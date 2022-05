 Wirtschaft: DGAP-News: Value-Holdings Aktiengesellschaft: Partnerschaft mit dem italienischen Broker und Asset-Manager Solutions Capital Management SIM S.p.A. (deutsch)

Value-Holdings Aktiengesellschaft: Partnerschaft mit dem italienischen Broker und Asset-Manager Solutions Capital Management SIM S.p.A.

VALUE-HOLDINGS AG: Partnerschaft mit dem italienischen Broker und Asset-Manager Solutions Capital Management SIM S.p.A.

Die Value-Holdings AG, deren Aktien an der Börse München im Qualitätssegment m:access gehandelt werden, wird mit der italienischen Solutions Capital Management SIM S.p.A. (SCM) eine Partnerschaft eingehen. Dazu hat die Tochtergesellschaft Value-Holdings Capital Partners AG mit SCM einen Beratungsvertrag bezüglich der Auswahl von Investments am deutschen Aktienmarkt nach der Value-Investing Strategie geschlossen.

SCM, deren Aktien an der Borsa Italiana im Segment Euronext Growth Milan notieren, ist ein Wertpapierunternehmen, das über die Erlaubnis zur Portfolioverwaltung, zur Anlageberatung, zum Wertpapiermaklergeschäft sowie zur Platzierung und zum Vertrieb von Versicherungsprodukten verfügt. SCM verwaltet ein Volumen von über 950 Mio. Euro in verschiedenen Assetklassen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird SCM ihren Kunden eine neue Managementlinie "In Germany" anbieten. Ziel ist es, die im Rahmen dieser Linie verwalteten Gelder in deutsche Aktien nach der Value-Investing Strategie zu investieren.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit einer der kompetentesten und renommiertesten italienischen Managementgesellschaften", sagt Georg Geiger, CEO der Value-Holdings AG und gleichzeitig Vorstand der Value-Holdings Capital Partners AG. Wir werden SCM unterstützen, ihren italienischen Kunden interessante Investitionsmöglichkeiten am deutschen Aktienmarkt anzubieten. Zusätzlich wird Value-Holdings vom Know-how der SCM am italienischen Aktienmarkt profitieren, was unseren Kunden beim Investment in italienische Wertpapiere zugutekommt.

Die Value-Holdings AG hat zudem die Partnerschaft mit einer Beteiligung an SCM von rund 1 % des Kapitals untermauert.

Kontakt:
Value-Holdings AG
Georg Geiger, Vorstand
Bahnhofstraße 30, 86150 Augsburg
Tel. 0821-575394

Die Value-Holdings AG ist eine HoIdinggesellschaft, die die Anteile an den Unternehmen der Value-Holdings Gruppe hält. Dazu zählen die Value-Holdings Capital Partners AG und die Value-Holdings International AG. Darüber hinaus investiert die Value-Holdings AG ihre finanziellen Mittel auf eigene Rechnung in börsennotierte Unternehmen. Über die Tochtergesellschaft Value-Holdings Capital Partners AG, einem durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenen Wertpapierinstitut, werden institutionelle Investoren bei der Kapitalanlage nach der Value-Investing Strategie beraten.

23.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

Unternehmen: Value-Holdings Aktiengesellschaft
Bahnhofstraße 30
86150 Augsburg
Deutschland
Telefon: 0821-575394
E-Mail: [email protected]
Internet: www.value-holdings.de
ISIN: DE0007600405
WKN: 760040
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München (m:access), Stuttgart