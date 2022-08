 Wirtschaft: DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Starke Entwicklung im ersten Halbjahr 2022 mit Steigerung aller wichtigen Kennzahlen (deutsch)

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Starke Entwicklung im ersten Halbjahr 2022 mit Steigerung aller wichtigen Kennzahlen

* Betriebsergebnis ^

DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e):

Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Starke Entwicklung im ersten Halbjahr 2022

mit Steigerung aller wichtigen Kennzahlen

02.08.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Starke Entwicklung im ersten Halbjahr 2022

mit Steigerung aller wichtigen Kennzahlen

Erstes Halbjahr 2022:

* Rekordumsatz von 440,6 Mio. Euro; 12,6 % höher als im Vorjahr

* Betriebsergebnis (EBIT) von 60,1 Mio. Euro und EBIT-Marge von 13,6 %

* Rekordauftragseingang von 580,1 Mio. Euro; 28,5 % über dem Vorjahr

* Auftragsbestand mit 455,7 Mio. Euro auf neuem Höchststand

Asslar, 2. August 2022. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit

führender Anbieter von Vakuumlösungen, hat heute ihre Ergebnisse für das

erste Halbjahr 2022 veröffentlicht. Der Umsatz stieg im Vergleich zum

Vorjahr um 12,6 % auf 440,6 Mio. Euro und entspricht dem höchsten

Umsatzniveau innerhalb eines Halbjahres in der gesamten

Unternehmensgeschichte (H1 2021: 391,2 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis

(EBIT) stieg um 24,9 % auf 60,1 Mio. Euro (H1 2021: 48,1 Mio. Euro), was

einer EBIT-Marge von 13,6 % entspricht (H1 2021: 12,3 %). Zudem erreichte

der Auftragseingang in diesem Zeitraum 580,1 Mio. Euro (H1 2021: 451,6 Mio.

Euro); der Auftragsbestand lag zum Ende des ersten Halbjahrs 2022 bei 455,7

Mio. Euro (H1 2021: 183,7 Mio. Euro).

Der Umsatzanstieg von Pfeiffer Vacuum war von einer starken Entwicklung in

allen Marktsegmenten getragen. Der Umsatz im Marktsegment Halbleiter und

Zukunftstechnologien stieg um 11,6 % auf 230,6 Mio. Euro (H1 2021: 206,6

Mio. Euro). Der Umsatz bei Analytik, Industrie und F&E verbesserte sich um

13,8 % auf 210,0 Mio. Euro (H1 2021: 184,5 Mio. Euro) mit einer hohen

Nachfrage insbesondere im Bereich des industriellen Hochvakuums. Diese

Verbesserungen, zusätzlich zu den erzielten Umsatzsteigerungen von 40,7 %

bzw. 19,1 % im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 in

den Bereichen Halbleiter und Zukunftstechnologien bzw. Analytik, Industrie

und F&E, unterstreichen die starke Nachfrage derzeit.

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 24,9 % auf 60,1 Mio. Euro (H1 2021:

48,1 Mio. Euro), und die EBIT-Marge betrug 13,6 % (H1 2021: 12,3 %). Der

EBIT-Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich auf den Umsatzanstieg

und die damit verbundenen Skaleneffekten, sowie günstigen

Wechselkurseinflüsse, vor allem beim US-Dollar zurückzuführen. Die positiven

Entwicklungen wurden durch gestiegene Material- und Personalkosten sowie

Investitionen in den Ausbau der globalen IT-Umgebung und in die Steigerung

der Produktionskapazitäten zur Beschleunigung des Wachstums teilweise

aufgehoben.

Die Book-to-Bill Ratio, also das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz,

lag im ersten Halbjahr 2022 auf einem beachtlichen Niveau von 1,32. Der

Auftragsbestand entspricht mit 455,7 Mio. Euro einem Anstieg um 148,1 %

gegenüber dem Vorjahr (30. Juni 2021: 183,7 Mio. Euro).

"Die Lösungen von Pfeiffer Vacuum ermöglichen führende Technologien und

verbessern die Produktivität unserer Kunden, was die breite Nachfrage nach

unseren Produkten antreibt", sagt Dr. Britta Giesen, CEO der Pfeiffer Vacuum

Technology AG. "Das beispiellose Umsatzniveau im ersten Halbjahr 2022 wurde

trotz zunehmend belasteter und beeinträchtigter Lieferketten erreicht. Diese

Bedingungen werden sich voraussichtlich auch im Verlauf des Jahres 2022

nicht ändern. Unser Fokus ist nach wie vor die starke Kundenzentrierung in

all unserer Aktivitäten, ein erfolgreiches Risikomanagement sowie

Investitionen in das mittel- und langfristige Wachstum von Pfeiffer Vacuum

-- auch im aktuell herausfordernden Marktumfeld."

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

H1/2022 H1/2021 Veränderung

Umsatz 440,6 Mio. EUR 391,2 Mio. EUR 12,6 %

EBIT 60,1 Mio. EUR 48,1 Mio. EUR 24,9 %

Ergebnis nach Steuern 42,6 Mio. EUR 33,9 Mio. EUR 25,7 %

Ergebnis je Aktie 4,32 EUR 3,43 EUR 25,9 %

Auftragseingang 580,1 Mio. EUR 451,6 Mio. EUR 28,5 %

Q2/2022 Q2/2021 Veränderung

Umsatz 224,7 Mio. EUR 199,5 Mio. EUR 12,6 %

EBIT 28,7 Mio. EUR 25,5 Mio. EUR 12,7 %

Ergebnis nach Steuern 20,4 Mio. EUR 17,9 Mio. EUR 13,4 %

Ergebnis je Aktie 2,06 EUR 1,82 EUR 13,2 %

Auftragseingang 293,9 Mio. EUR 217,7 Mio. EUR 35,0 %

Auftragsbestand 455,7 Mio. EUR 183,7 Mio. EUR 148,1 %

Das Bruttoergebnis lag im ersten Halbjahr 2022 bei 158,1 Mio. Euro (H1 2021:

136,2 Mio. Euro). Der Anstieg um 16,1 % gegenüber dem Vorjahr ist auf

positive Skaleneffekte im Zusammenhang mit gestiegenen Umsätzen und

Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zurückzuführen, die teilweise durch

gestiegene Material- und Versandkosten wieder aufgehoben wurden.

Das Ergebnis nach Steuern stieg um 25,7 % auf 42,6 Mio. Euro (H1 2021: 33,9

Mio. Euro), was einem Ergebnis je Aktie von 4,32 Euro entspricht (H1 2021:

3,43 Euro).

In der regionalen Umsatzaufteilung, die den Umsatz entsprechend der

Kundenstandorte in den betreffenden Regionen beschreibt, trug Asien mit

einem Umsatzanstieg von 8,1 % auf 173,1 Mio. Euro (H1 2021: 160,2 Mio. Euro)

bei. In Europa kam es zu einem Anstieg von 11,5 % auf 142,3 Mio. Euro (H1

2021: 127,6 Mio. Euro), der im Zusammenhang mit der breiten Erholung auf

allen Märkten steht. Der Umsatz auf dem amerikanischen Kontinent erhöhte

sich um 21,2 % auf 125,0 Mio. Euro (H1 2021: 103,1 Mio. Euro), auch aufgrund

der positiven Auswirkung der Wechselkursentwicklung des US-Dollars.

Bilanz und Cash-Flow solide

Die Bilanzsumme am Ende des zweiten Quartals 2022 betrug 763,4 Mio. Euro und

erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahresende um 7,8 % (31. Dezember

2021: 707,9 Mio. Euro). Die Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente beliefen

sich auf 74,0 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 99,4 Mio. Euro). Im zweiten

Quartal 2022 wurde eine jährliche Dividende von 40,3 Mio. Euro

ausgeschüttet. Darüber hinaus wurden während des zweiten Quartals

finanzielle Verbindlichkeiten von 25,0 Mio. Euro aufgenommen. Das

Unternehmen ist hinsichtlich der finanziellen Verbindlichkeiten auf

Nettobasis schuldenfrei. Aufgrund der hohen Nachfrage und der Spannungen in

der Lieferkette, erhöhte die Gesellschaft das Vorratsvermögen um 42,7 Mio.

Euro auf 204,9 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 162,2 Mio. Euro). Die

Eigenkapitalquote blieb auf einem soliden Niveau von 64,4 % und war damit

etwas niedriger als zum Jahresende 2021 (31. Dezember 2021: 64,9 %). Die

Investitionsausgaben stiegen im ersten Halbjahr deutlich auf 29,8 Mio. Euro

und wurden hauptsächlich für den Bau von Produktionsanlagen in Asslar

(Deutschland), Asan (Korea) und Annecy (Frankreich) verwendet (H1 2021: 13,1

Mio. Euro).

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 unverändert

Das Unternehmen bestätigt seine frühere Prognose in einem zunehmend

volatilen Marktumfeld und erwartet aufgrund der anhaltend starken Nachfrage

weiterhin eine Umsatzsteigerung von mindestens 5 % für das gesamte Jahr 2022

im Vergleich zu 2021. Das Umsatzvolumen dürfte im zweiten Halbjahr 2022

aufgrund zunehmender Belastungen und einiger Störungen entlang der

Lieferkette im Vergleich zum ersten Halbjahr zurückgehen. Die Prognose für

die EBIT-Marge für das gesamte Jahr 2022 liegt unverändert bei etwa 14 %

basierend auf dem erwarteten vorteilhaften Produkt- und Marktmix,

verbesserter Effizienz und zeitgebundenen niedrigeren Kosten. Weder die

Wahrscheinlichkeit noch die Auswirkungen von geopolitischen,

wirtschaftlichen und pandemiebedingten Störungen der Marktbedingungen können

vorhergesagt werden.

Kontakt

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Investor Relations

Heide Erickson

T +49 6441 802 1360

[email protected]

Über Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit

führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an

hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio

Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie

Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer

Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte

in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung

sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives

Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt über 3.500 Mitarbeitende und hat

über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte

weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com

Konzern-Gewinnund

Verlustrechnung

(nicht auditiert)

Drei Monate Sechs Monate

per 30. Juni per 30. Juni

2022 2021 2022 2021

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

Umsatzerlöse 224.655 199.492 440.613 391.156

Umsatzkosten -145.309 -128.47- -282.51- -254.96-

1 9 9

Bruttoergebnis 79.346 71.021 158.094 136.187

Vertriebsund -23.179 -18.961 -45.221 -39.514

Marketingkosten

Verwaltungsund -19.892 -18.123 -37.230 -33.730

allgemeine Kosten

Forschungsund -8.974 -8.531 -17.843 -17.526

Entwicklungskosten

Sonstige 4.748 2.640 7.756 6.213

betriebliche

Erträge

Sonstige -3.318 -2.549 -5.487 -3.518

betriebliche

Aufwendungen

Betriebsergebnis 28.731 25.497 60.069 48.112

Finanzaufwendungen -137 -217 -233 -446

Finanzerträge 78 -1 143 53

Ergebnis vor 28.672 25.279 59.979 47.719

Steuern

Steuern vom -8.315 -7.330 -17.394 -13.838

Einkommen und

Ertrag

Ergebnis nach 20.357 17.949 42.585 33.881

Steuern

Ergebnis je Aktie

(in EUR):

Unverwässert 2,06 1,82 4,32 3,43

Verwässert 2,06 1,82 4,32 3,43

Konzernbilanz (nicht auditiert)

30.06.2022 31.12.2021

in TEUR in TEUR

AKTIVA

Immaterielle Vermögenswerte 98.139 91.524

Sachanlagen 193.617 175.952

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 336 352

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 3.136 2.502

Vertragsvermögenswerte 246 -

Sonstige Vermögenswerte 541 791

Latente Steueransprüche 22.101 28.650

Langfristige Vermögenswerte 318.116 299.771

Vorräte 204.917 162.178

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 140.662 119.587

Vertragsvermögenswerte 4.371 1.392

Ertragsteuerforderungen 3.646 4.796

Geleistete Anzahlungen 7.538 4.689

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 123 168

Sonstige Forderungen 10.000 15.924

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 74.044 99.371

Kurzfristige Vermögenswerte 445.301 408.105

Summe der Aktiva 763.417 707.876

PASSIVA

Gezeichnetes Kapital 25.261 25.261

Kapitalrücklage 96.245 96.245

Gewinnrücklagen 372.332 370.007

Sonstige Eigenkapitalbestandteile -2.295 -32.137

Eigenkapital der Aktionäre der Pfeiffer 491.543 459.376

Vacuum Technology AG

Finanzielle Verbindlichkeiten 8.191 13.876

Pensionsrückstellungen 39.019 60.502

Latente Steuerschulden 5.481 4.437

Vertragsverbindlichkeiten 1.524 1.321

Langfristige Schulden 54.215 80.136

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 74.728 58.046

Leistungen

Vertragsverbindlichkeiten 17.537 13.343

Sonstige Verbindlichkeiten 31.298 27.742

Rückstellungen 47.915 48.181

Ertragsteuerschulden 11.539 16.773

Finanzielle Verbindlichkeiten 34.642 4.279

Kurzfristige Schulden 217.659 168.364

Summe der Passiva 763.417 707.876

Konzern-Cash-Flow-Rechnung (nicht

auditiert)

Sechs Monate

per 30. Juni

2022 2021

in TEUR in TEUR

Cash-Flow aus der laufenden

Geschäftstätigkeit:

Ergebnis nach Steuern 42.585 33.881

Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und 14.509 12.425

immaterielle Vermögenswerte

Sonstige nicht-zahlungswirksame 3.264 3.629

Veränderungen

Veränderungen der Bilanzpositionen:

Vorräte -40.653 -5.533

Forderungen und sonstige Aktiva -16.235 -44.833

Rückstellungen, einschließlich -4.462 11.487

Pensionsrückstellungen, und Steuerschulden

Verbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen 23.619 30.757

Mittelzufluss aus der laufenden 22.627 41.813

Geschäftstätigkeit

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für Investitionen in -29.807 -13.144

Sachanlagen und immaterielle

Vermögenswerte

Einzahlungen aus dem Verkauf von 241 136

Sachanlagen

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -29.566 -13.008

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit:

Aufnahme von finanziellen 25.002 -

Verbindlichkeiten

Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -2.607 -2.920

Dividendenzahlung -40.260 -15.788

Rückzahlung von finanziellen - -10.062

Verbindlichkeiten

Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit -17.865 -28.770

Wechselkursbedingte Veränderung der -523 661

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente

Veränderung des Bestandes an -25.327 696

Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten

Zahlungsmittel und 99.371 122.883

Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der

Periode

Zahlungsmittel und 74.044 123.579

Zahlungsmitteläquivalente am Ende der

Periode

