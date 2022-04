 Wirtschaft, Handel & Finanzen: DGAP-Adhoc: INFICON bestätigt Wachstumskurs mit starkem ersten Quartal (deutsch)

INFICON bestätigt Wachstumskurs mit starkem ersten Quartal

Jahresvergleich ^

INFICON Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

INFICON bestätigt Wachstumskurs mit starkem ersten Quartal

22.04.2022 / 07:00 CET/CEST

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ansprechpartner

Matthias Tröndle

Chief Financial Officer

+423 388 3510

[email protected]

* Umsatzplus von 13% auf USD 138.3 Mio., Betriebsgewinnmarge von 19.8%.

Nachfragewachstum deutlich höher

* Lieferengpässe belasten Betriebsgewinnmarge

* Investitionsprogramm stärkt Kapazitäten und Produktionsflexibilität

zusehends

* Bestätigte Guidance für 2022: Umsatz USD 550-600 Mio.;

Betriebsgewinnmarge über 20%

Die Nachfrage nach INFICON-Produkten steigt unverändert. Die weltweite

Knappheit bei gewissen Elektronikkomponenten und Metallen einerseits sowie

betriebliche Engpässe anderseits beschränkten das Umsatzwachstum. INFICON

erzielte bei wachsenden Auftragsbeständen einen um 13% höheren Umsatz von

USD 138.3 Mio. Unter Ausklammerung nachteiliger Währungseffekte von 2.2

Prozentpunkten und einem positiven Beitrag aus Akquisitionen von 0.3

Prozentpunkten betrug das organische Wachstum 14.9%. Die angespannte

Situation auf den Beschaffungsmärkten, gepaart mit teils enormen

Preissteigerungen und gerade in den USA deutlich höhere Personalkosten

drückten in der Berichtsperiode auf die Margen: Der Bruttogewinn stieg um 6%

auf USD 65.1 Mio., was im Jahresvergleich einer von 50.0% auf 47.1%

gesunkenen Bruttomarge entspricht, jedoch eine leichte Verbesserung

gegenüber dem Vorquartal zeigt. Nach um 2.7% gestiegenen operationalen

Kosten resultierte ein mit 11% leicht unterproportional gewachsener

Betriebsgewinn von USD 27.3 Mio. Die Betriebsgewinnmarge konnte mit 19.8% im

Jahresvergleich (20.0%) fast gehalten werden. Der Reingewinn der Periode

legte von USD 19.6 Mio. im Vorjahr auf USD 21.2 Mio. zu. Der Gewinn je Aktie

stieg damit um 8% von USD 8.01 vor Jahresfrist auf neu USD 8.66 für das

Berichtsquartal.

Ausblick

INFICON beurteilt die weitere operative Entwicklung trotz der bestehenden

Engpässe auf den Beschaffungsmärkten positiv. Aufgrund der neu geschaffenen

Kapazitäten und Investitionen in flexiblere Produktionsprozesse sowie auf

der Grundlage der hohen Auftragslage bestätigt INFICON den Ausblick für das

Jahr 2022 mit einem erwarteten Umsatz von USD 550-600 Mio. und einer

Betriebsgewinnmarge über 20%.

Cashflow und Bilanz

Im Berichtsquartal erwirtschaftete INFICON einen operativen Cashflow von USD

8.5 Mio. nach USD 13.4 Mio. vor Jahresfrist. Das Working Capital erreichte

USD 162.6 Mio. oder 29.4% vom Umsatz (28.6% im Vorjahr). Dies reflektiert

vor allem den deutlichen Umsatz- aber auch Lageranstieg sowie den hohen

Auslastungsgrad in der Produktion. Die unverändert robuste Bilanz weist

einen Netto-Barmittelbestand von USD 51.6 Mio. und eine leicht gestiegene

Eigenmittelquote von 70% aus.

Semi & Vacuum Coating: Im Jahresvergleich legte der Umsatz im grössten

Zielmarkt um 16.7% auf USD 71.6 Mio. zu, erreichte damit aber den Rekordwert

von USD 77.5 Mio. aus dem letzten Quartal 2021 wegen der genannten Engpässe

nicht. Die Nachfrage der Anlagenbauer und der Chipproduzenten blieb hoch.

Insgesamt beurteilt INFICON die Aussichten im Semi & Vacuum Coating Markt

als positiv.

Refrigeration, Air Conditioning & Automotive: Der Umsatz in diesem Zielmarkt

fiel um 6.4% im Jahres- und um 5.7% im Quartalsvergleich auf USD 23.1 Mio.

Während sich das klassische Kälte- und Klimageschäft saisonal eher verhalten

entwickelte, boomt das E-Mobility- und Batteriegeschäft unverändert.

General Vacuum: Dieser anwendungsbezogen breit abgestützte Markt legte im

Jahresvergleich im ersten Quartal 2022 um 17.2% und gegenüber dem letzten

Quartal 2021 um 4.6% auf USD 38.5 Mio. zu. Hier trugen das europäische

Private-Label-Geschäft sowie die Nachfrage nach Messröhren und

Analysegeräten für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen in China

zum Zuwachs bei.

Security & Energy: Im kleinsten Zielmarkt legten die Umsätze im

Jahresvergleich um 35.2% auf USD 5.1 Mio. zu, sanken jedoch gegenüber dem

letzten Quartal 2021 um 11%. Während sich das Energie- und das zivile

Umweltanalysegeschäft erfreulich entwickelten, blieben die Umsätze im

Sicherheitsmarkt noch verhalten. Hier dürfte die erfolgreich lancierte neue

Generation der mobilen Gasanalysegeräte Hapsite die Nachfrage mittelfristig

beleben.

Regionale Entwicklung

Die Versorgungslücke bei Elektronikkomponenten zeigte sich regional vor

allem in Asien: Machte der in Asien generierte Umsatz im Schlussquartal 2021

noch 51.6% aus, fiel der Anteil in der Berichtsperiode auf 45.3%. Diese

Anteilsveränderung geht aber auch auf die Entwicklung in den marktseitig

breiter aufgestellten Regionen Europa und Amerika zurück, welche neue

Quartalshöchststände erreichten. Im Berichtsquartal trug Europa einen

Umsatzanteil von 28.9% und Amerika von 25.3% bei.

Web-Konferenz

INFICON erläutert den Abschluss des ersten Quartals 2022 heute um 09:30 Uhr

MESZ an einer englischsprachigen Web-Konferenz. Sie erreichen die Microsoft

Teams Konferenz unter den nachfolgenden Links:[IMAGE]

http://bit.ly/IFCN_WebConference

https://ir.inficon.com/conference-calls-or-webcasts/

Die Präsentation wird um 07:00 Uhr im Investors-Bereich der INFICON Website

www.inficon.com publiziert.

Kommunikationskalender 2022

Der Kommunikationskalender von INFICON wird laufend aktualisiert und ist

abrufbar

unter im Bereich Investors auf der INFICON Website oder direkt unter

https://ir.inficon.com/financial-calendar/

Informationen per E-Mail

Die neusten Informationen von INFICON werden Ihnen automatisch per E-Mail

zugestellt, wenn Sie sich im Bereich Investors der INFICON Website für

diesen Service dafür anmelden.

https://ir.inficon.com/contact-and-information-request/

Hintergrundinformation zu INFICON

INFICON ist ein führender Anbieter von innovativen Vakuuminstrumenten,

hochpräziser Sensortechnologie und Prozesskontrollsoftware, welche die

Produktivität und Qualität in hochentwickelten industriellen Vakuumprozessen

steigern. Unsere Analyse-, Mess- und Kontrollprodukte sind ein wesentlicher

Erfolgsfaktor in der Gaslecksuche der Klima- und Kühlgeräte-Herstellung und

der Automobilindustrie, sowie für Produktionsanlagenhersteller und

Endverbraucher bei der komplexen Fabrikation von Halbleitern und

Dünnfilmbeschichtungen für optische Instrumente, Flachbildschirme,

Solarzellen und industrielle Vakuumbeschichtungen. Weitere Anwender der

Vakuumtechnologie sind: Life Sciences, Forschung, Raum- und Luftfahrt,

Verpackungen, Wärmebehandlung, Laserschneiden und viele weitere

Prozessindustrien. Unsere Expertise in der Vakuumtechnologie kommt zudem in

der Entwicklung von einzigartigen Geräten zur Analyse giftiger Gase in der

Notfallhilfe, der Sicherheitsüberwachung und Industriehygiene zum Einsatz.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz, verfügt über modernste

Produktionsstätten in Europa, den USA und China sowie Niederlassungen in

China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien,,

Italien, Japan, Korea, Liechtenstein, Schweden, der Schweiz, Singapur,

Taiwan und den USA. Die Namenaktien von INFICON (IFCN) werden an der SIX

Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu INFICON und unseren

Produkten finden Sie auf unserer Website www.inficon.com.

This press release and oral statements or other written statements made, or

to be made by us contain forward-looking statements that do not relate

solely to historical or current facts. These forward-looking statements are

based on the current plans and expectations of our management and are

subject to a number of uncertainties and risks that could significantly

affect our current plans and expectations, as well as future results of

operations and financial condition. We undertake no obligation to publicly

update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new

information, future events or otherwise.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: INFICON Holding AG

Hintergasse 15 B

7310 Bad Ragaz

Schweiz

Telefon: 0813004980

Fax: 081 300 49 88

E-Mail: [email protected]

Internet: www.inficon.com

ISIN: CH0011029946

Valorennummer: 1102994

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1332599

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1332599 22.04.2022 CET/CEST

°