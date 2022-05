 Wirtschaft: DGAP-News: sino AG | High End Brokerage: sino Aktiengesellschaft verschiebt Hauptversammlung 2022 (deutsch)

sino AG | High End Brokerage: sino Aktiengesellschaft verschiebt Hauptversammlung 2022

sino AG | High End Brokerage: sino Aktiengesellschaft verschiebt Hauptversammlung 2022

Hintergrund sind u.a. Überlegungen zur Erweiterung des Aufsichtsrats auf Anregung verschiedener Aktionäre

Düsseldorf, 25.05.2022

Die am 19. April 2022 im Bundesanzeiger für den 31. Mai 2022 einberufene ordentliche Hauptversammlung der sino Aktiengesellschaft wird aufgrund einstimmigen Beschlusses des Vorstandes vom 24. Mai 2022 unter einstimmiger Zustimmung des Aufsichtsrats vom 24. Mai 2022 verschoben. Die Hauptversammlung der sino Aktiengesellschaft findet daher am 31. Mai 2022 nicht statt. Die Hauptversammlung wurde als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre einberufen.

Die sino Aktiengesellschaft wird kurzfristig erneut zur ordentlichen Hauptversammlung 2022, voraussichtlich stattfindend im Juli 2022, einladen. Die konkreten Planungen hinsichtlich Zeitpunkt und Ort sowie hinsichtlich der Tagesordnung sind weit fortgeschritten.

Innerhalb der Verwaltung der sino AG gibt es Überlegungen, über eine Satzungsänderung bereits für das laufende Geschäftsjahr der Hauptversammlung eine Ausweitung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates auf vier Personen vorzuschlagen. Die Überlegungen decken sich mit Anregungen verschiedener Aktionäre. Über diese genannte Satzungsänderung könnte aus Fristgründen auf der ursprünglich einberufenen Hauptversammlung nicht mehr abgestimmt werden. Auch deshalb haben wir uns zu einer zeitlich geringfügigen Verschiebung der Hauptversammlung entschieden.

Mit der Verschiebung der Hauptversammlung ist unvermeidbar eine entsprechende zeitliche Verschiebung des Gewinnverwendungsbeschlusses und der Dividendenauszahlung verbunden.

"Verschiedene Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner sind in den letzten Tagen mit dem Wunsch auf uns zugekommen, die konträren Vorstellungen im Aktionariat nach Möglichkeit zusammenzuführen. Dafür gab es bis zur ursprünglich angesetzten Hauptversammlung keine Möglichkeit mehr. Unser Ziel ist es, uns schnellstmöglich wieder voll und ganz auf das ehrgeizige und herausfordernde Projekt der Migration des sino Geschäfts zur Baader Bank zu konzentrieren, um die Kundenzahlen der sino in den nächsten Jahren, wie angestrebt, zu verdoppeln und den Wert des Brokeragegeschäftes nicht nur sichtbarer zu machen, sondern auch erheblich zu steigern. Dafür werben Vorstand und Aufsichtsrat um das Vertrauen aller Aktionäre.", so Ingo Hillen, Karsten Müller, die beiden Vorstände des Unternehmens und Dr. Marcus Krumbholz, der Aufsichtsratsvorsitzende.

Kontakt:
Katharina Steller-Pfeiffer
sino AG | Assistentin der Geschäftsleitung
t +49 (0)211 3611-1221
eMail [email protected]