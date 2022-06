 Wirtschaft: DGAP-News: SIG Capital Markets Day 2022: Wert schaffen durch Verpackungslösungen für eine nachhaltigere Welt (deutsch)

SIG Capital Markets Day 2022: Wert schaffen durch Verpackungslösungen für eine nachhaltigere Welt

SIG Group AG ^ SIG Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges SIG Capital Markets Day 2022: Wert schaffen durch Verpackungslösungen für eine nachhaltigere Welt 16.06.2022 / 07:00 --------------------------------------------------------------------------- MEDIENMITTEILUNG 16. Juni 2022 SIG Group AG ("SIG") SIG Capital Markets Day 2022: Wert schaffen durch Verpackungslösungen für eine nachhaltigere Welt Am heutigen Capital Markets Day wird SIG einen tiefen Einblick in ihre Strategie nach den Akquisitionen von Scholle IPN und Evergreen Asia geben. Die mittelfristigen Finanzziele des Unternehmens bleiben unverändert. Seit dem Börsengang im Jahr 2018 hat SIG ihre Wachstumsstrategie konsequent umgesetzt und starke Geschäftsergebnisse erzielt. Das Geschäftsmodell hat sich auch in einem herausfordernden globalen Umfeld, darunter auch die Pandemie, als widerstandsfähig erwiesen. Mit den Akquisitionen von Scholle IPN (vollzogen per 1. Juli 2022) und Evergreen Asia (Vollzug im dritten Quartal 2022 erwartet) stärkt SIG ihre Position in Bezug auf Geografie, Kategorien, Kanäle und technologische Fähigkeiten weiter und hat eine einzigartige Plattform geschaffen, um den wachsenden globalen Markt für flüssige Lebensmittel und Getränke zu bedienen. Am heutigen Capital Markets Day wird das Führungsteam von SIG aufzeigen, wie das Unternehmen mit seiner erweiterten Plattform zusätzlichen Wert für Kunden, Mitarbeitende und Aktionäre schaffen und gleichzeitig Branchenstandards in Sachen Nachhaltigkeit setzen will. Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und steigende verfügbare Einkommen treiben die Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln und Getränken an, insbesondere nach Convenience- und Premium-Produkten. Megatrends wie ein stärkerer Fokus auf Nachhaltigkeit, Lebensmittelsicherheit, Qualität und Gesundheitsbewusstsein bilden die Grundlage für die hervorragenden Wachstumsaussichten von SIG. Als Systemanbieter für nachhaltige Verpackungslösungen bietet SIG ihren Kunden eine unvergleichliche Flexibilität und Zuverlässigkeit, die auf einer einzigartigen Technologie sowie einem ausgezeichneten Kundenservice aufbaut. So ist SIG tief in die Wertschöpfungskette ihrer Kunden eingebettet, was langfristige Kundenbeziehungen fördert und für verlässliche wiederkehrende Erträge sorgt. Das Unternehmen hält an seiner mittelfristigen Umsatzwachstumsprognose von währungsbereinigt 4-6% fest, wobei erwartet wird, dass die erwähnten Akquisitionen ein stabiles Wachstum in der oberen Hälfte dieser Spanne ermöglichen werden. Für die erweiterte Gruppe wird mittelfristig mit einer bereinigten EBITDA-Marge von über 27% gerechnet, was auf die anhaltende Margenexpansion im aseptischen Kartongeschäft sowie auf die Realisierung von Synergien und die Margenexpansion aus den beiden Akquisitionen zurückzuführen ist. SIG wird weiterhin eine starke Cash-Generierung erzielen und hält an der mittelfristigen Prognose eines Verschuldungsgrades in Richtung 2x bereinigtes EBITDA fest, mit einem Meilenstein von rund 2,5x Ende 2024. SIG erwartet auch, dass sie ihre Politik des progressiven Wachstums der absoluten Dividende mit einer Ausschüttungsquote von mindestens 50-60% des bereinigten Nettoergebnisses beibehalten wird. Samuel Sigrist, Chief Executive Officer von SIG, sagte: "SIG setzt Industriestandards für nachhaltige Verpackungen von flüssigen Lebensmitteln und Getränken. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die wachsende Weltbevölkerung auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise mit Lebensmitteln zu versorgen. Mit unseren neuen Mitgliedern in der SIG-Familie werden wir in der Lage sein, unser Geschäft in Bezug auf Geografie, Kategorien und Vertriebskanäle weiter auszubauen. Die dazugewonnenen technologischen Kompetenzen untermauern zudem unsere Fähigkeit, nachhaltige Verpackungslösungen zu entwickeln und weiter zu verbessern. Diese Dynamik wird zu spannenden Wachstumschancen führen und einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen." Dokumente und Informationen zum Webcast Die heutigen Präsentationen sind ab 11.00 Uhr MEZ unter www.sig.biz/investors abrufbar. Der Webcast der Präsentationen im Plenum beginnt um 13.30 Uhr MEZ und ist unter diesem Link verfügbar. Über SIG SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen für eine nachhaltigere Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und wir verfolgen unseren "Way Beyond Good" mit dem Ziel, ein Verpackungssystem für Lebensmittel zu schaffen, das net-positive ist. SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 8.000 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2021 produzierte SIG 45 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 2,5 Milliarden (inkl. Umsatz von Scholle IPN; ungeprüft). SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,4 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis. Weitere Informationen unter www.sig.biz Um mehr über Trends zu erfahren, die Treiber für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind, besuchen Sie unseren Blog SIGnals: https://www.sig.biz/signals/de Kontakt für Investoren: Ingrid McMahon +41 52 543 1224 Director Investor Relations SIG Group AG Neuhausen am Rheinfall [email protected] Kontakt für Medien: Lemongrass Communications Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238 [email protected] Alternative performance measures For additional information about alternative performance measures used by management that are not defined in IFRS, including definitions and reconciliations to measures defined in IFRS, please refer to the link below: https://www.sig.biz/investors/en/performance/definitions