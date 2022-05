 Wirtschaft, Handel & Finanzen: DGAP-Adhoc: Leclanché gibt seine ungeprüften Kennzahlen für 2021 bekannt (deutsch)

Leclanché gibt seine ungeprüften Kennzahlen für 2021 bekannt

02.05.2022 / 06:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Leclanché gibt seine ungeprüften Kennzahlen für 2021 bekannt

- Umsatz 2021 nahezu stabil gegenüber 2020 trotz schwerwiegender

Auswirkungen der anhaltenden weltweiten Lieferkettenprobleme

- Wettbewerbsfähige Kostenbasis bestätigt: Signifikante Verbesserung der

Bruttomarge der im Jahr 2021 gelieferten Projekte mit +19% gegenüber -51% im

Jahr 2020

- Die Nettoverluste sind rückläufig, was die positiven Auswirkungen der in

den letzten Jahren getätigten erheblichen Investitionen zur Stärkung von

Innovation, Technik, industriellen und organisatorischen Kapazitäten

widerspiegelt

- Überschuldungsituation vom Dezember 2021 im Februar 2022 behoben

- Unternehmensfortführung abhängig vom Abschluss der SPAC-Fusion und einer

Brückenfinanzierung bis zum Abschluss der Fusion

- Ungewissheit über die Einnahmen im Jahr 2022 aufgrund der Unterbrechung

der globalen Lieferketten

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 2. Mai 2022 - In ihrer Entscheidung vom 29.

April 2022 genehmigte die SIX Exchange Regulation AG eine Verlängerung der

Veröffentlichungsfrist für den Geschäftsbericht 2021 von Leclanché bis zum

6. Juni 2022 und forderte Leclanché SA (SIX: LECN), einen der weltweit

führenden Anbieter von Energiespeicherlösungen, auf, die Kennzahlen für 2021

bis zum 2. Mai 2022 zu veröffentlichen.

Wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 24. Februar 2022 angekündigt, arbeitet das

Unternehmen aktiv an der Kapitalbeschaffung durch eine in den USA ansässige

Special Purpose Acquisition Company ("SPAC"). Bisher hat Leclanché eine

exklusive Absichtserklärung mit einer in den USA börsennotierten SPAC

unterzeichnet, die derzeit eine Due-Diligence-Prüfung durchführt, die bis

Anfang Mai 2022 abgeschlossen sein soll. Der vorgesehene nächste Schritt

wird die Unterzeichnung eines verbindlichen Business Combination Agreements

mit dem SPAC sein, das den Grundstein für eine Fusion des SPAC mit Leclanché

E-Mobility SA, der am 1. Januar 2022 gegründeten hundertprozentigen

Tochtergesellschaft von Leclanché SA, legen wird, mit dem Ziel, das

fusionierte Unternehmen vor Ende September 2022 an der New York Stock

Exchange ("NYSE") zu kotieren.

Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, den Nachweis der

Unternehmensfortführung zu erbringen, was eine vom Verwaltungsrat von

Leclanché (der "Verwaltungsrat") gesetzte Vorbedingung für die

Fertigstellung des Jahresberichts 2021 ist.

Parallel dazu hat Leclanché von einem Kreditgeber ein Term Sheet für ein

Darlehen von CHF 15 Millionen erhalten. Das Unternehmen arbeitet proaktiv

mit bestehenden und neuen Beratern zusammen, um die Bedingungen des

Kreditgebers zu erfüllen. Gleichzeitig hat Leclanché's die Gründung einer

Niederlassung in Singapur eingeleitet, um Entwicklungsmöglichkeiten in Asien

zu erkunden, einem der am schnellsten wachsenden Energiemärkte, insbesondere

im Marinesektor. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Kredits wird das

Unternehmen über ein angemessenes Finanzierungsniveau verfügen, um seine

Geschäfte im Jahr 2022 bis zum Abschluss der geplanten SPAC-Fusion zu

führen. Das Unternehmen arbeitet auch mit anderen Investoren zusammen, um

eine neue Finanzierung zu sichern, und ist weiterhin zuversichtlich, dass

eine neue Finanzierungsvereinbarung bis Mai 2022 erreicht werden kann. Bis

dahin bleibt die Liquiditätslage angespannt und die Zahlungen der

Lieferanten sind weiterhin verspätet.

Aus den genannten Gründen war der Verwaltungsrat nicht in der Lage, den

Geschäftsbericht 2021 vor dem 30. April 2022 zu genehmigen. Folglich wurde

bei SIX Exchange Regulation eine Verlängerung der Frist für die

Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021 von Leclanché beantragt.

Trotz dieser Situation veröffentlicht Leclanché die ungeprüften Kennzahlen

für das Jahr 2021:

Die konsolidierten Gesamteinnahmen für das Geschäftsjahr 2021 beliefen sich

auf CHF 21,8 Millionen, ein Rückgang von 9% gegenüber CHF 23,9 Millionen im

Jahr 2020; der EBITDA-Verlust für das Jahr betrug CHF (48,8) Millionen

gegenüber CHF (62,2) Millionen im Jahr 2020. Der Nettoverlust für das Jahr

betrug CHF (65,0) Millionen im Vergleich zu CHF (78,2) Millionen im Jahr

2020.

Der stagnierende Umsatz im Jahr 2021 ist auf pandemiebedingte

Lieferverzögerungen und die Unterbrechung der globalen Lieferketten

zurückzuführen. Dies sind auch die Gründe, warum das Unternehmen zurzeit

keine Prognose für das Jahr 2022 abgeben kann. Trotz dieser widrigen

Umstände war das Unternehmen in der Lage, eine Rekordzahl von fast 250.000

Zellen in seinem deutschen Werk in Willstätt und 5.000 Module in seinem

Schweizer Werk in Yverdon-les-Bains zu produzieren.

Die Verringerung des EBITDA-Verlustes ist vor allem auf eine deutliche

Verbesserung der Bruttomarge der meisten im Jahr 2021 ausgelieferten

Projekte zurückzuführen (+19% gegenüber -51% im Jahr 2020). Die Verbesserung

wurde teilweise durch eine immer noch hohe Unterauslastung von rund 20% der

nutzbaren Kapazität des deutschen Zellwerks gemindert.

Die Bilanzsumme belief sich auf CHF 110,2 Millionen gegenüber CHF 73,2

Millionen im Jahr 2020. Dieser Anstieg ist auf die Nutzungsrechte für die

Anmietung neuer Räumlichkeiten in Yverdon-les-Bains (CHF 19,3 Mio., denen

der gleiche Betrag auf der Passivseite gegenübersteht), höhere Vorräte (+CHF

4,6 Mio.) aufgrund verzögerter Kundenlieferungen, höhere liquide Mittel

(+CHF 13,2 Mio.) und eine Investition von CHF 6,0 Mio. in eine neue

Modulmontagelinie in Yverdon-les-Bains zurückzuführen. Diese zusätzlichen

Aktiven werden durch eine Zunahme der Darlehen (+11,4 Mio. CHF) und der

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (+5,5 Mio. CHF) finanziert.

Darüber hinaus wies die schweizerische juristische Person Leclanché SA zum

31. Dezember 2021 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 18,4 Mio. CHF auf.

Diese Situation wurde in der Zwischenzeit durch die nachrangige Behandlung

von Darlehen in Höhe von CHF 35,7 Millionen bei AM und ihrem Anlageberater

im Februar 2022 behoben.

Trotz der vielen widerstreitenden Prioritäten, mit denen Leclanché im Rahmen

des SPAC-Fundraising-Projekts konfrontiert ist, arbeitet das Unternehmen

hart daran, die verbleibenden offenen Punkte mit den Wirtschaftsprüfern zu

klären, und der Verwaltungsrat ist weiterhin zuversichtlich, den

vollständigen Geschäftsbericht 2021 vor oder am 6. Juni 2022 veröffentlichen

zu können.

In ihrem Entscheid vom 29. April 2022 hat die SIX Exchange Regulation AG

Leclanché aufgefordert, den untenstehenden Auszug in diese Medienmitteilung

einzufügen:

"Dem Freistellungsantrag der Leclanché SA (Emittentin) vom 22. April 2022

auf Verlängerung der Frist zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021

und dessen Hinterlegung bei der SIX Exchange Regulation AG bis spätestens 6.

Juni 2022 wird mit folgendem Vorbehalt (lit. a) und unter folgenden

Bedingungen (lit. b) stattgegeben:

a. SIX Exchange Regulation AG behält sich das Recht vor, den Handel der

Namenaktien der Emittentin auszusetzen, falls der Geschäftsbericht 2021

nicht gemäss den Bestimmungen über die Ad-hoc-Publizität (Art. 53

Kotierungsreglement [KR] in Verbindung mit der Richtlinie betreffend

Ad-hoc-Publizität [DAH]) veröffentlicht und bis spätestens Montag, 6. Juni

2022, 23:59 Uhr MEZ, bei SIX Exchange Regulation AG eingereicht wird.

b. Leclanché SA ist verpflichtet, bis spätestens Montag, 2. Mai 2022, 7:30

Uhr MEZ, eine Mitteilung gemäss den Bestimmungen zur Ad-hoc-Publizität (Art.

53 KR i.V.m. der DAH) über diesen Entscheid zu veröffentlichen. Die

Bekanntmachung muss enthalten:

- die unveränderte Wiedergabe des Wortlauts von Abs. I. dieses Beschlusses,

an prominenter Stelle platziert;

- die Gründe für den Antrag der Emittentin auf Fristverlängerung für die

Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021 und dessen Hinterlegung bei der

SIX Exchange Regulation AG;

- die ungeprüften Kennzahlen wie Nettoumsatz, EBITDA, EBIT, Gewinn/Verlust,

Bilanzsumme, Eigenkapital usw. für das Jahresergebnis 2021."

Für weitere Informationen schreiben Sie bitte an [email protected] oder

besuchen Sie www.leclanche.com.

Über Leclanché

Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein weltweit führender Anbieter von

hochwertigen Energiespeicherlösungen, welche die Fortschritte in Richtung

einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das

Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung-

das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen

weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen

Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum

bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und

Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten

Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der

Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der

Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide

Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von

Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der

Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes.

Leclanché ist in drei Geschäftseinheiten organisiert:

Energiespeicherlösungen, e-Mobilität und spezielle Batteriesysteme.

Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

Kontakte

Medien Schweiz / Europa: Medien Nordamerika:

Thierry Meyer Henry Feintuch / Ashley Blas

T: +41 (0) 79 785 35 81 T: +1-646-753-5710 / +1-646-753-5713

E-Mail: [1][email protected] E-Mail: [1][email protected]

Medien Deutschland: Ansprechpartner für Investoren: Anil

Christoph Miller T: +49 (0) Srivastava / Hubert Angleys T: +41 (0)

711 947 670 E-Mail: 24 424 65 00 E-Mail:

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Leclanché SA

Av. des Sports 42

1400 Yverdon-les-Bains

Schweiz

Telefon: +41 (24) 424 65-00

Fax: +41 (24) 424 65-20

E-Mail: [email protected]

Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119, CH0016271550

Valorennummer: A1CUUB, 812950

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1340491

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1340491 02.05.2022 CET/CEST

