 Wirtschaft: DGAP-News: PharmaSGP sichert sich erfolgreich Finanzierungsrahmen von bis zu 160 Mio. Euro (deutsch)

21.07.2022

Gräfelfing, 21. Juli 2022 - Nach einem starken organischen Wachstum sowie

der erfolgreichen Übernahme und Integration der vier OTC-Marken

Baldriparan®, Formigran®, Spalt® und Kamol® von der GlaxoSmithKline Gruppe

(GSK) im zweiten Halbjahr 2021, erzielte die PharmaSGP Holding SE im

vergangenen Geschäftsjahr mit 65,3 Millionen Euro einen Rekordumsatz.

Investoren konnten an diesem Erfolg in Form einer Dividende in Höhe von

50,5% des Konzernperiodenergebnisses partizipieren. Auch im ersten Quartal

2022 setzte die PharmaSGP die dynamische Unternehmensentwicklung der

Vorquartale fort und erwirtschaftete eine Umsatzsteigerung von 67% gegenüber

dem Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2022 peilt das deutsche Pharmaunternehmen

einen Umsatz zwischen 78 und 82 Millionen Euro bei einer bereinigten

EBITDA-Marge von 30 bis 33%, gemessen am Umsatz, an.

Als nächster Meilenstein wurde nun planmäßig zur Jahresmitte 2022 eine

Konsortialfinanzierung mit vier Bankenpartnern und einer Laufzeit von fünf

Jahren erfolgreich abgeschlossen. Mit dem neuen Konsortialkredit wird zum

einen das bestehende Fremdkapital in Höhe von 85 Millionen Euro, das für die

Finanzierung der GSK-Akquisition verwendet wurde, abgelöst und in eine

langfristige Struktur überführt. Zum anderen steht der PharmaSGP ab sofort

ein zusätzliches Finanzierungspotenzial mit einem Volumen von bis zu 75

Millionen Euro zur Verfügung, um die einzigartige europäische

Vertriebsplattform mit weiteren Akquisitionen zu stärken.

CFO Michael Rudolf: "Die reibungslose Integration des GSK-Portfolios sowie

unsere sehr dynamische Geschäftsentwicklung der vergangenen Quartale belegen

eindrücklich, dass wir durch gezielte Übernahmen deutlichen Mehrwert für

unsere Investoren schaffen können. Dies ist möglich, da die PharmaSGP über

eine skalierbare, paneuropäische Plattform verfügt, in der sich neue Marken

dank etablierter Prozesse und Strukturen sehr erfolgreich integrieren

lassen. Neben einem starken organischen Wachstum setzen wir auch weiter auf

Umsatz- und Ertragssteigerung durch selektive M&A-Aktivitäten. Die neue

Finanzierungsstruktur gibt uns langfristige Finanzierungs- und

Planungssicherheit, sowie die notwendige Flexibilität für unsere weiteren

Investitionen."

KONTAKT

cometis AG

Claudius Krause

Telefon: +49-611-20585528

E-Mail: [email protected]

ÜBER DIE PHARMASGP HOLDING SE

PharmaSGP ist ein führendes Consumer-Health-Unternehmen mit einem

diversifizierten Portfolio von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln

(over-the-counter "OTC") und anderen Gesundheitsprodukten, die mit Fokus auf

den Vertriebskanal Apotheke vermarktet werden. Die Arzneimittel des

Unternehmens basieren mehrheitlich auf natürlichen pharmazeutischen

Wirkstoffen mit dokumentierter Wirksamkeit und wenig bekannten

Nebenwirkungen.

Die Kernmarken des Unternehmens decken chronische Indikationen ab, darunter

rheumatische Schmerzen und Nervenschmerzen sowie andere altersbedingte

Leiden. In Deutschland ist PharmaSGP mit den Markenfamilien RubaXX® bei

rheumatischen Schmerzen und Restaxil® bei neuralgischen Schmerzen (auch:

Nervenschmerzen) Marktführer für systemische, chemiefreie Schmerzmittel.

Darüber hinaus bietet PharmaSGP führende Produkte gegen sexuelle Schwäche

und Schwindelbeschwerden an. Seit der Einführung des ersten Produkts aus dem

aktuellen Produktportfolio im Jahr 2012, hat PharmaSGP ihr Geschäftsmodell

erfolgreich in anderen europäischen Ländern, darunter Österreich, Italien,

Belgien, Spanien und Frankreich etabliert. Im September 2021 wurde das

Produktportfolio um die Marken Baldriparan®, Formigran®, Spalt® und Kamol®

erweitert und damit die Indikationsbereiche Schmerzen und Schlafstörungen

weiter ausgebaut bzw. erschlossen. Das Vertriebsgebiet wurde um die Schweiz

sowie Osteuropa erweitert.

PharmaSGP erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von 65,3 Millionen Euro

bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 29,7%.

Um ihre Wettbewerbsposition weiter auszubauen, plant PharmaSGP die Zahl der

Indikationen, die durch ihr Produktangebot abgedeckt werden, zu erhöhen

sowie die europäische Präsenz auszubauen und ihre Wachstumsstrategie

insbesondere durch die Nutzung ausgewählter M&A-Möglichkeiten zu

beschleunigen.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PharmaSGP Holding SE

Lochhamer Schlag 21

82166 Gräfelfing

Deutschland

E-Mail: [email protected]

Internet: https://pharmasgp.com

ISIN: DE000A2P4LJ5

WKN: A2P4LJ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München

EQS News ID: 1402475

