 Wirtschaft: DGAP-News: STEMMER IMAGING AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,75 EUR je Aktie (deutsch)

Puchheim, 18. Mai 2022 - Die STEMMER IMAGING AG ^ DGAP-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung STEMMER IMAGING AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,75 EUR je Aktie 18.05.2022 / 17:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Puchheim, 18. Mai 2022 STEMMER IMAGING AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,75 EUR je Aktie - Dividende für das Geschäftsjahr 2021 mit 0,75 EUR je Aktie beschlossen - Hohe Zustimmung bei sämtlichen Tagesordnungspunkten - Aufsichtsrat für die nächsten fünf Jahre wiedergewählt - Auf Kurs für Gesamtjahresprognose Puchheim, 18. Mai 2022 - Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) hat heute ihre Hauptversammlung erneut virtuell durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihre Fragen im Vorfeld einzureichen und konnten die Hauptversammlung über das Aktionärsportal des Unternehmens via Livestream verfolgen. Die Aktionäre folgten allen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit großen Mehrheiten. Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit 99,99 % bzw. 97,31 % die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 erteilt. Die Anzahl der vertretenen Stimmen auf der Hauptversammlung lag bei 82,28 %. Alle Aufsichtsratsmitglieder der STEMMER IMAGING AG wurden für die nächsten fünf Jahre wiedergewählt. Somit gehören dem Aufsichtsrat an: Klaus Weinmann (Vorsitzender), Markus Saller (Stellv. Vorsitzender) sowie Prof. Dr. Constanze Chwallek. Die Aktionäre haben den Vorschlag der Verwaltung zur Ausschüttung einer Dividende von 0,75 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2021 angenommen (Vorjahr: 0,50 EUR je Aktie). Damit werden insgesamt 4.875.000,00 EUR aus dem Bilanzgewinn der STEMMER IMAGING AG ausgeschüttet. In seiner Rede ging Arne Dehn, CEO der STEMMER IMAGING AG, ausführlich auf die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2021 ein und gab einen Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf: "2021 war erneut ein Jahr mit besonderen Herausforderungen, die wir erfolgreich gemeistert haben. Dies bestätigen unsere starken Geschäftszahlen, die wir sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis deutlich steigern konnten. Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihr Engagement im abgelaufenen Geschäftsjahr. Im ersten Quartal 2022 haben wir erneut Rekordzahlen vorgelegt und sehen uns auf Kurs für unsere Gesamtjahresprognose mit einem Umsatz von EUR 143-156 Mio. und einem EBITDA von EUR 19-24 Mio." Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 wurde die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, Zweigniederlassung München bestellt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung werden am 19. Mai 2022 unter www.stemmer-imaging.com/Hauptversammlung veröffentlicht. Über das laufende Geschäftsjahr und die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2022 wird die Gesellschaft mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 11. August 2022 berichten. Über STEMMER IMAGING: Stemmer Imaging ist der international führende Partner für Bildverarbeitungstechnologie. Für industrielle und nicht-industrielle Anwendungen vereint unser Angebot ein umfangreiches Handelssortiment mit hoher Expertise und wertsteigernden Services. Zusätzlich entwickeln wir Subsysteme für bestimmte Aufgabenstellungen. Seit über 35 Jahren unterstützen wir unsere Kunden eine führende Rolle in ihren Märkten einzunehmen - mittlerweile auch im europäischen Ausland und in Lateinamerika.