 Wirtschaft: DGAP-News: Siltronic AG verzeichnet starkes Umsatzwachstum und hohen Ertrag im zweiten Quartal 2022 (deutsch)

Siltronic AG verzeichnet starkes Umsatzwachstum und hohen Ertrag im zweiten Quartal 2022

Jahres 2022 lag das EBIT bei EUR 246,5 Millionen ^

DGAP-News: Siltronic AG / Schlagwort(e):

Quartals-/Zwischenmitteilung/Halbjahresergebnis

Siltronic AG verzeichnet starkes Umsatzwachstum und hohen Ertrag im zweiten Quartal 2022

Quartal 2022

29.07.2022 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstr.172

81677 München

www.siltronic.com

Siltronic verzeichnet starkes Umsatzwachstum und hohen Ertrag im zweiten

Quartal 2022

- Anhaltend hohe Nachfrage nach Wafern führt zu voller Auslastung der

Produktionskapazitäten, bisher keine negativen Auswirkungen von Inflation,

Krieg und Pandemie auf den Umsatz

- Umsatz und Ertrag gegenüber Vorquartal und im Halbjahresvergleich deutlich

gesteigert

- Anstieg getrieben durch Preissteigerungen und starken US-Dollar

- Umsatzprognose 2022 auf plus 21 bis 27 Prozent angehoben

- Steigende Zinsen reduzieren Pensionsrückstellung, Eigenkapital steigt auf

1,8 Milliarden Euro

- Dividende von EUR 3,00 für das Geschäftsjahr geplant

München, Deutschland, 29. Juli 2022 - Der Geschäftsverlauf der Siltronic AG

(MDAX/TecDAX: WAF) war auch im zweiten Quartal 2022 sehr erfreulich. Im

ersten Halbjahr lagen Umsatz und Ertrag deutlich über dem Vorjahr. Das

Ergebnis spiegelt die anhaltend hohe Nachfrage nach Wafern sowie

Preissteigerungen und die Wechselkursentwicklung wider. Durch das starke

Ergebnis und die niedrigere Bewertung der Pensionsrückstellungen aufgrund

gestiegener Zinsen steigt die Eigenkapitalquote des Unternehmens auf 56,7

Prozent.

"Die anhaltend hohe Nachfrage nach Wafern zeigt, dass die langfristigen

Wachstumstreiber der Halbleiterindustrie trotz der Verunsicherung in manchen

Endmärkten weiter in Kraft sind. Dies spiegelt sich auch in unserem

hervorragenden Ergebnis wider." sagt Dr. Christoph von Plotho, CEO der

Siltronic AG. "Unser Fokus liegt auf der reibungslosen Umsetzung der

Erweiterungsprojekte in Freiberg und Singapur, um auch langfristig mit

unseren Kunden wachsen zu können."

Der Aufsichtsrat der Siltronic AG hat in seiner Sitzung vom 26. Juli 2022

die vom Vorstand vorgeschlagene Anpassung der Dividendenpolitik unterstützt.

Die Ausschüttungsquote von etwa 40% des Konzernergebnisses bleibt weiter

bestehen, allerdings wird die Dividende auf EUR 3,00 pro Stückaktie

begrenzt. So werden die Aktionäre auch weiter am starken Geschäftsverlauf

beteiligt. Gleichzeitig erhält das Unternehmen zusätzliche Liquidität, um

Investitionen zu finanzieren. Gemäß der angepassten Dividendenpolitik plant

der Vorstand, der Hauptversammlung 2023 eine Dividende in Höhe von EUR 3,00

je dividendenberechtigte Stückaktie für das Geschäftsjahr 2022

vorzuschlagen.

Geschäftsentwicklung H1 2022

Verän- Verän-

de- de-

rung rung

Q2 Q1 Q2 Q2 zu Q2 zu H1 H1

2022 2022 2021 Q1 Q2 2022 2021

Um- EUR 442,2 417,0 341,1 25,2 101,1 859,2 657,1 202,1

sat- Mio-

zer- .

löse

in % 6,0 29,6 30,8

Her- EUR -297,- -281,- -235,- -15,7 -61,2 -578,- -463,- -115,-

stel- Mio- 1 4 9 5 3 2

lung- .

skos-

ten

in % 5,6 25,9 24,9

Brut- EUR 145,1 135,6 105,2 9,5 39,9 280,7 193,8 86,9

toer- Mio-

geb- .

nis

in % 7,0 37,9 44,8

Brut- in 32,8 32,5 30,8 32,7 29,5

to- %

mar-

ge

EBIT- EUR 147,0 186,0 108,0 -39,0 39,0 333,0 199,7 133,3

DA Mio-

.

in % -21- 36,1 66,8

,0

EBIT- in 33,2 44,6 31,7 38,8 30,4

DA-M- %

arge

Ab- EUR -44,2 -42,3 -38,4 -1,9 -5,8 -86,5 -75,9 -10,6

schr- Mio-

ei- .

bun-

gen

abz-

gl.

Zusc-

hrei-

bun-

gen

EBIT EUR 102,8 143,7 69,6 -40,9 33,2 246,5 123,8 122,7

Mio-

.

in % -28- 47,7 99,1

,5

EBIT- in 23,2 34,5 20,4 28,7 18,8

-Mar- %

ge

Fina- EUR -3,1 -4,4 1,4 1,3 -4,5 -7,5 2,2 -9,7

nzer- Mio-

geb- .

nis

Er- EUR 99,7 139,3 71,0 -39,6 28,7 239,0 126,0 113,0

geb- Mio-

nis .

vor

Er-

trag-

steu-

ern

in % -28- 40,4 89,7

,4

Auf- EUR -8,6 -24,5 -7,0 15,9 -1,6 -33,2 -3,5 -29,7

wand Mio-

für .

Er-

trag-

steu-

ern

Steu- in 9 18 10 14 3

er- %

quo-

te

Peri- EUR 91,1 114,8 64,0 -23,7 27,1 205,8 122,5 83,3

oden- Mio-

er- .

geb-

nis

in % -20- 42,3 68,0

,6

Er- In 2,66 3,47 1,83 -0,81 0,83 6,13 3,50 2,62

geb- EUR

nis

je

Ak-

tie

Siltronic erzielte im zweiten Quartal 2022 einen Umsatz von EUR 442,2

Millionen, ein Anstieg um 6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Die

Erhöhung war getrieben von Wechselkursen. Die abgesetzte Waferfläche und

Preiserhöhungen in Rechnungswährung haben die Umsatzentwicklung gestützt.

Im ersten Halbjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von EUR 859,2

Millionen, ein deutliches Plus von 30,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Preissteigerungen in Rechnungswährung, die Zunahme der abgesetzten

Waferfläche und Wechselkursentwicklungen haben jeweils stark zur

Umsatzsteigerung beigetragen.

Im Durchschnitt der ersten sechs Monate 2022 lag der Euro gegenüber dem

US-Dollar bei 1,10 nach durchschnittlich 1,21 im ersten Halbjahr 2021.

Die Herstellungskosten sind im ersten Halbjahr 2022 um EUR 115,2 Millionen

gestiegen. Treiber waren die größere abgesetzte Waferfläche, eine im

Vergleich zur abgesetzten Menge überproportionale Zunahme der Kosten für

Energie sowie Rohstoffe und Wechselkursentwicklungen. Außerdem haben die

planmäßigen Abschreibungen im Zuge von Investitionen angezogen. Die

Herstellungskosten je Waferfläche sind ebenfalls gestiegen, wobei

Wechselkurse und Energiekosten die größten Einflüsse hatten. Im Vergleich

zum Vorquartal sind die Herstellungskosten aus den gleichen Gründen um EUR

15,7 Millionen gestiegen.

Da der Umsatzanstieg von EUR 202,1 Millionen die Zunahme der

Herstellungskosten EUR 115,2 Millionen deutlich überkompensiert hat, ist das

Bruttoergebnis im ersten Halbjahr 2022 um EUR 86,9 Millionen auf EUR 280,7

Millionen gewachsen und die Bruttomarge hat sich von 29,5 Prozent auf 32,7

Prozent erhöht.

Das EBITDA im zweiten Quartal 2022 in Höhe von EUR 147,0 Millionen lag EUR

39,0 Millionen unter dem Vorquartal, das EUR 50,0 Millionen Termination Fee

beinhaltet. Ohne die Termination Fee betrug die EBITDA-Marge im ersten

Quartal 32,6 Prozent. Im zweiten Quartal 2022 wurden 33,2 Prozent erzielt.

Die Marge hat trotz der Kostensteigerungen zugenommen. Im

Halbjahresvergleich lag das EBITDA 66,8 Prozent über der Vorjahresperiode,

was neben der Umsatzsteigerung vor allem auch durch die Termination Fee

bedingt ist.

Aufgrund der Termination Fee im ersten Quartal 2022 hat sich das EBIT im

zweiten Quartal 2022 um EUR 40,9 Millionen auf EUR 102,8 Millionen gegenüber

dem Vorquartal verschlechtert. Unter Vernachlässigung der Termination Fee

ergibt sich eine Steigerung von EUR 9,1 Mio. In den ersten sechs Monaten des

Jahres 2022 lag das EBIT bei EUR 246,5 Millionen (H1 2021: EUR 123,8

Millionen).

Im zweiten Quartal 2021 verzeichnete Siltronic einen Periodengewinn von EUR

91,1 Millionen. Das entspricht einer Steigerung von EUR 27,1 Millionen

gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres. Der Gewinn der ersten sechs

Monate lag bei EUR 205,8 Millionen, ein Anstieg um EUR 83,3 Millionen. Auf

die Aktionäre der Siltronic AG entfallen hiervon EUR 184,1 Millionen. Das

Ergebnis je Aktie lag nach den ersten sechs Monaten 2022 bei EUR 6,13 nach

EUR 3,50 im ersten Halbjahr 2021.

Entwicklung von Eigenkapital, Netto-Cashflow und Nettofinanzvermögen

EUR Mio. 30.6.2022 31.12.2021 Verände-

rung

Eigenkapital 1.811,1 1.318,8 492,3

Pensionsrückstellungen 111,7 404,8 -293,1

Erhaltene Kundenanzahlungen 434,0 254,2 179,8

Finanzielle Verbindlichkeiten 300,0 - 300,0

gegenüber Banken

Leasingverbindlichkeiten 104,5 99,5 5,0

Sonstige Rückstellungen und 66,6 70,7 -4,1

Verbindlichkeiten

Langfristige Schulden 1.016,8 829,2 187,6

Mit einem Eigenkapital von EUR 1.811,1 Millionen zum 30. Juni 2022 betrug

die Eigenkapitalquote der Siltronic AG 56,7 Prozent im Vergleich zu 53,7

Prozent zum 31. Dezember 2021. Der Anstieg des Eigenkapitals um EUR 492,3

Millionen ist auf den Halbjahresgewinn von EUR 205,8 Millionen abzüglich der

Ausschüttung der Dividende von EUR°90°Millionen und einem zinsbedingten

Rückgang der Pensionsverpflichtungen von EUR°305,2°Millionen zurückzuführen.

Die Veränderung von Wechselkursen hatte eine Eigenkapitalverbesserung von

EUR°64,0°Millionen zur Folge.

EUR Mio. Q2 Q1 Verände-

2022 2022 rung

Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 191,1 273,7 -82,6

Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und -226,- -136,- -89,7

immaterielles Anlagevermögen 0 3

Free-Cashflow -34,9 137,4 -172,3

Zahlungswirksame Veränderung der erhaltenen -88,5 -100,- 12,0

Anzahlungen 5

Netto-Cashflow -123,- 36,9 -160,3

4

Siltronic hat im ersten Halbjahr 2022 insgesamt EUR 370,7 Millionen in

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände investiert. Der Fokus lag

auf Investitionen in den Neubau eines 300mm-Werkes in Singapur sowie der

Erweiterung des Kristallziehgebäudes in Freiberg.

Im zweiten Quartal 2022 ergab sich ein Netto-Cashflow in Höhe von EUR -123,4

Millionen (Q1 2022: EUR 36,9 Millionen). Im ersten Halbjahr 2022 lag der

Netto-Cashflow damit bei EUR -86,5 Millionen (H1 2021: EUR 71,2 Millionen).

Die Netto-Kundenanzahlungen haben sich im gleichen Zeitraum um

EUR°189,1°Millionen erhöht.

EUR Mio. 30.6.2022 31.12.2021 Verände-

rung

Liquide Mittel 412,4 424,3 -11,9

Geldanlagen 484,8 148,5 336,3

Finanzielle Verbindlichkeiten -300,0 - -300,0

gegenüber Banken

Nettofinanzvermögen 597,2 572,8 24,4

Trotz der Dividendenzahlung von EUR 90 Millionen und Auszahlungen für

Investitionen in Sachanlagen sowie immaterielle Vermögenswerte in Höhe von

EUR 362,6 Millionen hat das Nettofinanzvermögen aufgrund des positiven

Cashflows aus betrieblicher Geschäftstätigkeit um EUR 24,4 Millionen auf EUR

597,2 Millionen zugenommen.

Prognoseanpassung

Im ersten Halbjahr 2022 hat sich der Wechselkurs des Euro gegenüber dem

US-Dollar deutlich abgeschwächt. Eine kurzfristige Trendumkehr wird nicht

erwartet. Daraus ergibt sich ein anhaltend positiver Einfluss auf den Umsatz

der Siltronic. Deshalb passen wir die Prognose für das Umsatzwachstum im

laufenden Geschäftsjahr auf plus 21 bis 27 Prozent an.

Gleichzeitig führen Wechselkurs und Preissteigerungen im Einkauf zu höheren

Kosten in der Berichtswährung. So erwarten wir nunmehr für das Gesamtjahr

Stückkostensteigerungen von etwa EUR 140 Mio.

Die Investitionen werden nach dem derzeitigen Projektfortschritt im Jahr

2022 weiter in Höhe von etwa EUR 1,1 Milliarden erwartet. Die Finanzierung

ist durch vorhandene Liquidität, Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

einschließlich Kundenanzahlungen sowie Fremdkapital gesichert. Im Juni wurde

ein Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 300 Mio. begeben.

Eigenkapitalmaßnahmen schließen wir für 2022 weiter aus.

Die Prognose für alle weiteren Kennzahlen bleibt gegenüber März 2022

unverändert. Die voraussichtliche Entwicklung der KPIs für das Jahr 2022 ist

in der folgenden Tabelle dargestellt:

Prognose 9. März Prognose 10. Mai Prognose 29. Juli

2022 2022 (Q1 2022) 2022 (Q2 2022)

(Geschäftsbericht)

Umsatz Anstieg von 15 bis Anstieg von 15 bis Anstieg von 21 bis

22 Prozent 22 Prozent 27 Prozent

EBITDA- 34 bis 37 Prozent 34 bis 37 Prozent 34 bis 37 Prozent

-Marge

Ab- rund EUR 185 Mio. rund EUR 185 Mio. rund EUR 185 Mio.

schrei-

bungen

EBIT deutlicher Anstieg deutlicher Anstieg deutlicher Anstieg

Steuer- 10 bis 15 Prozent 10 bis 15 Prozent 10 bis 15 Prozent

quote

Inves- rund EUR 1.100 Mio. rund EUR 1.100 Mio. rund EUR 1.100 Mio.

titio- (2/3 für neue Fabrik (2/3 für neue Fabrik (2/3 für neue Fabrik

nen in Singapur) in Singapur) in Singapur)

Net- deutlich negativ deutlich negativ deutlich negativ

to-Cas-

hflow

Ergeb- deutliche Steigerung deutliche Steigerung deutliche Steigerung

nis je

Aktie

Geopolitische Entwicklungen haben im ersten Halbjahr zu einer Abkühlung der

Konjunkturprognosen geführt. Deshalb sehen wir in einigen Bereichen erhöhte

Geschäftsrisiken, die im Zwischenbericht 2022 ausführlich dargestellt sind.

Weiter positiver Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr

Nach der hervorragenden Geschäfts- und Ergebnisentwicklung im ersten

Halbjahr 2022 erwartet der Vorstand eine anhaltend starke Nachfrage nach

Wafern im weiteren Jahresverlauf. Trotz der angepassten Risikolage aufgrund

geopolitischer und weltwirtschaftlicher Unsicherheiten ist derzeit keine

Änderung des Kundenbedarfs absehbar.

"Unser Fokus liegt weiter auf stabiler Produktion bei Vollauslastung und der

reibungslosen Umsetzung unserer Investitionsprojekte", so Dr. von Plotho.

"So werden wir unsere Position als einer der Technologieführer durch die

neuen hochmodernen Produktionskapazitäten weiter festigen."

Siltronic AG - Kennzahlen Q2/2022 und H1/2022

Gewinnund Verlustrechnung

EUR Mio. Q2 Q1 Q2 H1 H1

2022 2022 2021 2022 2021

Umsatzerlöse 442,2 417,0 341,1 859,2 657,1

EBITDA 147,0 186,0 108,0 333,0 199,7

EBITDA-Marge % 33,2 44,6 31,7 38,8 30,4

EBIT 102,8 143,7 69,6 246,5 123,8

EBIT-Marge % 23,2 34,5 20,4 28,7 18,8

Periodenergebnis 91,1 114,8 64,0 205,8 122,5

Ergebnis je Aktie EUR 2,66 3,47 1,83 6,13 3,50

Investitionen und

Netto-Cashflow

Investitionen in Sachanlagen 165,0 205,7 52,8 370,7 89,7

und immaterielle

Vermögenswerte

Netto-Cashflow -123,- 36,9 43,3 -86,5 71,2

4

Bilanz

EUR Mio. 30.6.2022 31.12.2021

Bilanzsumme 3.195,7 2.455,4

Eigenkapital 1.811,1 1.318,8

Eigenkapitalquote % 56,7 53,7

Nettofinanzvermögen 597,2 572,8

Telefonkonferenz für Analysten und Investoren:

Der Vorstand der Siltronic AG wird am 29. Juli 2022 um 10.00 Uhr (MESZ) eine

Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache)

durchführen. Diese wird über das Internet übertragen. Der Audio-Webcast wird

live und als on-demand Version auf der Webseite von Siltronic verfügbar

sein.

Die aktuelle Investorenpräsentation (nur in englischer Sprache) und der

Halbjahresbericht sind ebenfalls auf der Siltronic-Webseite veröffentlicht.

Weitere Termine:

28. Oktober 2022 Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2022

Kontakt:

Dr. Rupert Krautbauer

Leiter Investor Relations & Communications

Telefon +49 89 8564 3133

[email protected]

Unternehmensprofil:

Die Siltronic AG ist einer der weltweit führenden Produzenten von Wafern aus

Reinstsilizium und seit Jahrzehnten Partner vieler großer

Halbleiterhersteller. Siltronic ist global ausgerichtet und unterhält

Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die

Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen

Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin

zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das

Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die

Siltronic AG beschäftigt rund 4.300 Mitarbeiter in 10 Ländern und ist seit

2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der

Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen

und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Diese Aussagen sind

erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren",

"beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und

"werden" oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die

Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können

wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen

können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass

die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen

abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können,

zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im

geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die

Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen,

Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie

Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht,

die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine

Verantwortung für eine solche Aktualisierung.

Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen

nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte

alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese

ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im

Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen

Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden.

Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen

Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen.

Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im

Geschäftsbericht der Siltronic AG.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser

Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe

addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten

Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

°