 Wirtschaft: DGAP-News: Viscom AG: Höchster Auftragseingang in der Unternehmensgeschichte / Wachstumsprognose für 2022 bestätigt (deutsch)

Viscom AG: Höchster Auftragseingang in der Unternehmensgeschichte / Wachstumsprognose für 2022 bestätigt

Auftragseingang: 54.728 TEUR ^

DGAP-News: Viscom AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Viscom AG: Höchster Auftragseingang in der Unternehmensgeschichte /

Wachstumsprognose für 2022 bestätigt

10.08.2022 / 07:55 CET/CEST

Viscom AG: Höchster Auftragseingang in der Unternehmensgeschichte /

Wachstumsprognose für 2022 bestätigt

Auftragseingang: 54.728 TEUR (Vj.: 45.477 TEUR); +20,3 %

Auftragsbestand: 38.827 TEUR (Vj.: 30.346 TEUR); +27,9 %

Umsatz: 44.839 TEUR (Vj.: 34.069 TEUR); +31,6 %

EBIT: 1.003 TEUR (Vj.: 507 TEUR); +97,8 %

Hannover, 10. August 2022 - Die Geschäftsaktivitäten der Viscom AG (ISIN

DE0007846867) waren nach einem positiven Start in das Geschäftsjahr auch im

zweiten Quartal 2022 sehr rege und bescherten dem Maschinenbauer aus

Hannover mit 54.728 TEUR den höchsten Auftragseingang in einem ersten Halbjahr

seit Unternehmensgründung. Die Zunahme um rund 20 % zum Vorjahr (Vj.: 45.477

TEUR) spiegelt die gute Platzierung der Inspektionssysteme und

Dienstleistungen von Viscom in den Märkten wider. Der gestiegene

Auftragsbestand in Höhe von 38.827 TEUR sorgt zudem für eine sehr gute

Auslastung in allen Bereichen des Unternehmens. Die Engpässe in den

Lieferketten stellen aber auch für die Viscom AG weiter eine Herausforderung

dar. Die Versorgung mit Teilen ist weiterhin organisatorisch und vor allem

auch personell mit einem hohen Aufwand verbunden. Fehlteile führen zu

verschobenen Auslieferungen der Viscom-Inspektionssysteme und der damit

einhergehenden verspäteten Umsatzlegung. Dennoch konnte die Viscom - unter

anderem aufgrund des hohen Engagements in der Beschaffung und in der

hauseigenen Vorproduktion - Umsatzerlöse in Höhe von 44.839 TEUR im ersten

Halbjahr 2022 erzielen, diese lagen somit um 31,6 % über dem Vorjahrswert

(Vj.: 34.069 TEUR). Das EBIT betrug 1.003 TEUR und verdoppelte sich gegenüber

dem Vorjahr (Vj.: 507 TEUR). Die EBIT-Marge belief sich auf 2,2 % (Vj.: 1,5

%).

In der Region Europa war eine nachhaltige Belebung des Marktes im ersten

Halbjahr 2022 spürbar, welche sich in erfreulichen Auftragseingängen

niederschlug. Dies lässt Viscom optimistisch auf das zweite Halbjahr des

Geschäftsjahres 2022 blicken. Mit rund 49 % der Umsätze war Europa weiterhin

die stärkste Region des Viscom-Konzerns. Im ersten Halbjahr 2022 erzielte

die Region Europa einen Umsatz von 22.019 TEUR und lag damit über dem

Vorjahreswert (Vj.: 21.689 TEUR). Der Umsatz im Heimatmarkt Deutschland betrug

12.409 TEUR (Vj.: 14.576 TEUR). Das Segmentergebnis in der Region Europa betrug

-839 TEUR (Vj.: -16 TEUR), welches einer Marge von -3,8 % (Vj.: -0,1 %)

entspricht.

In der Region Amerika sind die Aktivitäten in allen Branchen sehr rege, vor

allem in der Elektrofahrzeug-Industrie, aber auch bei Lohnfertigern (EMS)

und globalen Automobilherstellern. Die Lieferkettenprobleme betreffen alle

Branchen, die meisten regionalen Kunden haben sich darauf eingestellt und

planen entsprechend. Der Segmentumsatz in der Region Amerika erhöhte sich

deutlich im Vergleich zum Vorjahr um nahezu das Doppelte von 4.113 TEUR auf

7.603 TEUR. Das Segmentergebnis verbesserte sich überproportional und betrug

711 TEUR (Vj.: 249 TEUR), welches einer Marge von 9,4 % (Vj.: 6,1 %) entspricht.

Im ersten Halbjahr 2022 platzierten Kunden deutlich mehr Aufträge für ihre

Werke in Asien als im ersten Halbjahr des Vorjahres. Immer mehr Kunden,

vorrangig aus dem Consumer-Segment, erwarten an immer mehr Standorten einen

24/7-Support von Viscom. Diesen Bedarf deckt Viscom mit den neugegründeten

Niederlassungen im chinesischen Huizhou und im indischen Bangalore.

Erschwert wurden die Geschäftsaktivitäten durch den harten Lockdown in

Shanghai, welcher den Geschäftsbetrieb zwei Monate lang zum Stillstand

brachte. So konnten weniger Lieferungen und Leistungen an Kunden in Asien

erbracht werden als geplant. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Produkten

der Viscom-Gruppe in Asien stabil bis leicht wachsend. Die Umsatzerlöse in

der Region Asien lagen im ersten Halbjahr 2022 bei 15.217 TEUR und haben sich

damit gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht (Vj.: 8.267 TEUR). Das

Segmentergebnis verbesserte sich auf 697 TEUR (Vj.: 234 TEUR). Dies entspricht

einer EBIT-Marge von 4,6 % (Vj.: 2,8 %).

Das Management der Viscom AG zeigt sich zuversichtlich und sieht Viscom gut

aufgestellt, um nachhaltig und profitabel zu wachsen. Allerdings ist dieses

Wachstum durch die geopolitischen Spannungen rund um den Krieg in der

Ukraine, aber auch durch die strikte "No Covid"-Strategie in China mit neuen

Lockdown-Maßnahmen und den bereits bekannten Auswirkungen auf die globalen

Lieferketten belastet. Die anhaltenden Inflations- und Zinssorgen und die

weiterhin steigenden Energie- und Rohstoffpreise führen zu weiteren

negativen Auswirkungen, die auch die Viscom AG betreffen. Dennoch erwartet

das Management der Viscom AG weiterhin für das Geschäftsjahr 2022 einen

Zielumsatz und einen Auftragseingang in Höhe von 90 bis 95 Mio. EUR. Die

EBIT-Marge wird sich voraussichtlich zwischen 5 und 10 % bewegen, dies

entspricht einem EBIT in Höhe von 4,5 bis 9,5 Mio. EUR.

Der Konzern-Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2022 steht ab sofort auf

der Unternehmenswebseite www.viscom.com unter der Rubrik

Unternehmen/Investor Relations zum Download zur Verfügung.

KONZERN-KENNZAHLEN

Konzern-Gesamtergebnisrechnung 01.01.-30.06.202- 01.01.-30.06.202-

2 1

Umsatzerlöse T- 44.839 34.069

EUR

EBIT T- 1.003 507

EUR

EBIT-Marge % 2,2 1,5

Periodenergebnis T- 596 387

EUR

Ergebnis je Aktie EUR 0,07 0,04

Mitarbeiter zum Quartalsende 532 462

Konzern-Bilanz 30.06.2022 31.12.2021

Aktiva

Kurzfristige Vermögenswerte T- 72.917 67.469

EUR

Langfristige Vermögenswerte T- 31.559 31.224

EUR

Gesamtvermögen T- 104.476 98.693

EUR

Passiva

Kurzfristige Schulden T- 33.596 26.715

EUR

Langfristige Schulden T- 15.004 15.403

EUR

Eigenkapital T- 55.876 56.575

EUR

Gesamtkapital T- 104.476 98.693

EUR

Eigenkapitalquote % 53,5 57,3

Konzern-Kapitalflussrechnung 01.01.-30.06.202- 01.01.-30.06.202-

2 1

Cashflow aus betrieblicher T- -556 -2.829

Tätigkeit EUR

Cashflow aus Investitionstätigkeit T- -2.170 -1.372

EUR

Cashflow aus T- -2.996 -1.583

Finanzierungstätigkeit EUR

Finanzmittelbestand Ende der T- -11.712 -1.395

Periode EUR

SEGMENTINFORMATIONEN

01.01.-30.06.2022 01.01.-30.06.2021

EUROPA

Umsatzerlöse TEUR 22.019 21.689

EBIT TEUR -839 -16

EBIT-Marge % -3,8 -0,1

AMERIKA

Umsatzerlöse TEUR 7.603 4.113

EBIT TEUR 711 249

EBIT-Marge % 9,4 6,1

ASIEN

Umsatzerlöse TEUR 15.217 8.267

EBIT TEUR 697 234

EBIT-Marge % 4,6 2,8

Konsolidierungsdifferenzen EBIT TEUR 434 40

Über Viscom

Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige

Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette Bandbreite der

optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion

für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden

Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch

konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort

ist Hannover. Mit einem großen Netz aus Niederlassungen,

Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten ist Viscom

international vertreten. Gegründet 1984 notiert die Viscom AG seit 2006 an

der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE0007846867). Weitere Informationen

finden Sie unter www.viscom.com.

Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder Aussagen die

Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten

behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich

auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen

können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu

den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter

anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der

Wettbewerbssituation, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und

internationale Gesetzesänderungen. Die Gesellschaft übernimmt keine

Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu

aktualisieren.

Kontakt:

Viscom AG

Investor Relations

Sandra M. Liedtke

Carl-Buderus-Str. 9-15

30455 Hannover

Tel.: +49-511-94996-791

Fax: +49-511-94996-555

[email protected]

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Viscom AG

Carl-Buderus-Str. 9-15

30455 Hannover

Deutschland

Telefon: +49 (0) 511 94 996 791

Fax: +49 (0) 511 94 996 555

E-Mail: [email protected]

Internet: www.viscom.de

ISIN: DE0007846867

WKN: 784686

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

