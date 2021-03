 Wirtschaft, Handel & Finanzen: DGAP-Adhoc: 2020 Umsatz und Profitabilität negativ beeinflusst von herausfordernden Marktbedingungen, vorsichtige Anzeichen einer Erholung im Q4 2020 sichtbar (deutsch)

2020 Umsatz und Profitabilität negativ beeinflusst von herausfordernden Marktbedingungen, vorsichtige Anzeichen einer Erholung im Q4 2020 sichtbar

16,1 % weniger Stahl verkauft als im Vorjahr ^

EQS Group-Ad-hoc: Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

2020 Umsatz und Profitabilität negativ beeinflusst von herausfordernden

Marktbedingungen, vorsichtige Anzeichen einer Erholung im Q4 2020 sichtbar

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

03.03.2021 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

FOR RELEASE IN SWITZERLAND - NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN

WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

* COVID-19 bedingter Einbruch der Absatzvolumen in 2020 von 1'830 auf

1'535 Kilotonnen teilweise gedämpft durch Anstieg des Absatzvolumens im

Q4 2020 um

14,7 % auf 445 Kilotonnen gegenüber Q4 2019

* Umsatz für das Gesamtjahr 2020 sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 23,2 %

auf EUR 2'288,4 Mio.; Q4 2020 liegt mit EUR 604,5 Mio. rund 2,3 % unter

Q4 2019

* Auftragsbestand zum Jahresende 2020 steigt um 35,7 % auf 566 Kilotonnen

im Vergleich zum Vorjahr getrieben durch eine leichte Erholung im

Automobilsektor

* Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Tonne in 2020 sinkt um 8,5 % auf

EUR 1'491 von EUR 1'629 in 2019 bedingt durch Produktmix und anhaltenden

Preisdruck

* Bereinigtes EBITDA fällt in 2020 auf EUR - 68,9 Mio. gegenüber EUR 51,2

Mio. in 2019; Q4 2020 bei EUR 4,1 Mio. mit leichter Verbesserung im

Vergleich zu EUR 1,4 Mio. im Vorjahresquartal

* Free Cash Flow 2020 sank von EUR - 7,8 Mio. im Vorjahr auf EUR - 100,8

Mio.

* Nettoverschuldung gegen Vorjahr reduziert von EUR 798,7 Mio. auf EUR

639,9 Mio. hauptsächlich aufgrund der Kapitalerhöhung im Januar 2020

über CHF 325 Mio.

* Weiteres staatlich garantiertes Darlehen in Frankreich in Höhe von EUR

20 Mio. im Q4 2020 gesichert

* Eigenkapitalquote in 2020 bei 9,7 % gegenüber 9,6 % im Vorjahr; weitere

Stärkung durch beschlossene Kapitalerhöhung von ca. EUR 200 Mio., die im

Q1 2021 abgeschlossen und zu deutlich verbesserten

Finanzierungsbedingungen führen soll

* Ausblick für das Geschäftsjahr 2021: Die Swiss Steel Group rechnet

aufgrund von COVID-19 mit anhaltenden Unsicherheiten in der ersten

Jahreshälfte, ist aber, abhängig von der weiteren Entwicklung der

COVID-19-Krise, vorsichtig optimistisch für eine moderate Normalisierung

in ausgewählten Endkundenmärkten in der zweiten Jahreshälfte 2021.

CEO Clemens Iller kommentierte: 'Nach einem COVID-19 bedingt sehr

schwierigen Jahr setzte nach der Sommerpause eine Normalisierung des

Absatzes ein. Dieser Trend hielt im vierten Quartal an und führte zu einem

verbesserten Absatz- und Auftragsvolumen, welches vor allem von der

Automobilindustrie getragen wurde, mit einer leichten Erholung im Maschinen-

und Anlagenbau. Die Nachfrage im Energiebereich, insbesondere bei Öl und

Gas, verläuft jedoch nach wie vor schleppend. Vor diesem Hintergrund wurde

die Produktion entsprechend hochgefahren. Auf der Preisseite sehen wir

weiterhin Herausforderungen, insbesondere bei Qualitäts- und Edelbaustahl.

Im Rahmen der Erreichung der Einsparziele unseres Transformationsprogramms

2020 war der Abschluss des Restrukturierungstarifvertrags in Deutschland ein

wichtiger Meilenstein. Auch in Frankreich, speziell bei der Ascometal, haben

wir weitere Kosteneinsparungen konsequent umgesetzt. Darüber hinaus haben

wir die Neupositionierung unserer Vertriebs- und Serviceorganisation

erreicht.

Unser Fokus liegt im Jahr 2021 weiterhin auf der Umsetzung des

Transformationsprogramms, der Verbesserung der Profitabilität und der

Liquidität. In diesem Zusammenhang wird der Abschluss der Kapitalerhöhung,

die von den Aktionären im Dezember 2020 genehmigt wurde und noch in diesem

Monat abgeschlossen werden soll, einen wichtigen Meilenstein bilden. Dies

wird es uns ermöglichen, von einer größeren Widerstandsfähigkeit und

deutlich verbesserten Finanzierungsbedingungen zu profitieren.

Finanzkennzahlen

Swiss Steel Ein- 2020 2019 in Q4 Q4 in

Group heit % 2020 2019 %

Absatzmenge Kilo- 1'535 1'830 - 445 388 14,7

ton- 16,1

nen

Umsatz Mio. 2'288,4 2'980,8 - 604,5 619,0 -

EUR 23,2 2,3

Durchschnitt- EUR/t 1'490,8 1'628,9 - 1'358,- 1'595,- -

licher 8,5 4 4 14,9

Verkaufs-

preis

Bereinigtes Mio. - 68,9 51,2 - 4,1 1,4 -

EBITDA 1) EUR

EBITDA Mio. - 99,0 - 12,5 - - 8,9 - 15,1 41,1

EUR

Bereinigte % - 3,0 1,7 - 0,7 0,2 -

EBITDA-Marge

EBITDA-Marge % - 4,3 - 0,4 - - 1,5 - 2,4 -

EBIT Mio. - 272,7 - 425,4 35,9 - 28,8 - 52,7 45,4

EUR

Ergebnis vor Mio. - 321,6 - 482,9 33,4 - 43,0 - 72,2 40,4

Steuern EUR

Konzernergeb- Mio. - 310,2 - 521,0 40,5 - 42,4 - 75,9 44,1

nis EUR

Investitio- Mio. 87,4 138,4 - 33,6 56,0 -

nen EUR 36,8 40,0

Free Cash Mio. - 100,8 - 7,8 - - 18,9 - 48,6 61,1

Flow EUR

Ein- 31.12.2020 31.12.2019 in

heit %

Nettover- Mio. 639,9 798,7 -

schuldung EUR 19,9

Eigenkapital Mio. 166,1 183,8 -

EUR 9,6

Verschul- % 385,2 434,5 -

dungsgrad

(Gearing)

Nettover- x n/a 15,6 -

schuldung/-

ber. EBITDA

LTM

(Leverage)

Bilanzsumme Mio. 1'715,7 1'919,1 -

EUR 10,6

Eigenkapital- % 9,7 9,6 -

quote

Mitarbeiten- An- 9'950 10'318 -

de zum zahl 3,6

Stichtag

Capital Mio. 1'218,0 1'384,1 -

Employed EUR 12,0

Ein- 2020 2019 in Q4 Q4 in

heit % 2020 2019 %

Konzernergeb- EUR/C- - - - - - -

nis/Aktie 2) HF 0,15/-0,16 0,55/-0,61 0,02/- 0,08/--

0,02 0,09

Eigenkapi- EUR/C- 0,08/0,09 0,19/0,21 - 0,08/0- 0,19/0- -

tal/Aktie 3) HF ,09 ,21

Höchst-/Tief- CHF 0,340/0,12- 0,617/0,19- - 0,250/- 0,294/- -

stkurs 6 2 0,170 0,205

1) Die Überleitung vom bereinigten EBITDA zum EBITDA finden Sie auf Seite 33

des Geschäftsberichts 2020

2) Das Konzernergebnis/Aktie basiert auf dem Ergebnis nach Abzug der den

Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zustehenden Ergebnisanteile.

3) Per 31. Dezember 2020 sowie per 31. Dezember 2019

Luzern, 3. März 2021 - Swiss Steel Group, ein weltweit führendes Unternehmen

für Speziallangstahl, hat heute für das Geschäftsjahr 2020 eine um 16,1 %

niedrigere Absatzmenge von 1'535 Kilotonnen im Vergleich zu 1'830 Kilotonnen

in 2019 gemeldet. Der Rückgang beim Umsatz fiel mit 23,2 % auf EUR 2'288,4

Mio. prozentual höher aus. Das bereinigte EBITDA fiel auf EUR - 68,9 Mio.

nach EUR 51,2 Mio. im Vorjahr. Die Nettoverschuldung belief sich auf EUR

639,9 Mio., signifikant tiefer als im Vorjahr mit EUR 798,7 Mio. Mit EUR -

100,8 Mio. war der Free Cash Flow zwar negativer als in 2019 mit EUR - 7.8,

das Nettoumlaufvermögen konnte jedoch im Wesentlichen bedingt durch

Lagerabbaumassnahmen im Vergleich zum Vorjahr um rund EUR 75 Mio. auf EUR

698,1 Mio. verringert werden.

Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr 2020

Nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2019 konnten zu Beginn des

Geschäftsjahres 2020 erste Anzeichen einer Verbesserung der

Nachfragesituation verzeichnet werden. Diese Erholung wurde durch die

COVID-19-Krise drastisch unterbrochen. Die in verschiedenen Ländern und

Regionen eingeführten Eindämmungsmassnahmen führten zu einer weltweiten

Rezession. Der massive Nachfrageeinbruch hinterliess deutliche Spuren sowohl

beim Volumen als auch bei den Preisen. Insbesondere wirkte sich das

vollständige Herunterfahren fast sämtlicher Geschäftsaktivitäten grosser

europäischer Automobilproduzenten als auch ihrer Zulieferer drastisch auf

die Nachfrage aus. Die Drosselung der Produktion, Kurzarbeitsprogramme sowie

die Flexibilisierung der Kostenstruktur konnten dem Rückgang des

Verkaufsvolumens nur bedingt entgegen wirken. Auch wenn sich gegen Ende der

zweiten Jahreshälfte die Nachfragesituation normalisierte, mussten im

Geschäftsjahr 2020 Verluste hingenommen werden.

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2020 konnten die von der Pandemie verursachten

Nachfrageeinbrüche nicht aufgeholt werden. Mit 1'535 Kilotonnen wurde um

16,1 % weniger Stahl verkauft als im Vorjahr (2019: 1'830 Kilotonnen). Im

Gesamtjahr 2020 lag der durchschnittliche Verkaufspreis je Tonne mit EUR

1'490,8 um 8,5 % unter dem Vorjahr (2019: EUR 1'628,9 je Tonne). Zu Beginn

der COVID-19-Krise sind die für die Stahlpreisentwicklung wichtigen

Rohstoffpreise stark eingebrochen. Während sich die Rohstoffpreise im

Verlauf des Geschäftsjahres 2020 stetig erholten, blieben die Basispreise

unserer Stahlprodukte aufgrund des hohen Preisdrucks auf tiefem Niveau.

Im Gesamtjahr 2020 ging der Umsatz gegenüber dem Vorjahr aufgrund der

schwachen Absatzzahlen um 23,2 % auf EUR 2'288,4 Mio. zurück. Der

Umsatzrückgang zeigt sich über alle Produktkategorien hinweg, wobei der

Rückgang beim Qualitäts- & Edelbaustahl um 28,1 % am stärksten ausfiel. Bei

dieser Produktkategorie wirkten sich der Einbruch der Automobilindustrie

sowie der Nachfragerückgang aus dem Maschinen- und Anlagebau im ersten und

zweiten Quartal besonders stark aus. Geografisch betrachtet mussten in allen

Märkten rückläufige Umsätze hingenommen werden.

Im Gesamtjahr 2020 lag das bereinigte EBITDA mit EUR - 68,9 Mio. deutlich

unter dem Vorjahr (2019: EUR 51,2 Mio.). Die Einmaleffekte beliefen sich auf

EUR 30,1 Mio. und sind unter anderem auf Beratungsleistungen im Rahmen von

Effizienzsteigerungsprogrammen, Restrukturierungsmassnahmen und die COVID-19

Schutzmassnahmen zurückzuführen. Das EBITDA belief sich auf EUR - 99,0 Mio.

und war damit niedriger als im Vorjahr (2019: EUR - 12,5 Mio.). Im

Gesamtjahr betrug die bereinigte EBITDA-Marge - 3,0 % (2019: 1,7 %) und die

EBITDA-Marge - 4,3 % (2019: - 0,4 %).

Im Gesamtjahr 2020 stieg das Finanzergebnis auf EUR - 48,9 Mio. (2019: EUR -

57,5 Mio.). Aufgrund der im ersten Quartal 2020 erfolgten Kapitalerhöhung

reduzierte sich die Nettoverschuldung, was wiederum zu geringeren

Fremdfinanzierungskosten führte. Durch staatlich garantierte Bankkredite mit

einer Verzinsung unter dem marktüblichen Zinssatz konnte zudem ein Teil des

Fremdkapitals zu günstigeren Konditionen finanziert werden.

Die laufenden Steuern enthalten einen positiven Einmaleffekt von EUR 13,1

Mio. aus der Verrechnung von Verlusten des aktuellen Geschäftsjahres mit

Gewinnen der Vorjahre in den USA. Diese Steuererstattung wurde im Rahmen des

lokalen COVID-19 Hilfspaketes gewährt. Ausserdem wurden latente Steuern auf

Verlustvorträge der Steuergruppe Frankreich und der Business Unit Swiss

Steel im Umfang von EUR 7,3 Mio. aktiviert.

Im Gesamtjahr 2020 musste aufgrund der durch COVID-19 bedingten schlechten

operativen Ergebnisse sowie der Wertminderung ein Konzernverlust von - 310,2

Mio. hingenommen werden. Dieser lag dennoch unter dem Vorjahr (2019: EUR -

521,0 Mio.), was auf die signifikant höhere Wertminderung im Vorjahr

zurückzuführen ist.

Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2020

Im vierten Quartal 2020 wurde mit 445 Kilotonnen um 14,7 % mehr Stahl

verkauft als im Vorjahresquartal (Q4 2019: 388 Kilotonnen). Dieser Anstieg

war auf die um 20,8 % höhere Absatzmenge beim Qualitäts- & Edelbaustahl

zurückzuführen. In dieser Produktgruppe spiegelt sich auch die moderate

Erholung der Nachfrage aus der Automobilindustrie wider. Verstärkt wurde der

Effekt durch die Automobilkrise im Vorjahresquartal, welche sich durch

Lagerabbau in der Lieferkette negativ auf das Absatzvolumen ausgewirkt

hatte.

In den beiden Produktgruppen RSH-Stahl (rost-, säure- und hitzebeständiger

Stahl) und Werkzeugstahl hingegen wurden geringere Mengen verkauft als im

gleichen Quartal des Vorjahres. Trotz Anzeichen der Erholung in den

wichtigsten Segmenten und der Stabilisierung des Ölpreises mit positiver

Entwicklung der operativen Bohrlöcher, blieb insgesamt die Nachfrage auch im

vierten Quartal noch auf tiefem Niveau.

Der durchschnittliche Verkaufspreis je Tonne Stahl lag im vierten Quartal

2020 bei EUR 1'358,4 und damit deutlich unter dem im Vorjahresquartal (Q4

2019: EUR 1'595,4 je Tonne) erzielten Durchschnittspreis. Obwohl die

Rohstoffpreise im vierten Quartal insgesamt erneut angestiegen sind, konnten

keine Erhöhungen der Verkaufspreise realisiert werden. Der Preisrückgang ist

einerseits auf den anhaltend hohen Preisdruck, anderseits auf den

veränderten Produktmix mit einem grösseren Anteil der Produktgruppe

Qualitäts-& Edelbaustahl mit tieferem durchschnittlichen Verkaufspreis

zurückzuführen.

Aufgrund der tiefen Preise sank der Umsatz im vierten Quartal um 2,3 % im

Vergleich zum Vorjahresquartal auf EUR 604,5 Mio. Während der Umsatz in der

Produktgruppe Qualitäts- & Edelbaustahl um 7,3 % stieg, sank der Umsatz mit

RSH-Stahl um 6,5 % und jener mit Werkzeugstahl um 18,9%. Regional betrachtet

konnte in Europa der Umsatz um 1,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal

gesteigert werden, was die Erholung der Automobilindustrie widerspiegelt.

Getrieben war diese Umsatzerhöhung vor allem durch höhere Absatzmengen in

Italien. In der von der Öl- und Gasindustrie abhängigen Region Amerika

mussten weiterhin starke Umsatzeinbussen hingenommen werden.

Durch Anpassung der Kostenstruktur an den Nachfragerückgang sowie weitere

Fortschritte im Transformationsprogramm lag das bereinigte EBITDA im vierten

Quartal 2020 mit EUR 4,1 Mio. über dem Vorjahresquartal (Q4 2019: EUR 1,4

Mio.). Die Einmaleffekte beliefen sich auf EUR 13,0 Mio. und enthielten

unter anderem Restrukturierungsaufwendungen von 7,9 mEUR bei der Business

Unit Ascometal sowie angefallene Kosten für die Umbenennung in Swiss Steel

Group. Die Einmaleffekte eingeschlossen, lag das EBITDA bei EUR - 8,9 Mio.

(Q4 2019: EUR - 15,1 Mio.). Die bereinigte EBITDA-Marge stieg im vierten

Quartal auf 0,7 % (Q4 2019: 0,2 %) und die EBITDA-Marge auf - 1,5 % (Q4

2019: - 2,4 %).

Die Abschreibungen und Wertminderungen lagen im vierten Quartal mit EUR 19,9

Mio. unter dem Vorjahresquartal (Q4 2019: EUR 37,6 Mio.). Darin enthalten

sind im vierten Quartal Wertminderungen der Business Unit Ascometal von 3,0

mEUR (Q4 2019: 15,3 mEUR).

Das Finanzergebnis ist im vierten Quartal mit EUR - 14,2 Mio. (Q4 2019: EUR

- 19,4 Mio.) weniger tief ausgefallen als im Vorjahresquartal. Im vierten

Quartal resultierte ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von EUR - 43,0 Mio. (Q4

2019: EUR - 72,2 Mio.) und ein Konzernverlust von EUR - 42,4 Mio. (Q4 2019:

EUR - 75,9 Mio.).

Der Free Cash Flow konnte im vierten Quartal mit EUR - 18,9 Mio. deutlich

verbessert werden (Q4 2019: EUR - 48,6 Mio.).

Die Nettoverschuldung lag mit EUR 639,9 Mio. unter dem Wert vom 31. Dezember

2019 (EUR 798,7 Mio.). Grund dafür ist in erster Linie die im ersten Quartal

2020 erfolgte Eigenkapitalerhöhung. Trotz anhaltender negativer operativen

Ergebnisse konnte der Anstieg der Nettoverschuldung im Laufe des Jahres

aufgrund eines strikten Managements des Nettoumlaufvermögens begrenzt

werden.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021

Für 2021 wird für die Weltwirtschaft und unsere Endmärkte eine Erholung

vorausgesagt, bei der jedoch nicht unmittelbar wieder das Niveau vor der

Pandemie erreicht wird. Dieser moderat positive Ausblick für 2021 basiert

einerseits auf dem Start des COVID-19-Impfprogramms zu Beginn des Jahres und

der Aussicht auf eine Rückkehr zur Normalität in den nächsten Monaten. Auf

der anderen Seite verunsichern die Ausbreitung von Mutationen des

ursprünglichen Virus und weitere strenge Abschottungsmaßnahmen Verbraucher

und Unternehmen und schaffen ein hohes Maß an Unsicherheit. Daher sind die

wirtschaftlichen Folgen einer möglichen nächsten Infektionswelle zum

aktuellen Zeitpunkt noch nicht vollständig abschätzbar und von hoher

Unsicherheit geprägt.

Wir glauben, dass der Verlauf der COVID-19-Pandemie und der Erfolg der damit

verbundenen staatlichen Unterstützungsprogramme die tatsächliche Entwicklung

der Märkte bestimmen werden. Diese Faktoren können sich drastisch und sehr

kurzfristig ändern. Die Erwartungen sind daher sehr unsicher.

Mit der weiteren Stärkung der Finanzierungsstruktur der Swiss Steel Gruppe

durch die geplante Kapitalerhöhung, die von den Aktionären am 22. Dezember

2020 genehmigt wurde, erwarten wir einen weiteren wichtigen Meilenstein zu

erreichen. Die damit gewonnene unternehmerische Freiheit und die deutlich

verbesserte Eigenkapitalquote werden es uns ermöglichen, die laufende

Transformation mit gestärkter Widerstandskraft und Zuversicht

voranzutreiben, um unseren Turnaround-Plan umzusetzen.

-ENDE-

Für weitere Informationen:

Für Medienanfragen:

Dr. Andrea Geile, [email protected], Tel +41 (0)41 581 4121

Für Analysten- / Investorenanfragen:

Daniel Geiger, [email protected], Tel +41 (0)41 581 4160

Medienmitteilung (PDF)

Geschäftsbericht 2020 (PDF)

Link zum Online Geschäftsbericht

Medienpräsentation (PDF)

Link zum Audio Webcast (nur Englisch)

Kennzahlen Q4/FY 2020 (XLS)

Kennzahlen 5-Quartalsübersicht (XLS)

Kennzahlen 5-Jahresübersicht (XLS)

Über Swiss Steel Group

Die Swiss Steel Group ist heute einer der führenden Anbieter individueller

Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei

Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den

führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten

Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit

nahezu 10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und

Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten

gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner

Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und

Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des

Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der

detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.

Alternative Leistungskennzahlen

Diese Medienmitteilung enthält bestimmte Informationen, bei denen es sich um

Nicht-IFRS-Kennzahlen handelt, darunter das bereinigte EBITDA. Der Konzern

ist der Ansicht, dass solche Informationen im Hinblick auf eine

normalisierte Leistungs- und Gesamtbeurteilung nützliche Zusatzinformationen

für Investoren darstellen. Darüber hinaus ist der Konzern der Ansicht, dass

solche Kennzahlen zusätzliche nützliche Informationen über die operative

Leistung des Konzerns liefern und mit der Art und Weise übereinstimmen, wie

die Geschäftsentwicklung gesteuert wird.

Disclaimer

Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum

Kauf oder Zeichnung von Aktien dar. Dieses Dokument stellt kein Prospekt im

Sinne von Art. 35 ff. des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes und

kein Prospekt nach anderweitig anwendbaren Rechtsvorschriften dar. Kopien

dieses Dokuments dürfen nicht an Jurisdiktionen geschickt oder in

Jurisdiktionen verteilt oder aus Jurisdiktionen geschickt werden, in denen

dies gesetzlich verboten oder ausgeschlossen ist. Die in diesem Dokument

enthaltene Information stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine

Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches

Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung,

Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder

weitere Handlungen gemäss Wertpapierrecht irgendeiner Jurisdiktion

unrechtmässig wäre.

A decision to invest in securities of Swiss Steel Holding AG should be based

exclusively on the issue and listing prospectus published by Swiss Steel

Holding AG (the "Company") for such purpose.

This document is not for publication or distribution in the United States of

America (including its territories and possessions, any State of the United

States and the District of Columbia), Canada, Australia or Japan or any

other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does

not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any

securities into the United State or in such countries or in any other

jurisdiction into which the same would be unlawful. In particular, the

document and the information contained herein should not be distributed or

otherwise transmitted into the United States of America or to publications

with a general circulation in the United States of America. The securities

referred to herein have not been and will not be registered under the U.S.

Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of

any state, and may not be offered or sold in the United States of America

absent registration under or an exemption from registration under the

Securities Act. There will be no public offering of the securities in the

United States of America.

The information contained herein does not constitute an offer of securities

to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to

the public will be published in the United Kingdom. This document is only

being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the

United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article

19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005 (the "FSMA Order") or (iii) persons falling within Articles

49(2)(a) to (d), "high net worth companies, unincorporated associations,

etc." of the FSMA Order, and (iv) persons to whom an invitation or

inducement to engage in investment activity within the meaning of Section 21

of the Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully

communicated or caused to be communicated (all such persons together being

referred to as "relevant persons"). The securities are only available to,

and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise

acquire such securities will be engaged in only with, relevant per-sons. Any

person who is not a relevant person should not act or rely on this document

or any of its contents.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant

to this communication in any EEA member state is only addressed to qualified

investors in that member state within the meaning of Regulation (EU)

2017/1127 and such other persons as this document may be addressed on legal

grounds, and no person that is not a relevant person or a qualified investor

may act or rely on this document or any of its contents.

This publication may contain specific forward-looking statements, e.g.

statements including terms like "believe", "assume", "expect", "forecast",

"project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions. Such

forward-looking statements are subject to known and unknown risks,

uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence

between the actual results, financial situation, development or performance

of Swiss Steel Holding AG and those explicitly or implicitly presumed in

these statements. Against the background of these uncertainties, readers

should not rely on forward-looking statements. Swiss Steel Holding AG

assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt

them to future events or developments.

Except as required by applicable law, Swiss Steel Holding AG has no

intention or obligation to update, keep updated or revise this publication

or any parts thereof (including any forward-looking statement) following the

date hereof.

None of the underwriters or any of their respective subsidiary undertakings,

affiliates or any of their respective directors, officers, employees,

advisers, agents, alliance partners or any other entity or person accepts

any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation,

warranty or undertaking, express or implied, as to the truth, accuracy,

completeness or fairness of the information or opinions in this announcement

(or whether any information has been omitted from the announcement) or any

other information relating to the group, its subsidiaries or associated

companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and

howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising

from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in

connection therewith. Accordingly, each of the underwriters and the other

foregoing persons disclaim, to the fullest extent permit-ted by applicable

law, all and any liability, whether arising in tort or contract or that they

might otherwise be found to have in respect of this announcement and/or any

such statement.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Swiss Steel Holding AG

Landenbergstrasse 11

6005 Luzern

Schweiz

Telefon: +41 41 581 41 23

E-Mail: [email protected]

Internet: www.swisssteel-group.com

ISIN: CH0005795668

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1172632

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1172632 03.03.2021 CET/CEST

°