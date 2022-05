 Wirtschaft: DGAP-News: PNE AG: Hauptversammlung beschließt Dividende (deutsch)

PNE AG: Hauptversammlung beschließt Dividende

DGAP-News: PNE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung PNE AG: Hauptversammlung beschließt Dividende 18.05.2022 / 14:38

Corporate News

PNE AG: Hauptversammlung beschließt Dividende

- Aufsichtsrat auf sieben Mitglieder erweitert
- Roberta Benedetti, Christoph Oppenauer, Marcel Egger und Marc van't Noordende in den Aufsichtsrat gewählt

Cuxhaven, 18. Mai 2022 - Die Hauptversammlung des international tätigen Projektentwicklers PNE AG hat am 18. Mai 2022 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattgefunden. Die Aktionäre stimmten mit großer Mehrheit für den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, eine Dividende in Höhe von 0,04 Euro sowie eine Sonderdividende von ebenfalls 0,04 Euro je gewinnberechtigter Stückaktie auszuzahlen.

Deutliche Zustimmung der Aktionäre fand der Beschlussvorschlag zur Entlastung der Vorstandsmitglieder Markus Lesser (CEO) und Jörg Klowat (CFO). Die Aktionäre beschlossen ebenfalls mit einer klaren Mehrheit den Aufsichtsrat zu entlasten.

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Christoph Oppenauer, Marcel Egger und Florian Schuhbauer endete mit Ablauf der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung beschloss, den Aufsichtsrat auf sieben Mitglieder zu erweitern. Wieder in den Aufsichtsrat gewählt wurden Christoph Oppenauer und Marcel Egger. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden Roberta Benedetti und Marc van't Noordende. Die Erweiterung des Aufsichtsrats und die Wahl von Herrn van't Noordende werden erst mit Eintragung des Satzungsänderungsbeschlusses, gegen den (neben anderen Tagesordnungspunkten) Widerspruch zu Protokoll erklärt wurde, in das Handelsregister wirksam.

Die Wahl der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer erfolgte ebenfalls mit großer Mehrheit.

Für die Vorschläge zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, eines neuen Bedingten Kapital und einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und / oder Optionsrechten wurde die nötige 75%-Mehrheit nicht erreicht.

Mit großer Mehrheit hat die Hauptversammlung schließlich auch den Vergütungsbericht gebilligt.