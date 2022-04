 Wirtschaft, Handel & Finanzen: DGAP-Adhoc: Fristerstreckung betreffend Publikation und Einreichung des Geschäftsberichts 2021 bewilligt (deutsch)

Fristerstreckung betreffend Publikation und Einreichung des Geschäftsberichts 2021 bewilligt

Die Highlight Event and Entertainment AG ^

Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Fristerstreckung betreffend Publikation und Einreichung des

Geschäftsberichts 2021 bewilligt

28.04.2022 / 22:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Pratteln, 28. April 2022

SIX Exchange Regulation bewilligt Fristerstreckung betreffend Publikation

und Einreichung des Geschäftsberichts 2021 bis spätestens 10. Juni 2022.

Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat bei der SIX Exchange

Regulation ein Gesuch um Erstreckung der Frist zur Publikation und

Einreichung des Geschäftsberichts 2021 eingereicht. Dieses wurde heute

bewilligt.

Die HLEE wird ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 bis

spätestens 10. Juni 2022 publizieren. Aufgrund von Verzögerungen bei den

Abschlussarbeiten in der Konzerngesellschaft, Highlight Communications AG,

und ihrer Tochtergesellschaften konnte die Erstellung des Abschlusses sowie

die entsprechenden Revisionsarbeiten nicht fristgerecht abgeschlossen

werden.

Deshalb ist die Highlight Event and Entertainment AG nicht in der Lage, per

Ende April ihre Zahlen zu publizieren und benötigt für ihre

Abschlussarbeiten mit der Revisionsgesellschaft eine zusätzliche Frist.

Der Wortlaut der relevanten Ziff. I des Entscheids von SIX Exchange

Regulation lautet wie folgt:

l. Die Ausnahme von Aufrechterhaltungspflichten und damit der Aufschub der

Publikation des Geschäftsberichts 2021 sowie die Einreichung dieses Berichts

bei SIX Exchange Regulation AG bis spätestens Freitag, 10. Juni 2022 wird

unter folgendem Vorbehalt (lit. a) und unter folgenden Bedingungen (lit. b

und c) genehmigt:

a. SIX Exchange Regulation behält sich vor, allenfalls den Handel mit

Effekten der Highlight Event and Entertainment AG vorübergehend

einzustellen, wenn diese ihren Geschäftsbericht 2021 nicht bis spätestens

Freitag, 10. Juni 2022, 23:59 Uhr nach den Vorschriften zur Ad

hoc-Publizität (Art. 53 Kotierungsreglement i.V.m. Richtlinie betr. Ad

hoc-Publizität) veröffentlicht und bei SIX Exchange Regulation AG einreicht.

b. Die Highlight Event and Entertainment AG hat betreffend den vorliegenden

Ent-scheid bis spätestens Freitag, 29. April 2022, 7.30 Uhr, eine

Medienmitteilung gemäss den Vorschriften zur Ad hoc-Publizität (Art. 53

Kotierungsreglement i.V.m. Richtlinie betr. Ad hoc-Publizität) zu

veröffentlichen. Diese Medienmitteilung hat:

- den vollständigen Wortlaut von Ziff. I des vorliegenden Entscheides an

prominenter Stelle zu enthalten;

- die Gründe für die Verschiebung der Publikation und Einreichung des

Ge-schäftsberichts 2021 zu erwähnen;

c. Die Highlight Event and Entertainment AG hat betreffend den vorliegenden

Entscheid bis spätestens Donnerstag, 19. Mai 2022, 7.30 Uhr, eine

Medienmitteilung gemäss den Vorschriften zur Ad hoc-Publizität (Art.53

Kotierungsreglement i.V.m. Richtlinie betr. Ad hoc-Publizität) zu

veröffentlichen. Diese Medienmitteilung hat:

- die ungeprüften Schlüsselkennzahlen (Key Figures) wie Nettoumsatz, EBITDA,

EBIT, Reingewinn/-verlust, Bilanzsumme, Eigenkapital etc. in Bezug auf das

Geschäftsergebnis 2021 zu nennen.

Kontakt:

Highlight Event and Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Investor Relations

Tel.: +41 41 226 05 97

Fax: +41 41 226 05 98

[email protected]

http://www.hlee.ch

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3c7d56e1e3afc4c200dea8450cff8641

Dateibeschreibung: Adhoc_HLEE_28.04.2022

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

ISIN: CH0003583256

Valorennummer: 896040

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1339103

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1339103 28.04.2022 CET/CEST

°