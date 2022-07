 Wirtschaft: DGAP-News: TAG Immobilien AG gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt (deutsch)

TAG Immobilien AG gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt

Die TAG Immobilien AG ^

DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

TAG Immobilien AG gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt

26.07.2022 / 18:09

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN,

KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE

VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE

EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE

DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

TAG Immobilien AG gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt

Hamburg, 26. Juli 2022

Die TAG Immobilien AG ("TAG" oder die "Gesellschaft") hat ihre am 8. Juli

2022 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Der Bruttoerlös

aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf ca. EUR202 Mio. Der Nettoerlös wird

für die teilweise Rückzahlung der Brückenfinanzierung für die Akquisition

der ROBYG S.A. verwendet.

Im Nachgang zur vorhergehenden Veröffentlichung am heutigen Tag bestätigt

TAG, dass die verbleibenden, 681.415 nicht bezogenen neuen Aktien

erfolgreich am Markt verwertet wurden.

Nach der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, welche

voraussichtlich am 27. Juli 2022 erfolgen wird, wird das Grundkapital der

Gesellschaft EUR175.489.025,00 betragen, eingeteilt in 175.489.025 Aktien. Der

Beginn des Handels der neuen Aktien durch die Aufnahme in die bestehende

Notierung der Gesellschaft im regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse sowie dem Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren

Zulassungspflichten (Prime Standard) wird voraussichtlich am 28. Juli 2022

erfolgen.

Die Kapitalerhöhung wurde von BofA Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank

und Société Générale unterstützt, die als Joint Global Coordinators und

Joint Bookrunners agierten. VICTORIAPARTNERS hat die Gesellschaft als

Financial Advisor bei dieser Transaktion beraten.

Kontakt

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor Relations & Public Relations

t: +49 (0) 40 380 32 305

[email protected]

26.07.2022

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

20457 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040 380 32 0

Fax: 040 380 32 388

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504

WKN: 830350

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1406419

