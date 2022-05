 Wirtschaft: DGAP-News: TAKKT AG: TAKKT-Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,10 Euro je Aktie und wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat (deutsch)

TAKKT AG: TAKKT-Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,10 Euro je Aktie und wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat

TAKKT-Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,10 Euro je Aktie und wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat

* CEO Maria Zesch erläuterte die neue Strategie und die Ziele für 2025
* Alle Punkte der Tagesordnung wurden mit großer Mehrheit beschlossen

Stuttgart, 18. Mai 2022. Auf der virtuellen Hauptversammlung der TAKKT AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre heute die Auszahlung einer Dividende von insgesamt 1,10 Euro je Aktie beschlossen. Diese setzt sich aus einer Basisdividende von 0,60 Euro und einer Sonderdividende von 0,50 Euro zusammen. Die Dividende wird am 23. Mai ausbezahlt.

CEO Maria Zesch stellte den Teilnehmern der Hauptversammlung die neue Aufstellung der TAKKT und die Ziele für 2025 vor. Mit den neuen Divisions hat sich die Gruppe auf drei spezifische Kundengruppen ausgerichtet und unterstützt sie bei der Gestaltung attraktiver Arbeitswelten. Die Strategie besteht aus den drei Säulen Growth, OneTAKKT und Caring. Neben einer deutlichen Steigerung von Umsatz und Ergebnis sind damit auch ambitionierte Ziele in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Engagement der Mitarbeitenden und Nachhaltigkeit verbunden.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Punkten der Tagesordnung mit großer Mehrheit zu. Dazu gehörte auch die Wahl aller sechs Mitglieder des Aufsichtsrats. Im Anschluss an die Hauptversammlung wurde Thomas Schmidt erneut zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Neu im Aufsichtsrat sind Alyssa Jade McDonald-Bärtl, die über besondere Kompetenz im Bereich Nachhaltigkeit verfügt sowie Aliz Tepfenhart, die breite E-Commerce Expertise mitbringt. Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Aufsichtsrats werden sie die Transformation der TAKKT zu einer stärker integrierten und wachstumsfokussierten Gruppe unterstützen.

Alle im Vorfeld eingereichten Fragen von Aktionärinnen und Aktionären wurden während der Hauptversammlung beantwortet. Die Rede von Maria Zesch und die Abstimmungsergebnisse sind online verfügbar.

Kurzprofil der TAKKT AG
Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 600.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungs-gegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel.