 Wirtschaft, Handel & Finanzen: DGAP-Adhoc: Edisun Power Europe AG: Edisun Power gibt Mittelfristziele bekannt (deutsch)

02.05.2022 / 19:30 CET/CEST

Zürich, 2. Mai 2022

Edisun Power gibt Mittelfristziele bekannt

Aufbauend auf einem soliden Fundament und erfreulichen Aussichten im

Kerngeschäft hat Edisun Power einen ehrgeizigen Expansionsplan entlang

zweier wichtiger Geschäftsaktivitäten definiert: dem bestehenden Independent

Power Producer (IPP)-Geschäft und einem proaktiven Portfolio-Management mit

dem neuen „Buy-and-Sell”-Geschäft.

Mit einer Pipeline von 940 MW an Projekten und der Notwendigkeit, deren

Fertigstellung zu beschleunigen und den Bau zu finanzieren, hat die Edisun

Power Gruppe am 25. März dieses Jahres eine Erweiterung ihres bestehenden

IPP-Geschäftsmodells („Buy-and-Hold”) um jenes eines proaktiven

Portfolio-Managements („Buy-and-Sell”-Geschäftsmodell) angekündigt. Dieser

ausgewogene Ansatz ermöglicht stabile Cashflows aus dem Stromverkauf aus

erneuerbaren Energien sowie margenstarke Gewinne aus dem Verkauf von

Projektrechten, und schafft damit aus ökologischer und ökonomischer Sicht

zusätzlichen Wert.

Für das IPP-Geschäft und als mittelfristiges Ziel plant Edisun Power, ihre

operative Vermögensbasis von aktuell 84 MW auf 300-350 MW (ca. 1/3 des

gesicherten Portfolios) zu erhöhen. Für ihr „Buy-and-Sell”-Geschäft plant

Edisun Power, 600-700 MW an Projekten (ca. 2/3 des gesicherten Portfolios)

an grüne Infrastrukturfonds, Versorgungsunternehmen, Pensionsfonds und

Grossunternehmen zu verkaufen. Dieses Verhältnis soll auch in Zukunft als

Ziel für das Unternehmen bestehen bleiben.

Bis 2025 strebt Edisun Power eine jährliche, durchschnittliche Wachstumsrate

von 20% und eine durchschnittliche EBITDA-Marge von mehr als 70% mit einer

Eigenkapitalquote von mehr als 40% an, dies bei gleichzeitig kontinuierlich

steigenden Dividendenausschüttungen.

Zur Umsetzung der definierten Strategie und des Expansionsplans hat der

Verwaltungsrat von Edisun Power eine ordentliche Kapitalerhöhung auf maximal

1'200'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 30.00 beantragt, die an

der Generalversammlung vom 22. April 2022 genehmigt wurde und bis Ende Juli

2022 durchgeführt werden soll.

Das Unternehmen hat einen Verkaufsprozess für

Late-Stage-Ready-to-Build-Projekte einschliesslich zugehöriger Add-ons mit

einer Gesamtleistung von rund 185 MW eingeleitet, der im Jahr 2022

ausgeführt werden soll. Dieser potenzielle Verkauf kann zu einem

signifikanten Anstieg des Reingewinns der aktuellen Periode führen.

Für weitere Informationen

Dr. René Cotting, +41 44 266 61 20, [email protected]

Edisun Power Gruppe

Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die

Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern.

Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit

September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun

Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch

internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das

Unternehmen 38 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien,

Frankreich, Italien und Portugal. Mit einem gesicherten Portfolio von

Projekten in Entwicklung von ca. 940 MW ist das Unternehmen für ein

signifikantes Wachstum gerüstet.

