 Wirtschaft: DGAP-News: Schaffner Capital Markets Day: Klar positioniert und auf die strategischen Wachstumsziele fokussiert (deutsch)

Luterbach, 9. Juni 2022 - Die Schaffner Gruppe führt heute am Firmenhauptsitz in Luterbach seit längerem wieder einen Capital Markets Day durch. Am Anlass für institutionelle Investoren, Analysten und Wirtschaftsjournalisten sollen die neue Positionierung von Schaffner, die Wachstumsstrategie sowie Innovationsschwerpunkte vertieft werden. Die Schaffner Gruppe konzentriert sich nach dem Abschluss der erfolgreichen Transformation auf ihr Kerngeschäft EMV-Filterlösungen und magnetische Komponenten für wachstumsstarke Industriemärkte und für E-Mobilität. Als Expertin für Lösungen zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen ermöglicht Schaffner, dass sich die Kunden voll und ganz auf ihre Innovationen konzentrieren können. Diesen Mehrwert für die Kunden unterstreicht Schaffner mit dem neuen Claim „MORE POWER TO YOU". Schaffner zielt mit dem breiten Portfolio von EMV-Lösungen auf Märkte, die von Megatrends wie Elektrifizierung, E-Mobilität und Nachhaltigkeit getrieben werden: Machinery & Robotics, Building Technology, Energy Management, Automotive, Medical sowie Data & Communication. Durch die kontinuierliche Umsetzung ihrer strategischen Wachstumsinitiativen will die Schaffner Gruppe ihre bereits starke Marktposition in den ausgewählten Märkten und Regionen organisch festigen sowie neue Standbeine aufbauen, um das Geschäft zu erweitern. Darüber hinaus evaluiert Schaffner potenzielle Arrondierungsakquisitionen in den Zielmärkten. Gestützt auf diese Wachstumsstrategie will die Schaffner Gruppe ihre Mittelfristziele eines organischen Wachstums von über 5% pro Jahr und einer EBIT-Marge zwischen 10 bis 12% erreichen. Dabei setzt Schaffner weiterhin auf eine starke Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von über 50%. Die Ausschüttungsquote soll weiterhin zwischen 40 bis 50% des erzielten Unternehmensergebnisses betragen. Präsentation Die Präsentation des Capital Markets Day können Sie über diesen Link aufrufen und herunterladen. Finanzkalender 6. Dezember 2022 Publikation des Jahresberichts 2021/22 10. Januar 2023 27. ordentliche Generalversammlung Schaffner - MORE POWER TO YOU Die Schaffner Gruppe ist eine international führende Anbieterin von EMV-Filterlösungen für zukunftsträchtige Industriemärkte und Elektromobilität. Die Angebotspalette umfasst EMV-Filter, elektromagnetische Komponenten, Power-Quality-Filter sowie die dazugehörigen Dienstleistungen. Schaffner Produkte schützen leistungselektronische Systeme in industriellen Anwendungen wie Maschinen und Robotik, Medizinaltechnik, Gebäudetechnik oder der elektrischen Infrastruktur vor Störungen aus dem Elektrizitätsnetz. Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen verhindern EMV-Filter von Schaffner Störungen in der Bordleistungselektronik und gewährleisten den einwandfreien Betrieb. Für die Automobilindustrie entwickelt und produziert Schaffner zudem Antennen für schlüssellose Zugangssysteme. Die Schaffner Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz betreut Kunden mit eigenen Entwicklungs-, Produktions-, Service- und Applikationszentren und ist in Asien, Europa und Nordamerika präsent Kontakt Schaffner Holding AG, Investor Relations und Medienstelle: c/o Dynamics Group, Zürich Thomas Balmer, +41 43 268 32 34 or +41 79 703 87 28 [email protected]