 Wirtschaft: DGAP-News: PUMA SE: PUMA verzeichnet im zweiten Quartal Rekordumsatz von über 2 Milliarden Euro trotz geopolitischer Spannungen und Lockdownmaßnahmen (deutsch)

PUMA SE: PUMA verzeichnet im zweiten Quartal Rekordumsatz von über 2 Milliarden Euro trotz geopolitischer Spannungen und Lockdownmaßnahmen

* Rohertragsmarge sinkt auf 46,5% ^

DGAP-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis

PUMA SE: PUMA verzeichnet im zweiten Quartal Rekordumsatz von über 2

Milliarden Euro trotz geopolitischer Spannungen und Lockdownmaßnahmen

27.07.2022 / 08:00

PRESSEMITTEILUNG Q2 2022

PUMA verzeichnet im zweiten Quartal Rekordumsatz von über 2 Milliarden Euro

trotz geopolitischer Spannungen und Lockdownmaßnahmen

Herzogenaurach, 27. Juli 2022

Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2022

* Umsätze steigen währungsbereinigt um 18,4% auf EUR 2.002 Millionen

(+26,0% in der Berichtswährung Euro / Q2 2021: EUR 1.589 Millionen)

* Rohertragsmarge sinkt auf 46,5% (Q2 2021: 47,5%)

* Operative Aufwendungen (OPEX) steigen um 21,6% auf EUR 791 Millionen bei

gleichzeitiger Verbesserung der Kostenquote

* Operatives Ergebnis (EBIT) verbessert sich um 34,4% auf EUR 146 Millionen

(Q2 2021:

EUR 109 Millionen)

* EBIT-Marge steigt um 40 Basispunkte auf 7,3% (Q2 2021: 6,9%)

* Konzernergebnis verbessert sich um 73,2% auf EUR 84 Millionen (Q2 2021: EUR

49 Millionen)

* PUMA Mannschaften Manchester City und AC Mailand gewinnen nationale

Meistertitel

* PUMA und AC Mailand geben langfristige Vertragsverlängerung bekannt

* PUMA und die italienische Lega Serie A stellen den neuen offiziellen

Spielball für die Saison 2022/23 vor

* PUMA veröffentlicht vier Heimtrikots für die UEFA Women's EURO

* PUMA und Breanna "Stewie" Stewart stellen den Stewie 1 vor, den ersten

Signature-Basketballschuh für Frauen seit über einem Jahrzehnt

* PUMA und LaMelo Ball veröffentlichen Sonderedition des Basketballschuhs

MB.01 Galaxy

* PUMA und Neymar Jr. starten die Kampagne für den Slipstream und bringen

diese Basketball-Silhouette aus den 80ern in die Gegenwart

* PUMA führt seine Shopping-App in Indien ein und startet

Web3-Kooperationen mit 10KTF und Roblox

* PUMA ist die nachhaltigste Marke im Business of Fashion Sustainability

Index 2022

* Héloïse Temple-Boyer zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats der PUMA SE

gewählt

Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022

* Umsätze steigen währungsbereinigt um 19,0% auf EUR 3.914 Millionen (+24,7%

in der Berichtswährung Euro / H1 2021: EUR 3.138 Millionen)

* Rohertragsmarge sinkt auf 46,8% (H1 2021: 48,0%)

* Operative Aufwendungen (OPEX) steigen um 20,2% auf EUR 1.504 Millionen (H1

2021: EUR 1.252 Millionen)

* Operatives Ergebnis (EBIT) verbessert sich um 30,1% auf EUR 342 Millionen

(H1 2021: EUR 263 Millionen)

* EBIT-Marge steigt um 30 Basispunkte auf 8,7% (H1 2021: 8,4%)

* Konzernergebnis verbessert sich um 30,3% auf EUR 206 Millionen (H1 2021: EUR

158 Millionen)

Bjørn Gulden, Chief Executive Officer PUMA SE:

"Das zweite Quartal war ein weiteres starkes Quartal für uns. Mit einem

währungsbereinigten Umsatzwachstum von 18% (26% in der Berichtswährung Euro)

auf EUR 2.002 Millionen haben wir zum ersten Mal in der Geschichte von PUMA

einen Quartalsumsatz von über EUR 2 Milliarden erzielt. Dies verdeutlicht die

starke Nachfrage nach unseren Produkten trotz aller globaler

Herausforderungen und Unsicherheiten!

Ich freue mich besonders, dass wir erneut ein sehr starkes Wachstum in allen

unseren Performance-Kategorien wie beispielsweise Running, Training,

Teamsport, Golf und Basketball verzeichnen konnten. Wir sind überzeugt, dass

sich unsere verstärkten Investitionen in Forschung und Entwicklung,

Innovation und Produktentwicklung der letzten Jahre nun auszahlen.

Unsere Rohertragsmarge ist im Moment unter Druck und sank um 100 Basispunkte

auf 46,5%, was hauptsächlich auf einen negativen Regional- und

Vertriebskanal-Mix sowie Kostensteigerungen für eingehende Frachten

zurückzuführen ist. Trotz steigender Kosten werden wir uns weiterhin darauf

konzentrieren, unsere Verkaufspreise wettbewerbsfähig zu halten und werden

Umsatzwachstum und die Steigerung unseres Marktanteils über eine

kurzfristige Gewinnoptimierung stellen.

Aufgrund unseres starken Umsatzwachstums konnten wir unser EBIT um 34% von EUR

109 Millionen im Q2 2021 auf EUR 146 Millionen im Q2 2022 steigern, trotz

höherer Aufwendungen in Marketing und Vertrieb und gestiegener

Lagerhaltungskosten.

Selbstverständlich sehen wir auch, dass es weltweit zunehmende

Unsicherheiten gibt: COVID-19 ist nach wie vor präsent, die Krise in der

Ukraine ist ernster denn je und in fast allen unseren Märkten ist ein hoher

Inflationsdruck zu beobachten.

Trotz all dieser Unsicherheiten werden wir weiterhin in unsere

Mitarbeiter*innen, unsere Marke und unsere Infrastruktur investieren. Wir

werden auch unsere "People First"-Einstellung beibehalten und setzen alles

daran die Gesundheit und Sicherheit aller unserer Mitarbeiter*innen zu

gewährleisten, insbesondere in der Ukraine. Die PUMA-Familie bedeutet uns

mehr als kurzfristige Profitabilität.

Ich bin nach wie vor optimistisch für unsere Branche im Allgemeinen und für

die Marke PUMA im Besonderen, sodass wir unseren Umsatzausblick für das

Gesamtjahr 2022 anheben."

Zweites Quartal 2022

Die Umsätze stiegen währungsbereinigt um 18,4% auf EUR 2.002,0 Millionen

(+26,0% in der Berichtswährung Euro), was dem höchsten Quartalsumsatz in der

Geschichte von PUMA entspricht. Eine anhaltend hohe Nachfrage nach der Marke

PUMA in der Region Amerika führte zu einem starken währungsbereinigten

Umsatzwachstum von 25,6%. Die Umsätze in der Region EMEA stiegen

währungsbereinigt um 21,5%, angetrieben durch ein starkes Wachstum in allen

Kernmärkten in Europa. Der Umsatz in der Region Asien/Pazifik ging

währungsbereinigt um 1,8% zurück, was auf die COVID-19-bedingten

Einschränkungen in Großchina zurückzuführen ist. Andere Kernmärkte in

Asien/Pazifik verzeichneten währenddessen ein starkes Wachstum. Alle

Produktbereiche wuchsen zweistellig mit einem währungsbereinigten

Umsatzanstieg von 19,7% bei Schuhen, 20,2% bei Textilien und 11,2% bei

Accessoires. Wie bereits in den vorangegangenen Quartalen wurde das Wachstum

durch die anhaltend starke Nachfrage nach unseren Performance-Kategorien wie

Running & Training, Teamsport, Golf und Basketball sowie nach der Kategorie

Sportstyle getragen.

PUMAs Großhandelsgeschäft wuchs währungsbereinigt um 22,6% auf EUR 1.563,2

Millionen und das Direct-to-Consumer-Geschäft (DTC) stieg währungsbereinigt

um 5,5% auf EUR 438,8 Millionen. Die Umsätze in den eigenen

Einzelhandelsgeschäften nahmen währungsbereinigt um 11,3% zu, während die

Umsätze im E-Commerce währungsbereinigt um 4,1% zurückgingen, vor allem

aufgrund von Lockdownmaßnahmen in Großchina. Wir setzten unsere Strategie

der beste Partner für unsere Einzelhändler zu sein fort und räumten ihnen

weiterhin Priorität gegenüber unserem DTC-Geschäft ein.

Die Rohertragsmarge sank um 100 Basispunkte auf 46,5%, hauptsächlich

verursacht durch einen negativen Regional- und Vertriebskanal-Mix sowie

Kostensteigerungen für eingehende Frachten, während die Währungen einen

positiven Effekt hatten.

Die operativen Aufwendungen (OPEX) stiegen um 21,6% auf EUR 791,2 Millionen

aufgrund höherer Aufwendungen für Marketing, einer höheren Anzahl eigener

Einzelhandelsgeschäfte sowie höherer umsatzabhängiger Vertriebs- und

Lagerhaltungskosten. Trotz anhaltender operativer Ineffizienzen aufgrund von

COVID-19, insbesondere in der Lieferkette, sank die Kostenquote auf 39,5%

(Q2 2021: 40,9%).

Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 34,4% auf EUR 146,3 Millionen (Q2 2021:

EUR 108,9 Millionen). Ein starkes Umsatzwachstum und eine verbesserte

Kostenquote führten zu einem Anstieg der EBIT-Marge um 40 Basispunkte auf

7,3% (Q2 2021: 6,9%).

Das Konzernergebnis erhöhte sich um 73,2% von EUR 48,7 Millionen auf EUR 84,3

Millionen und das Ergebnis je Aktie erhöhte sich von EUR 0,33 im zweiten

Quartal 2021 auf EUR 0,56 im zweiten Quartal 2022.

Erstes Halbjahr 2022

Die Umsätze stiegen währungsbereinigt um 19,0% auf EUR 3.914,1 Millionen

(+24,7% in der Berichtswährung Euro). Amerika führte das Wachstum mit einem

währungsbereinigten Umsatzanstieg von 33,6% an, gefolgt von der Region EMEA,

wobei alle Kernmärkte in Europa mit einem starken Wachstum zu einem

währungsbereinigten Umsatzanstieg von 23,5% beitrugen. Der Umsatz in der

Region Asien/Pazifik ging währungsbereinigt um 10,4% zurück, was auf

geopolitische Spannungen und COVID-19-bedingte Einschränkungen in Großchina

zurückzuführen ist, während andere Kernmärkte in Asien/Pazifik ein starkes

Wachstum verzeichneten. Alle Produktbereiche wuchsen zweistellig mit einem

währungsbereinigten Umsatzanstieg von 18,9% bei Schuhen, 18,1% bei Textilien

und 20,9% bei Accessoires.

Das Großhandelsgeschäft wuchs währungsbereinigt um 22,9% auf EUR 3.091,4

Millionen und das Direct-to-Consumer-Geschäft (DTC) stieg währungsbereinigt

um 6,2% auf EUR 822,8 Millionen. Während die Umsätze in eigenen

Einzelhandelsgeschäften währungsbereinigt um 15,8% stiegen, gingen die

Umsätze im E-Commerce währungsbereinigt um 8,6% zurück. Das E-Commerce

Geschäft wurde durch die fortgesetzte Priorisierung von

Einzelhandelspartnern und die Lockdownmaßnahmen in Großchina beeinträchtigt.

Die Rohertragsmarge sank um 120 Basispunkte auf 46,8% (H1 2021: 48,0%). Der

Rückgang wurde hauptsächlich durch einen ungünstigen Regional- und

Vertriebskanal-Mix sowie Kostensteigerungen für eingehende Frachten

verursacht, während die Währungen einen positiven Effekt hatten.

Die operativen Aufwendungen (OPEX) stiegen um 20,2% auf EUR 1.504,1 Millionen

(H1 2021:

EUR 1.251,5 Millionen). Höhere Aufwendungen für Marketing, eine höhere Anzahl

eigener Einzelhandelsgeschäfte, höhere umsatzabhängige Vertriebs- und

Lagerhaltungskosten sowie operative Ineffizienzen aufgrund von COVID-19

trugen zu diesem Anstieg bei. Die entsprechende Kostenquote sank dennoch von

39,9% im ersten Halbjahr 2021 auf 38,4% im ersten Halbjahr 2022 aufgrund des

höheren Umsatzwachstums und der fortgesetzten Kostenkontrolle.

Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 30,1% auf EUR 342,4 Millionen (H1 2021:

EUR 263,2 Millionen) aufgrund des starken Umsatzwachstums und der verbesserten

Kostenquote. Die EBIT-Marge verbesserte sich um 30 Basispunkte auf 8,7% (H1

2021: 8,4%).

Das Konzernergebnis stieg um 30,3% von EUR 157,8 Millionen auf EUR 205,6

Millionen und das Ergebnis je Aktie erhöhte sich entsprechend von EUR 1,06 im

ersten Halbjahr 2021 auf EUR 1,37 im ersten Halbjahr 2022.

Working Capital

Das Working Capital stieg um 54,3% auf EUR 1.067,4 Millionen (30. Juni 2021: EUR

691,9 Millionen). Die Vorräte stiegen um 42,9% auf EUR 1.984,4 Millionen (30.

Juni 2021: EUR 1.388,7 Millionen), wobei der Anstieg durch mehr Waren auf dem

Transportweg gekennzeichnet ist. Die Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen erhöhten sich um 27,8% auf EUR 1.189,8 Millionen (30. Juni 2021: EUR

931,1 Millionen), was hauptsächlich eine Konsequenz des starken

Umsatzwachstums ist. Auf der Passivseite stiegen die Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen um 30,4% auf EUR 1.657,1 Millionen (30. Juni 2021:

EUR 1.270,6 Millionen).

Cashflow und Liquiditätslage

Der Freie Cashflow verbesserte sich um 57,1% auf EUR 38,6 Millionen im ersten

Halbjahr 2022 (H1 2021: EUR 24,6 Millionen). Zum Bilanzstichtag 30. Juni 2022

verfügte PUMA über Flüssige Mittel in Höhe von EUR 498,4 Millionen, was einem

Rückgang von 34,0% gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 (Juni 30, 2021: EUR

755,2 Millionen) entspricht. Darüber hinaus standen dem PUMA-Konzern zum 30.

Juni 2022 Kreditlinien in Höhe von EUR 1.276,9 Millionen zur Verfügung (30.

Juni 2021: EUR 1.424,1 Millionen). Die ungenutzten Kreditlinien beliefen sich

zum Bilanzstichtag auf EUR 923,6 Millionen, verglichen mit EUR 933,7 Millionen

im ersten Halbjahr 2021.

Marke und Strategie

Mit der COVID-19 Pandemie und der Krise in der Ukraine gab es für PUMA im

ersten Halbjahr mehrere Herausforderungen, die wir flexibel und pragmatisch

bewältigen mussten. Wir folgten dabei weiterhin unserer

Unternehmensstrategie und achteten gleichzeitig auf die Gesundheit und

Sicherheit unserer PUMA-Familie.

Das Wohlergehen unserer Mitarbeiter*innen, Athlet*innen und Partner in der

Ukraine hat seit Beginn der Krise unmittelbare Priorität. Wir stellten

sofort sichere Unterkünfte in der Westukraine für unsere ukrainischen

Mitarbeiter*innen und ihre Familien bereit und boten weitere

Unterkunftsmöglichkeiten in Deutschland und Polen an. Wir stellten unseren

ukrainischen Kolleg*innen, die ihre Heimat verlassen mussten, Arbeitsplätze

zur Verfügung und halfen mit den Anträgen für Arbeitsgenehmigungen an ihren

neuen Wohnorten.

Die Krise hat aufgezeigt, wie wir als PUMA-Familie zusammengewachsen sind.

Die Mitarbeiter*innen, die an der Grenze auf flüchtende Kolleg*innen und

Markenbotschafter*innen warteten und ihren ukrainischen Kolleg*innen

Lebensmittel und Kleidung brachten, waren eine Inspiration für uns alle.

In unserer Unternehmenszentrale in Herzogenaurach sammelten wir Sachspenden

für Hilfsorganisationen in der Ukraine. Zudem wurden viele Paletten an

Produkten und Sachspenden aus unserem Distributionszentrum in Geiselwind in

die Ukraine versandt.

In mehreren Regionen der Welt wurde PUMA im Jahr 2022 als "Top Employer"

ausgezeichnet, unter anderem in Europa und Asien/Pazifik.

Obwohl die COVID-19-Pandemie in Europa und in Amerika im ersten Halbjahr

rückläufig war und es keine größeren Ladenschließungen mehr in diesen

Regionen gab, war die Situation in Teilen von Asien, vor allem in China,

weiterhin eine große Herausforderung für unser Retail-Geschäft und unsere

Lieferkette. Unsere Kollegen im Sourcing haben Höchstleistungen erbracht, um

Ausfälle in der Lieferkette auf ein Minimum zu reduzieren.

Auch im Jahr 2022 folgten wir weiterhin unseren acht strategischen

Prioritäten: Markenbegehrlichkeit ("Brand Heat"), eine wettbewerbsfähige

Produktpalette, ein führendes Produktangebot für Frauen, die Verbesserung

unserer Vertriebsqualität, die Beschleunigung der Abläufe und Prozesse

innerhalb unserer Organisation, die Stärkung unserer Position im

nordamerikanischen Markt durch den Wiedereinstieg in den Basketballsport

sowie ein verstärkter Fokus auf lokale Relevanz und Nachhaltigkeit.

Die Leistungen unserer Leichtathlet*innen bei den Indoor-Weltmeisterschaften

in Belgrad, Serbien, und den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene,

Oregon, USA, stärkten unsere Glaubwürdigkeit als Sportmarke und generierten

Brand Heat. PUMA erfreute sich großer Visibilität, da wir mehrere Verbände

und Spitzenathlet*innen unter Vertrag haben - ganz im Sinne der

Unternehmensphilosophie, die schnellsten Athleten*innen mit den schnellsten

Produkten auszustatten.

Einige der Highlights: In Belgrad gewann die ukrainische PUMA-Athletin

Yaroslava Mahuchikh Gold im Hochsprung und sorgte für einen ganz besonderen

Moment bei der Veranstaltung, da sie trotz der Krise in ihrem Heimatland und

der schwierigen dreitägigen Anreise von der Ukraine nach Serbien gewann.

In Eugene lief die jamaikanische Sprinterin Shericka Jackson die

zweitschnellste 200-m-Zeit der Geschichte, und im Dreisprung gewann der

Portugiese Pedro Pichardo mit der besten Leistung des Jahres ebenfalls Gold.

Der schwedische Stabhochspringer Armand "Mondo" Duplantis fügte seiner

Weltrekordleistung einen weiteren Zentimeter hinzu und gewann die

Goldmedaille mit einem Sprung über 6,21 Metern.

Unsere PUMA-Familie ist in der ersten Jahreshälfte weiter gewachsen. Im

Leichtathletikbereich haben wir einen mehrjährigen Vertrag mit dem

brasilianischen Leichtathletik-Verband (CBAt) unterzeichnet.

Aber das waren nicht die einzigen Leistungen, die unsere Brand Heat

beflügelten. Im Fußball wurden die PUMA-Teams AC Mailand und Manchester City

Meister und Olympique de Marseille und Borussia Dortmund jeweils

Vizemeister. PSV Eindhoven sicherte sich den niederländischen Cup.

Am Ende der Saison haben wir eine langjährige Vertragsverlängerung mit AC

Mailand vereinbart und wurden zum offiziellen Namensgeber des

Trainingszentrums für zukünftige Talente, das den Namen "PUMA House of

Football" trägt.

Darüber hinaus gaben wir bekannt, dass wir ab der Saison 2022/23 den

offiziellen Spielball der italienischen Fußballliga Serie A liefern werden.

In Nordamerika wurde unser Athlet Marcus Smart zum NBA Defensivspieler des

Jahres gekürt, während der Eishockeyspieler und PUMA Markenbotschafter Leon

Draisaitl einen NHL-Rekord für die meisten Vorlagen in einer Play-Off Serie

aufstellte. Im Golf sicherte sich Cobra PUMA Golf Athlet Ewen Ferguson

seinen ersten Sieg auf der DP WORLD TOUR beim Commercial Bank Qatar Masters.

Im Motorsport kamen der britische Mercedes AMG Petronas F1 Rennfahrer George

Russell und das Alfa Romeo F1 Team ORLEN, mit dem finnischen Veteranen

Valtteri Bottas und dem chinesischen Neuling Zhou Guanyu zur PUMA-Familie.

Als Ausstatter der erfolgreichsten Formel 1 Teams Scuderia Ferrari, Red Bull

Racing und Mercedes profitierten wir auch von der zunehmenden Beliebtheit

dieses Sports, vor allem in den USA, wo der erste Miami Grand Prix in

Rekordzeit ausverkauft war.

Durch die neue Partnerschaft mit dem fünfmaligen Schachweltmeister Magnus

Carlsen und der Meltwater Champions Chess Tour verknüpfte PUMA die Welt des

Schachs mit der Welt des Sports, um Schachfans auf der ganzen Welt spannende

Inhalte und Events zu bieten.

Auch in der virtuellen Welt waren wir für unsere Kunden präsent und haben

unsere bisher größte Zusammenarbeit im Web3 mit 10KTF angekündigt, einem

NFT-Projekt, bei dem die Nutzer digitale Outfits erwerben können. In

Zusammenarbeit mit Wonder Works Studio haben wir außerdem "PUMA and the Land

of Games" auf der Online-Spieleplattform Roblox entwickelt und den Spielern

die Möglichkeit gegeben, ihre virtuellen Charaktere mit PUMA-Kleidung

auszustatten.

PUMA hat seine Distribution mit dem Verkaufsstart des PUMA.com Online-Stores

in Saudi-Arabien und den Philippinen verbessert. Um das Beste der Marke PUMA

zu präsentieren und näher an unseren treuesten Kund*innen zu sein,

entwickelte PUMA eine Shopping-App für Smartphones, die in Indien erstmals

zum Einsatz kam. Mit der App können ausgewählte Produkte in präzisen 3D

Animationen angesehen, virtuell anprobiert und unkompliziert gekauft werden.

Die App wird zukünftig auch in anderen Märkten ausgerollt werden.

Mit unserem großartigen Archiv als Inspirationsquelle können unsere Designer

auf mehr als 70 Jahre Modegeschichte zurückgreifen, um angesagte und

relevante Produkte für unsere Kund*innen zu entwerfen. Mit dem Slipstream,

der von unseren Markenbotschafter*innen Neymar Jr., Danna Paola und Romeo

Beckham im Juni lanciert wurde, brachte PUMA klassisches Design aus den

80ern zurück und kreierte einen modernen Sneaker mit klaren Linien. Die

Kollektion mit dem australischen Skaterlabel Butter Goods wurde auch von

unserem Archiv inspiriert und umfasste Textilien mit Retro-Prints und

Designs.

Gemeinsam mit der französischen Marke AMI entstand eine exklusive

Kollektion, die innovatives Sportswear Design mit minimalistischem Branding

vereinte. Um unser Angebot im Motorsport auf die nächste Stufe zu heben,

entwickelten wir mit unserem Partner Ferrari den Premium-Sneaker ION F und

feierten das 50. Jubiläum des Porsche 911 RS 2.7 mit einer limitierten

Sonderedition unseres Kultklassikers SUEDE, die in wenigen Stunden

ausverkauft war.

Wir erweiterten unser Produktangebot für Frauen mit dem Kosmo Rider, der

durch starke Farbtöne und eine kantige Form auffällt. Musikerin und Social

Media Star Dixie D'Amelio war das Gesicht der Kampagne für diesen Sneaker.

Zudem präsentierte PUMA gemeinsam mit dem australischen Unternehmen Modibodi

eine neue Kollektion, die Menstruationsunterwäsche und Activewear umfasst,

damit Frauen während ihrer Periode aktiv bleiben können und sich wohlfühlen.

Im Basketball wurden neue Styles von LaMelo Balls Basketballschuh MB.01 auf

den Markt gebracht, zum Beispiel der MB.01 Galaxy und einer von der

Cartoon-Serie "Rick and Morty" inspirierter Sneaker, welcher zu einem der

erfolgreichsten PUMA-Sneaker in diesem Jahr wurde. Außerdem haben wir die

Nummer 2 des WNBA-Drafts 2022, NaLyssa Smith, als neue PUMA Hoops-Athletin

begrüßt.

Da lokale Relevanz ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie ist, um

Zielgruppen in verschiedenen Ländern zu erreichen, nahmen wir die Pop-Stars

Eleni Foureira aus Griechenland und Teodora aus Serbien unter Vertrag.

Mit der Einführung der PUMA Padel-Kollektion, die Schläger, Schuhe,

Textilien und Accessoires umfasst, haben wir die Padel-Spieler Jerónimo

'Momo' González, Victoria Iglesias, Marco Cassetta, and Xènia Clascà unter

Vertrag genommen. Wir haben zudem die Anzahl der lokal entwickelten Produkte

für die verschiedenen Regionen weiter erhöht, insbesondere in der Kategorie

Sportstyle.

Im ersten Halbjahr 2022 erzielten wir mit unserer Forever

Better-Nachhaltigkeitsstrategie

Fortschritte, insbesondere im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Unser

RE:SUEDE-Projekt, das testet, ob wir eine biologisch abbaubare Version

unseres SUEDE-Sneakers herstellen können, trat in die entscheidende Phase

ein, als wir 500 Paar an Konsument*innen in Deutschland und an

Markenbotschafter*innen wie Cara Delevingne, Raphaël Varane und Kyle Kuzma

verteilten. Nach einem halben Jahr werden die Sneaker an PUMA

zurückgeschickt, damit wir feststellen können, ob sich die RE:SUEDEs unter

kontrollierten industriellen Bedingungen biologisch abbauen lassen.

Außerdem haben wir mit unseren PUMA-Teams Manchester City, AC Milan,

Borussia Dortmund, Olympique de Marseille und Girona das Recyclingprojekt

RE:JERSEY lanciert. Bei diesem Projekt verwenden wir alte Fußballtrikots, um

aus diesen in einem chemischen Recyclingprozess neue Trikots herzustellen.

Dabei können wir sogar alte Textilien mit Logos, Stickereien und

Vereinsabzeichen verwenden, um neues Polyestergarn herzustellen. Ein

weiteres nachhaltiges Produkt war eine vegane Version unseres

Fußballschuh-Klassikers KING, der KING Platinum 21 Vegan.

Im Mai gaben wir bekannt, dass wir unsere eigenen CO2-Emissionen und die

unserer Lieferkette zwischen 2017 und 2021 gesenkt hatten, obwohl das

Unternehmen im gleichen Zeitraum stark gewachsen war. Wir sind auf dem

besten Weg, Emissionen um das von Wissenschaftlern empfohlene Maß zu

reduzieren, damit die schlimmsten Folgen des Klimawandels abgewendet werden

können.

Teil unserer Strategie zur Reduzierung der CO2-Emissionen ist der Umstieg

auf Elektrofahrzeuge. In unserem Lager in Torrance, Kalifornien, USA, haben

wir beispielsweise damit begonnen, Waren vom Hafen von Los Angeles mit einem

vollelektrischen LKW zu transportieren.

Für unsere Bemühungen im Nachhaltigkeitsbereich wurden wir von der

Industrie-Publikation Business of Fashion, das die 30 größten Unternehmen

der Modebranche miteinander verglichen hat, als nachhaltigste Marke der

Branche eingestuft.

Im Hinblick auf die Organisation hat der Aufsichtsrat der PUMA SE in seiner

Sitzung im April Héloïse Temple-Boyer zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats

gewählt. Héloïse Temple-Boyer ist seit 2019 Mitglied des Aufsichtsrats und

Mitglied des Prüfungsausschusses.

Ausblick 2022

PUMA hat sich im ersten Halbjahr 2022 sehr gut entwickelt. Basierend auf der

anhaltenden Markendynamik, erfolgreichen Produkteinführungen mit starkem

Durchverkauf und dem bestmöglichen Service für unsere Einzelhandelspartner

und Konsument*innen haben wir ein starkes Umsatz- und EBIT-Wachstum erzielt.

Während das erste Halbjahr erfolgreich war, sehen wir uns weiterhin mit

zunehmenden geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten und

Herausforderungen konfrontiert. Die anhaltenden Einschränkungen im

Zusammenhang mit COVID-19, insbesondere in den asiatischen Märkten, die

Krise in der Ukraine und die anhaltend hohe Inflation wirken sich negativ

auf das Konsumentenvertrauen und die Nachfrage aus. Darüber hinaus schränken

anhaltende Engpässe in der Lieferkette die Produktverfügbarkeit ein und

Preissteigerungen bei Beschaffung und Fracht üben Druck auf die

Rohertragsmarge aus.

In Anbetracht des starken ersten Halbjahres hebt PUMA seinen Ausblick von

bisher mindestens zehn Prozent währungsbereinigtem Umsatzwachstum - mit

Aufwärtspotenzial - auf ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren

Zehnerbereich an. Aufgrund der gestiegenen Unsicherheiten gehen wir für das

Geschäftsjahr 2022 weiterhin von einem operativen Ergebnis (EBIT) in einer

Bandbreite von EUR 600 Millionen bis EUR 700 Millionen aus (2021: EUR 557

Millionen) und einer entsprechenden Verbesserung des Konzernergebnisses. Die

Entwicklung unserer Rohertragsmarge und unserer Kostenquote wird weiterhin

hauptsächlich vom Ausmaß und der Dauer der oben beschriebenen negativen

Einflüsse abhängen. Wir erwarten, dass der Inflationsdruck durch höhere

Frachtraten und Rohstoffpreise sowie operative Ineffizienzen aufgrund von

COVID-19 und der Ukraine-Krise unsere Profitabilität im Jahr 2022 verwässern

werden.

Wie in den vergangenen Jahren wird PUMA auch weiterhin die kurzfristigen

Herausforderungen meistern, ohne mittelfristig die positive Markendynamik zu

beeinträchtigen. Das Umsatzwachstum und die Steigerung von Marktanteilen

werden dabei über der kurzfristigen Gewinnoptimierung stehen. Das starke und

profitable Wachstum im ersten Halbjahr, ein hoher Auftragsbestand, eine

attraktive Produktpalette sowie sehr gutes Feedback von

Einzelhandelspartnern und Konsument*innen stimmen uns zuversichtlich für den

mittelfristigen Erfolg und das Wachstum von PUMA.

Finanzkalender:

26. Oktober 2022 Quartalsmitteilung Q3 2022

Die Finanzveröffentlichungen und andere Finanzinformationen stehen im

Internet unter "about.puma.com" zur Verfügung.

Pressekontakt:

Robert Bartunek - Teamhead Corporate Communications - PUMA SE - +49 9132

813134 -

[email protected]

Investor Relations:

Gottfried Hoppe - Head of Investor Relations & Finance Strategy - PUMA SE -

+49 9132 81 3157 -

[email protected]

Hinweise an die Redaktionen:

* Die Finanzberichte finden Sie online auf https://about.puma.com

* PUMA SE Börsenkürzel:

Reuters: PUMG.DE, Bloomberg: PUM GY

Börse Frankfurt: ISIN: DE0006969603 - WKN: 696960

Anmerkungen hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen:

Dieses Dokument enthält Aussagen über die künftige Geschäftsentwicklung und

die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten

Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des

Managements. Sie unterliegen gewissen Risiken und Schwankungen wie oben und

in anderen Veröffentlichungen beschrieben, insbesondere im Kapitel Risiko-

und Chancenmanagement des Konzernlageberichts. Sollten diese Erwartungen und

Annahmen nicht zutreffen oder unvorhergesehene Risiken eintreten, können die

tatsächlichen Finanzergebnisse von den erwarteten Entwicklungen erheblich

abweichen. Wir übernehmen daher keine Gewähr für die Richtigkeit dieser

Prognosen.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und

Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70

Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler

der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten

Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training,

Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit bekannten

Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in

die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und

stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und

beschäftigt weltweit ungefähr 16.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale

befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden

Sie im Internet unter: https://about.puma.com.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PUMA SE

PUMA WAY 1

91074 Herzogenaurach

Deutschland

Telefon: +49 9132 81 0

Fax: +49 9132 81 42375

E-Mail: [email protected]

Internet: www.puma.com

ISIN: DE0006969603

WKN: 696960

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1406499

