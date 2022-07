 Wirtschaft: DGAP-News: Semperit AG Holding investiert dreistelligen Millionenbetrag in die weltweit erste CO2-neutrale Schlauchproduktion (deutsch)

Semperit AG Holding investiert dreistelligen Millionenbetrag in die weltweit erste CO2-neutrale Schlauchproduktion

Semperit produziert in seinem Segment Semperflex ^

EQS-News: Semperit AG Holding / Schlagwort(e): Strategische

Unternehmensentscheidung/Expansion

Semperit AG Holding investiert dreistelligen Millionenbetrag in die weltweit

erste CO2-neutrale Schlauchproduktion

13.07.2022 / 10:24

Presseinformation

Semperit investiert dreistelligen Millionenbetrag in die weltweit erste

CO2-neutrale

Schlauchproduktion

* Neue Halle für hochautomatisierte Fertigung von Hydraulikschläuchen in

Tschechien

* Produktionskapazität steigt um 32 Mio. Meter Hydraulikschlauch auf fast

200 Mio. Meter Schläuche p.a.

* Investitionssumme beträgt rund 110 Mio. EUR

* Gesamtinvestments für Vorzeigewerk in Odry/Tschechien seit 1998 bei 260

Mio. EUR

Wien, Österreich / Odry, Tschechien, 13. Juli 2022 - Parallel zu den

laufenden M&A-Aktivitäten hat die börsennotierte Semperit-Gruppe die Weichen

für weiteres organisches Wachstum in ihrem Mega-Schlauchwerk im

tschechischen Odry gestellt: Insgesamt werden in den kommenden Jahren 110

Mio. EUR in den neuerlichen Ausbau einer der weltweit größten

Produktionsstätten für Industrie- und Hydraulikschläuche investiert, wobei

besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeitskriterien und einen hohen

Automatisierungsgrad gelegt wird. Der Regelbetrieb in der neuen

Fertigungshalle mit einer Kapazität für die zusätzliche Produktion von 32

Mio. Meter Hydraulikschlauch soll im Jahr 2025 aufgenommen werden.

Dieser Schritt stellt den Abschluss eines Kapazitätserweiterungsprogrammes

dar, in dessen Rahmen in alle Schlauchwerke, etwa auch in China und -

gemeinsam mit dem langjährigen Joint Venture-Partner Sri Trang Group - in

Thailand investiert worden war: "Mit der Großinvestition in Odry werden wir

als Semperit-Vorstand das weitere organische Wachstum unserer erfolgreichen

Schlauchsparte Semperflex sicherstellen und den außerordentlichen

Expansionskurs der Kunden in der Zukunft unterstützen", sagt Karl Haider,

CEO der Semperit-Gruppe. Gerfried Eder, Managing Director Semperflex,

ergänzt: "Die räumliche Nähe zu unseren Kunden im für uns bedeutenden Markt

Europa bringt Vorteile wie kürzere Lieferketten bzw. Lieferzeiten, geringere

CO2-Emissionen und reduzierte Transportkosten. Aus dieser sehr starken

Position heraus zielen wir auf überproportionale Markt- und

Lieferanteilsgewinne ab, um auch weiterhin über dem Marktdurchschnitt zu

wachsen."

Der Hydraulikschlauch wird grün

Die Schlauchproduktion in der neuen Fertigung wird ausschließlich unter

Verwendung grüner Energien und somit weltweit erstmals CO2-neutral erfolgen.

Der Gesamtwasserverbrauch in Odry wird - ungeachtet der Kapazitätsausweitung

- nach Fertigstellung der neuen Halle um rund 30 % sinken. Optimierte

Warenströme werden optimale Durchlaufzeiten ermöglichen. "Alles, das

automatisiert werden kann, wird automatisiert: Dadurch erreichen wir im

Produktionsprozess ein bisher ungekannt hohes Niveau hinsichtlich

Mitarbeiterproduktivität, Prozessstabilität und somit auch Konstanz der

Produktqualität", erläutert Michael Adelbauer, Director Operations

Semperflex. "Darüber hinaus werden unsere Mitarbeiter in der Ausübung ihrer

Tätigkeiten auch im Hinblick auf Körpereinsatz und Kraftaufwand entlastet,

sodass nahezu alle Arbeitsschritte unabhängig von der

Geschlechtszugehörigkeit durchgeführt werden können."

Laufende Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

Semperit produziert in seinem Segment Semperflex (rund 29% des

Gesamtumsatzes der Semperit-Gruppe im ersten Quartal 2022) Hydraulik- und

Industrieschläuche nicht nur in Tschechien, sondern auch an Standorten in

Österreich, Thailand und China. Durch kontinuierlichen Kapazitätsausbau

sowie Fokussierung auf höchste Qualitätsstandards ist Semperit mittlerweile

bei Hydraulikschläuchen weltweit die Nummer 3 und bei Industrieschläuchen

die Nummer 2 in Europa. Zu den Abnehmern zählen namhafte Hersteller von

Kränen, Landmaschinen, Baggern und Baumaschinen.

Um Fotos herunterzuladen, bitte hier klicken

Für Rückfragen:

Monika Riedel

Director Group Brand Management,

Corporate Spokesperson

+43 676 8715 8620

[email protected]

Judit Helenyi

Director Investor Relations

+43 676 8715 8310

[email protected]

www.semperitgroup.com

www.linkedin.com/company/semperit-ag

Über Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete

Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin Produkte aus

Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt:

Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe,

Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und

Untersuchungs- und Operationshandschuhe. Die Zentrale des österreichischen

Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die

Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiter, davon rund

3.800 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort

Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 16

Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa,

Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern

einen Umsatz von 1.182,2 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 361,8 Mio. EUR.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Semperit AG Holding

Am Belvedere 10

1100 Wien

Österreich

Telefon: +43 1 79 777-310

Fax: +43 1 79 777-602

E-Mail: [email protected]

Internet: www.semperitgroup.com

ISIN: AT0000785555

Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

°