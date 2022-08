 Wirtschaft: DGAP-News: USU weltweit auf Platz 1 bei Software für Hybrid Cloud Cost Management (deutsch)

USU weltweit auf Platz 1 bei Software für Hybrid Cloud Cost Management

dynamisch wachsenden Markt für Hybrid Cloud Management ^

DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse

USU weltweit auf Platz 1 bei Software für Hybrid Cloud Cost Management

02.08.2022 / 10:12

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Zwei RIA-Markstudien bestätigen Top-Platzierungen für USU-Lösung im

dynamisch wachsenden Markt für Hybrid Cloud Management (HCM)

Möglingen - 2. August 2022 - Das deutsche Analystenhaus Research in Action

(RIA) vergleicht in seinen beiden Ende Juli 2022 veröffentlichten

Marktstudien "Vendor Selection MatrixTM" die weltweit besten Lösungen für

Hybrid Cloud Cost Management sowie Hybrid Cloud Service Management. Mit den

Lösungen USU IT Service Management und USU Hybrid Cloud Management erzielte

USU den 1. Platz im Gesamtranking unter dem Aspekt der Kostenkontrolle und

Optimierung, den zweiten Platz im Bereich des Service Managements.

Für die Markstudien wurden weltweit 1.500 IT-Führungskräfte in

Großunternehmen mit Budgetverantwortung befragt. U.a. bei den

Bewertungskriterien "Breite und Tiefe des Lösungsangebotes" sowie bei der

"Kundenzufriedenheit" erreichte USU die höchste Bewertung aller Anbieter.

USU ist damit in Summe unangefochtener Marktführer für Hybrid Cloud

Management-Lösungen.

Das Fazit der Analysten lautet: "In den Vendor Selection Matrix(TM) Reports für

IT und Enterprise Service Management sowie IT Financial Management wird USU

seit vielen Jahren als Marktführer eingestuft. USU hat seine Kompetenzen nun

erfolgreich auf den stark wachsenden Markt des Hybrid Cloud Managements

ausgeweitet. USU bietet bereits heute eine Komplettlösung zur Verwaltung und

Steuerung von Hybrid Clouds. Die Integration in die USU Produktsuite ist

nahtlos und bietet eine wirklich ganzheitliche Betrachtung."

Die Studien zeigen auch das dynamische Wachstum dieses Marktes auf: Während

heute weltweit bereits über 93 % der Unternehmen Hybrid Cloud-Umgebungen

nutzen, gibt es derzeit noch mehr als 40 % der Unternehmen, die keine

HCM-Lösung im produktiven Einsatz haben. Dies wird sich in den nächsten 24

Monaten dramatisch ändern - praktische jede Organisation wird dann ein

professionelles Werkzeug für HCM nutzen.

Die RIA-Marktstudien unterstützen Unternehmen bei der Identifikation und

Auswahl von Anbietern, informieren über Markttrends, die Priorisierung

wichtiger IT-Investitionsvorhaben und mehr. Sowohl die HCM-Studie zu Kosten

als auch die zu Services stehen kostenlos zum Download zur Verfügung.

Bereits 2021 hatte eine von RIA durchgeführte Studie die explodierenden

Cloud-Kosten als größte Herausforderung für Unternehmen identifiziert. Die

detaillierten Ergebnisse der Cloud-Studie sind ebenfalls kostenfrei

verfügbar.

"Hybrid Cloud Management ist eines der Top-Themen und auf der

Investitions-Agenda vieler CIOs ganz weit oben. Umso mehr freuen wir uns

darüber, mit unserer HCM-Lösung in diesem dynamischen Wachstumsmarkt

international unangefochten an der Spitze zu stehen", so Peter Stanjeck,

Senior Vice President bei USU.

Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.com abrufbar.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer

Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der

heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere

Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu

reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer

Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit

bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften

USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS

zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN

DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: [email protected]

USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: [email protected]

---------------------------------------------------------------------------

02.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: USU Software AG

Spitalhof

71696 Möglingen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7141 4867-0

Fax: +49 (0)7141 4867-200

E-Mail: [email protected]

Internet: www.usu-software.de

ISIN: DE000A0BVU28

WKN: A0BVU2

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1411255

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1411255 02.08.2022

°