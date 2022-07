 Wirtschaft: DGAP-News: Q2 2022: DWS bleibt in stürmischen Märkten widerstandsfähig und erzielt starkes Finanzergebnis (deutsch)

Q2 2022: DWS bleibt in stürmischen Märkten widerstandsfähig und erzielt starkes Finanzergebnis

Q2 2022: DWS bleibt in stürmischen Märkten widerstandsfähig und erzielt

starkes Finanzergebnis

27.07.2022 / 06:59

* Bereinigter Vorsteuergewinn in Q2 bei EUR 273 Mio. - bestes zweites

Quartal überhaupt

(Q1 2022: EUR 279 Mio.; Q2 2021: EUR 247 Mio.), 2 % niedriger im

Vergleich zu Q1, 11 % gestiegen im Jahresvergleich; EUR 552 Mio. in H1

2022 - höchstes jemals im ersten Halbjahr erreichtes Ergebnis - im

Jahresvergleich 11 % höher

* Bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation (CIR) auf sehr gutem Niveau bei 59,3

% in Q2 (Q1 2022: 59,5 %; Q2 2021: 60,6 %) und 59,4 % in H1

* Bereinigte Kosten in Q2 auf EUR 398 Mio. reduziert (Q1 2022: EUR 410

Mio.; Q2 2021: EUR 379 Mio.), im Quartalsvergleich 3 % gesunken, im

Jahresvergleich 5 % gestiegen; EUR 808 Mio. in H1 2022, im

Jahresvergleich 6 % höher

* Erträge in Q2 bei EUR 671 Mio. (Q1 2022: EUR 689 Mio.; Q2 2021: EUR 625

Mio.), gegenüber Q1 um 3 % gesunken, im Jahresvergleich 7 % gestiegen;

in H1 2022 bei EUR 1.360 Mio., im Jahresvergleich 8 % höher

* Nettomittelaufkommen ohne Cash-Produkte in Q2 nahezu flach (minus EUR

0,3 Mrd.), im ersten Halbjahr 2022 Nettomittelzuflüsse (ohne Cash) von

EUR 5,5 Mrd. bei anhaltender Nachfrage unserer Kunden nach hochmargigen

alternativen Anlagen und Fonds aus dem Bereich Active; einschließlich

hoher Nettomittelabflüsse bei volatilen niedrigmargigen Cash-Produkten,

von denen der Großteil im Juli zurückgeflossen ist, belief sich das

Nettomittelaufkommen in Q2 insgesamt auf minus EUR 25,0 Mrd.

Geschäftsentwicklung

Auch im zweiten Quartal wirkte sich der Krieg in der Ukraine weltweit in

starkem Maße auf Volkswirtschaften und Aktienmärkte aus. Wir blieben jedoch

Dank unseres diversifizierten Geschäftsmodells widerstandsfähig. Die

Nachfrage unserer Kunden nach hochmargigen alternativen Anlagen und Fonds

aus dem Bereich Active hielt an, während vor allem Geldmarktprodukte mit

geringer Marge wegen des vorherrschenden Umfelds mit hohen Inflationsraten

und der Erwartung steigender Zinsen Nettomittelabflüsse hinnehmen mussten.

Insgesamt waren die Nettomittelflüsse ohne Geldmarktprodukte im zweiten

Quartal nahezu ausgeglichen bei minus EUR 0,3 Milliarden. Bezieht man

niedrigmargige Geldmarktprodukte ein, belief sich das Nettomittelaufkommen

auf minus EUR 25,0 Milliarden. Der gute Produktmix unserer Nettomittelflüsse

im Quartal führte jedoch erneut zu starken Nettoneuerträgen.

Trotz des negativen Umfelds lieferte die DWS in der ersten Jahreshälfte 2022

einmal mehr ein starkes Finanzergebnis ab. Die Erträge stiegen im ersten

Halbjahr 2022 im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 8 Prozent. Die

Managementgebühren blieben im Vergleich zum ersten Quartal unverändert,

jedoch führten unter anderem sich weniger günstig entwickelnde Marktwerte

der Garantien für unsere Garantieprodukte (fair value of guarantees) dazu,

dass die Erträge um 3 Prozent zurückgingen. Die bereinigte Kostenbasis sank

gegenüber dem Vorquartal, stieg jedoch im ersten Halbjahr im Jahresvergleich

in Einklang mit unserer Wachstumsstrategie. Unsere bereinigte

Aufwand-Ertrags-Relation befindet sich mit 59,3 Prozent im zweiten Quartal

und 59,4 Prozent im ersten Halbjahr auf einem sehr guten Niveau. Der

bereinigte Vorsteuergewinn stieg im ersten Halbjahr 2022 um 11 Prozent

gegenüber dem Vorjahreszeitraum und lag im zweiten Quartal nur knapp unter

dem sehr hohen Niveau des ersten Quartals 2022. Es war der höchste

bereinigte Vorsteuergewinn, den die DWS jemals in einem zweiten Quartal und

einem ersten Halbjahr erzielen konnte.

Die Erträge reduzierten sich im zweiten Quartal 2022 im Vergleich zum

Vorquartal leicht um 3 Prozent auf EUR 671 Millionen (Q1 2022: EUR 689

Millionen; Q2 2021: EUR 625 Millionen). Während die Managementgebühren

stabil blieben und die Performancegebühren zulegten, gingen die sonstigen

Erträge zurück, was hauptsächlich auf sich weniger günstig entwickelnde

Marktwerte der Garantien für unsere Garantieprodukte (fair value of

guarantees) zurückzuführen war. Im ersten Halbjahr 2022 stiegen die Erträge

im Jahresvergleich um 8 Prozent auf EUR 1.360 Millionen (H1 2021: EUR 1.259

Millionen). Grund waren gestiegene Managementgebühren.

Der bereinigte Vorsteuergewinn reduzierte sich im zweiten Quartal im

Vergleich zum Vorquartal leicht um 2 Prozent auf EUR 273 Millionen (Q1 2022:

EUR 279 Millionen; Q2 2021: EUR 247 Millionen). Nach Steuern wies die DWS

für das zweite Quartal 2022 ein 17 Prozent niedrigeres Konzernergebnis in

Höhe von EUR 155 Millionen aus (Q1 2022: EUR 186 Millionen; Q2 2021: EUR 172

Millionen). Der bereinigte Vorsteuergewinn für das erste Halbjahr 2022 stieg

im Jahresvergleich um 11 Prozent auf EUR 552 Millionen (H1 2021: EUR 496

Millionen). Das Konzernergebnis legte im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich

zum Vorjahreszeitraum um EUR 1 Million auf EUR 341 Millionen zu (H1 2021:

EUR 340 Millionen).

Das verwaltete Vermögen (AuM) sank im zweiten Quartal 2022 in einem sehr

schwierigen Marktumfeld auf EUR 833 Milliarden (Q1 2022: EUR 902 Milliarden;

Q2 2021: EUR 859 Milliarden). Dieser Rückgang ist in erster Linie auf die

negativen Marktentwicklungen, aber auch auf Nettomittelabflüsse

zurückzuführen, während sich Währungseffekte positiv auswirkten.

Im zweiten Quartal 2022 mit seinem ungünstigen Umfeld verzeichneten wir ein

Nettomittelaufkommen in Höhe von minus EUR 25,0 Milliarden, das zu minus EUR

26,1 Milliarden im ersten Halbjahr 2022 führte. Jedoch wiesen unsere

Nettomittelflüsse im Quartal erneut einen guten Mix auf. Während vor allem

volatile Geldmarktprodukte mit geringer Marge hohe Nettomittelabflüsse

hinnehmen mussten - von denen der Großteil im Juli an uns zurückgeflossen

ist -, verzeichneten wir Nettomittelzuflüsse in hochmargige Produkte der

Bereiche Alternatives und Active (ohne Cash). Ohne Geldmarktprodukte waren

die Nettomittelzuflüsse im zweiten Quartal mit minus EUR 0,3 Milliarden

nahezu ausgeglichen. In den ersten sechs Monaten 2022 belief sich das

Nettomittelaufkommen ohne Cash auf EUR 5,5 Milliarden.

Der Bereich Active Asset Management zeigte sich widerstandsfähig und

verzeichnete im zweiten Quartal ohne Geldmarktprodukte Nettomittelzuflüsse

in Höhe von EUR 1,5 Milliarden (Q1 2022: EUR 4,3 Milliarden). Zu diesem

Aufkommen trugen alle Anlageklassen bei außer Fixed Income (minus EUR 0,1

Milliarden), die unter der zunehmenden Inflation sowie der Erwartung

steigender Zinsen litt. Active Equity generierte erneut erhöhte

Nettomittelzuflüsse von EUR 0,7 Milliarden aufgrund von Zuflüssen in den

Flaggschiff-Fonds DWS Top Dividende und mit anhaltender Nachfrage nach ESG

1-Produkten.

Zudem verbuchte Multi Asset Nettomittelzuflüsse in Höhe von EUR 0,6

Milliarden, was in erster Linie auf starke Zuflüsse in den Flaggschiff-Fonds

DWS Concept Kaldemorgen zurückzuführen ist. Darüber hinaus generierte Active

SQI Nettomittelzuflüsse in Höhe von EUR 0,4 Milliarden. Cash-Produkte mit

niedriger Marge verbuchten angesichts des vorherrschenden Umfelds mit hohen

Inflationsraten und der Erwartung steigender Zinsen Nettomittelabflüsse von

minus EUR 24,8 Milliarden (Q1 2022: minus EUR 6,8 Milliarden).

Der Bereich Passive Asset Management verzeichnete im zweiten Quartal

Nettomittelabflüsse von minus EUR 3,3 Milliarden (Q1 2022: EUR 0,5

Milliarden). Angesichts der immensen geopolitischen Unsicherheit und der

daraus resultierenden hohen Volatilität an den Märkten, Rezessionsängsten

und fallenden Aktienkursen fuhren die Kunden fort, die Risiken in ihren

Portfolios zu reduzieren.

Der Bereich Alternatives verbuchte im zweiten Quartal ein gestiegenes

Nettomittelaufkommen in Höhe von EUR 1,6 Milliarden (Q1 2022: EUR 1,0

Milliarden) vor allem aufgrund von starken Nettomittelzuflüssen in Liquid

Alternatives und gestützt durch kleinere Nettomittelzuflüsse in

Infrastrukturprodukte.

Die bereinigten Kosten, die auch die Transformationskosten und nicht

wiederkehrende Kosten nicht umfassen, sanken im zweiten Quartal 2022 im

Vergleich zum Vorquartal um 3 Prozent auf EUR 398 Millionen (Q1 2022: EUR

410 Millionen; Q2 2021: EUR 379 Millionen). Ursächlich für diesen Rückgang

ist ein niedrigerer Personalaufwand vor allem aufgrund einer reduzierten

Gewinnbeteiligung. Im ersten Halbjahr stiegen die bereinigten Kosten im

Jahresvergleich um 6 Prozent auf EUR 808 Millionen (H1 2021: EUR 764

Millionen). Dies steht im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie und ist

auf gestiegenen Sach- und sonstigen Aufwand sowie auf einen höheren

Personalaufwand zurückzuführen.

Die bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation (CIR) sank im zweiten Quartal 2022

leicht um 0,3 Prozentpunkte auf 59,3 Prozent (Q1 2022: 59,5 Prozent; Q2

2021: 60,6 Prozent) und bleibt damit auf einem sehr guten Niveau. Im

Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum verbesserte sich die bereinigte CIR im

ersten Halbjahr um 1,2 Prozentpunkte auf 59,4 Prozent (H1 2021: 60,6

Prozent).

Ausblick

Unser Ausblick bleibt gegenüber dem in unserem Geschäftsbericht 2021

veröffentlichten Ausblick unverändert.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Media Relations Investor Relations

Adib Sisani Oliver Flade

+49 69 910 61960 +49 69 910 63072

[email protected] [email protected]

Karsten Swoboda Jana Zubatenko

+49 69 910 14941 +49 69 910 33834

[email protected] [email protected]

Webcast/Call

Stefan Hoops, Chief Executive Officer, und Claire Peel, Chief Financial

Officer, werden die Ergebnisse in einem Investoren- und Analysten-Call am

27. Juli 2022, um 10 Uhr deutscher Zeit im Detail erläutern. Der Call wird

auf Englisch abgehalten und kann sowohl live als auch im Anschluss als

Aufnahme hier abgerufen werden:

https://group.dws.com/de/ir/berichte-und-events/finanzberichte/.

Weitergehende Informationen werden unter https://group.dws.com/de/ir/

veröffentlicht.

Über die DWS Group

Die DWS Group (DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 833 Milliarden Euro

(Stand: 30. Juni 2022) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter

sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in

Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit

vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie

wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für

Stabilität und Innovation geschätzt.

Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren

leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und

illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends

orientieren. Unsere umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-,

Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf die

Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung

ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere

Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und

Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem

Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.

Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Wir wollen beim

Übergang in eine nachhaltigere Zukunft eine entscheidende Rolle spielen -

sowohl als Unternehmen als auch als zuverlässiger Berater unserer Kunden.

Dank unserer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt sind

wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team. Wir

handeln entschlossen im Namen unserer Kunden und investieren in ihrem besten

Interesse, damit sie ihre finanziellen Ziele erreichen können, ganz gleich,

was die Zukunft bringt. Mit unserem unternehmerischen, auf Zusammenarbeit

fokussierten Geist arbeiten wir jeden Tag daran, sowohl in guten als auch in

schwierigen Zeiten hervorragende Anlageergebnisse zu erzielen und somit die

beste Basis für die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schaffen.

Wichtiger Hinweis

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben,

sie umfassen auch Aussagen über unsere Einschätzungen und Erwartungen sowie

die zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen,

Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsführung der DWS Group GmbH & Co.

KGaA derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich

deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine

Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger

Ereignisse weiterzuentwickeln.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und

Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen,

dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen

abweichen. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in

Deutschland, Europa, den USA und andernorts, in denen wir einen erheblichen

Teil unserer Erträge erzielen und einen erheblichen Teil unserer

Vermögenswerte halten, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und

Entwicklung von Marktvolatilitäten, die Umsetzung unserer strategischen

Initiativen, die Verlässlichkeit unserer Grundsätze, Verfahren und Methoden

zum Risikomanagement sowie andere Risiken.

Unser ESG-Produktklassifizierungsansatz wurde unter Berücksichtigung der

einschlägigen Rechtsvorschriften (einschließlich der SFDR), Marktstandards

und internen Entwicklungen im Jahr 2021 eingeführt und in unserem

Geschäftsbericht 2021 näher beschrieben. Für das zweite Quartal 2022 gibt es

keine Änderung des im Geschäftsbericht 2021 beschriebenen

ESG-Produktklassifizierungsansatzes. Wir werden unseren

ESG-Produktklassifizierungsansatz in Übereinstimmung mit der sich

entwickelnden Regulierung und Marktpraxis weiterentwickeln und präzisieren.

Die vorgenannten Definitionen gelten für das gesamte Dokument.

Dieses Dokument enthält alternative Finanzkennzahlen (Alternative

Performance Measures -"APMs"). Eine Beschreibung dieser APMs finden Sie im

Zwischenbericht, der unter

https://group.dws.com/de/ir/berichte-und-events/finanzberichte/ verfügbar

ist.

1 Eine Erläuterung des ESG-Produktklassifizierungsansatzes finden Sie im

Abschnitt "Wichtiger Hinweis" am Ende dieses Dokuments.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DWS Group GmbH & Co. KGaA

Mainzer Landstaße 11-17

60329 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0) 69 910 14700

Fax: +49 (0) 69 910 32223

E-Mail: [email protected]

Internet: https://group.dws.com/de/ir/

ISIN: DE000DWS1007

WKN: DWS100

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

