles Wachstum 31.05.2022 / 11:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Möglingen, 31. Mai 2022. Zur Absicherung seines dynamischen Wachstums hat sich mit der milanconsult GmbH einer der führenden deutschen Dienstleister mobiler IT-Lösungen für den Einsatz von USU IT Service Management (ITSM) entschieden. Ziel ist die weitere Automatisierung der unternehmensweiten IT-Services. Die USU-Lösung soll als zentrale Service-Plattform verschiedene Alt-Systeme ablösen und die ITIL-konformen ITSM-Prozesse auf Basis einer einheitlichen Datenbank ganzheitlich unterstützen. Ausschlaggebend für die Wahl zugunsten von USU waren die Leistungsfähigkeit, Funktionsbreite und Flexibilität des modular aufgebauten Gesamtsystems sowie die Expertise des USU-Teams. "USU Service Management soll für uns das Fundament und der Motor für unsere weitere Expansion werden. Die Skalierbarkeit der Services auf Basis der zentralen Plattform ermöglicht es uns, mit den gleichen Ressourcen mehr Kunden zu bedienen", so Michael Lang, CEO von milanconsult. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com Kontakt USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 E-Mail: [email protected] USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 E-Mail: [email protected] --------------------------------------------------------------------------- 31.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: [email protected] Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1365203 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1365203 31.05.2022 °