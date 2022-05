 Wirtschaft: DGAP-News: USU gewinnt US Robotik-Spezialisten als Neukunden für Knowledge Management (deutsch)

USU gewinnt US Robotik-Spezialisten als Neukunden für Knowledge Management

Möglingen, 24. Mai 2022. Einer der führenden US-Anbieter von autonomen mobilen Robotern für Fertigung, Lagerhaltung und Logistik (der Kunde) nutzt künftig die Lösung USU Knowledge Management, um den internen sowie externen Wissenstransfer zu optimieren. Ziel der Wissensmanagement-Initiative ist es u.a., die wissensintensive Einarbeitung von Service-Agenten zu beschleunigen sowie Kunden ein innovatives, erstklassiges Service-Erlebnis zu bieten. Voraussetzung hierzu ist es, Call Center Agenten, das Vertriebs-Team, Partner sowie die Mitarbeiter in der Produktion mit dem nötigen Wissen für mehr Produktivität und Effizienz auszustatten. Des Weiteren kommt das neue Self-Service Modul USU HelpCenter zum Einsatz. Der Kunde möchte damit ein Service-Hub mit aktuellen, spezifischen und kundenorientierten Inhalten bereitstellen, um jederzeit und überall ein hochwertiges und innovatives Service-Erlebnis zu schaffen. USU konnte sich nach einer umfangreichen Evaluierung als "Best-of-Breed-Lösung" durchsetzen. Ausschlaggebend waren vor allem die Funktionstiefe, Integrationsfähigkeit sowie die Sicherheits- und Berechtigungsmöglichkeiten. Zu den Anforderungen gehörten auch die Salesforce-Integration sowie die Anbindung an weitere Customer Experience Tools. "Unser Kunde steht für intelligente Automatisierungs-Lösungen. Wir sind davon überzeugt, die hierfür notwendigen wissensintensiven Prozesse mit USU Knowledge Management weiter optimieren zu können. Denn wir schaffen damit eine zentrale Quelle für das aktiv genutzte Unternehmenswissen, so USU-Geschäftsführer Sven Kolb. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).