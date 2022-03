Orascom Development Holding AG: kehrt bei einem Umsatz von CHF 538.5 Millionen und einem Nettogewinn von CHF 9.5 Millionen in die Gewinnzone zurück.

Orascom Development Holding ^

Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e):

Jahresergebnis/Jahresergebnis

Orascom Development Holding AG: kehrt bei einem Umsatz von CHF 538.5

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Millionen und einem Nettogewinn von CHF 9.5 Millionen in die Gewinnzone

zurück.

30.03.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Orascom Development Holding („ODH”) (SIX ODHN.SW) hat die konsolidierten

Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht.

Orascom Development Holding kehrt bei einem Umsatz von CHF 538.5 Millionen

und einem Nettogewinn von CHF 9.5 Millionen in die Gewinnzone zurück.

Highlights Geschäftsjahr 2021 vs. Geschäftsjahr 2020

* Gesamtumsatz erhöht sich um 39.6% auf CHF 538.5 Millionen

* Adj. EBITDA stieg um 93.9% auf CHF 130.9 Millionen, entsprechend einer

Marge von 24.3%

* Erstmals seit 2014 schloss Orascom das Jahr mit einem Nettogewinn von

CHF 9.5 Millionen ab

* Cashflow aus operativer Tätigkeit stieg um 84.2% auf CHF 68.9 Millionen

* Netto-Immobilienverkäufe erhöhten sich um 57.7% auf CHF 664.3 Millionen

Highlights Q4 2021 vs. Q4 2020

* Gesamtumsatz nahm um 33.1% auf CHF 166.8 Millionen zu

* Adj. EBITDA stieg um 38.1% auf CHF 37.3 Millionen, entsprechend einer

Marge von 22.4%

* Die Beteiligungen an assoziierten Unternehmen verzeichneten einen Gewinn

von CHF 5.4 Millionen gegenüber

einem Verlust von CHF 3.3 Millionen in Q4 2020

* Nettogewinn von CHF 0.5 Millionen gegenüber einem Nettoverlust von CHF

11.8 Millionen in Q4 2020

* Netto-Immobilienverkäufe stiegen um 73.0% auf CHF 219.6 Millionen

Altdorf, 30. März 2022 - Das 4. Quartal endete wie das gesamte Geschäftsjahr

2021 positiv. Wir haben ein weiteres Jahr mit freiem Cashflow, soliden

Margenverbesserungen und guten operativen und finanziellen Ergebnissen in

allen Geschäftsbereichen erzielt. Wir freuen uns über die Resultate und sind

zuversichtlich, dass die eingeleiteten Massnahmen die Umsetzung unserer

Strategie beschleunigen und die Gruppe für zukünftigen Erfolg positionieren.

Finanzbericht

Geschäftsjahr 2021

Der Gesamtumsatz stieg um 39.6% auf CHF 538.5 Millionen (GJ 2020: CHF 385.7

Millionen) und der Bruttogewinn erhöhte sich um 63.1% auf CHF 155.9

Millionen, entsprechend einer Marge von 29.0% im Geschäftsjahr 2021

gegenüber CHF 95.6 Millionen und einer Marge von 24.8% im Geschäftsjahr

2020. Vergleicht man die Zahlen von ODH mit den Werten vor der Pandemie im

Geschäftsjahr 2019, so verzeichnete das Unternehmen trotz des durch Covid-19

verursachten Widerstands ein starkes Wachstum von 18.8% beim Umsatz und

36.6% beim Bruttogewinn. Das adj. EBITDA stieg im Geschäftsjahr 2021 um

93.9% auf CHF 130.9 Millionen, was einer soliden operativen Marge von 24.3%

entspricht, verglichen mit CHF 67.5 Millionen und einer Marge von 24.8% im

Vorjahr. Wir erzielten zusätzliche Einsparungen bei den Finanzkosten, so

dass der Zinsaufwand um 10.1% auf CHF 32.9 Millionen sank. Unser Anteil an

den Verlusten der assoziierten Unternehmen reduzierte sich um 44.8% auf CHF

4.8 Millionen gegenüber einem Verlust von CHF 8.7 Millionen in der

Vorjahresperiode. Die verbesserte Leistung der assoziierten Unternehmen

wurde hauptsächlich durch die Beteiligung in Andermatt getrieben. Die

erzielten operativen Effizienzsteigerungen und die Massnahmen zur Förderung

des Geschäfts schlugen sich in den Zahlen nieder und ermöglichten es dem

Unternehmen, zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder in die Gewinnzone

zurückzukehren - der Nettogewinn erreichte CHF 9.5 Millionen gegenüber einem

Verlust von CHF 38.4 Millionen im Geschäftsjahr 2020. Das Unternehmen konnte

den hohen Bestand an liquiden Mitteln weiter verbessern, von CHF 195.7

Millionen auf CFH 218.7 Millionen, und die Nettoverschuldung lag zum

Stichtag bei CHF 226.5 Millionen. Das Verhältnis Nettoverschuldung/adj.

EBITDA erreichte damit das 1.7-fache gegenüber dem 3.5-fachen im Vorjahr.

Schliesslich erhöhte sich der Cashflow aus dem operativen Geschäft um 84.2%

auf CHF 68.9 Millionen.

Q4 2021

Der Gesamtumsatz lag bei CHF 166.8 Millionen, entsprechend einem Anstieg um

33.1% gegenüber den im Vorjahr erzielten CHF 125.3 Millionen. Das Adj.

EBITDA stieg um 38.1% auf CHF 37.3 Millionen, entsprechend einer Marge von

22.4% gegenüber CHF 27.0 Millionen und einer Marge von 21.5% im 4. Quartal

2020. Unser Anteil an assoziierten Unternehmen verzeichnete einen Gewinn von

CHF 5.4 Millionen gegenüber einem Verlust von CHF 3.3 Millionen im Vorjahr.

Die Verbesserung bei den assoziierten Unternehmen wurde hauptsächlich durch

die bessere Leistung unseres Anteils an Andermatt ausgelöst, denn das

Unternehmen erwirtschaftete einen Gewinn von CHF 7.2 Millionen im 4. Quartal

2021 im Vergleich zu einem Verlust von CHF 5.8 Millionen im Vorjahr. Der

Nettogewinn erreichte CHF 0.5 Millionen gegenüber einem Nettoverlust von CHF

11.8 Millionen in der Vorjahresperiode.

Segment Immobilien: Starke und anhaltende Nachfrage nach unseren

Immobilienprodukten führte zu einem Umsatz von CHF 664.3 Millionen, dem

höchsten Wert in der Geschichte von ODH

Die Neuverkäufe im 4. Quartal 2021 lagen bei CHF 219.6 Millionen, was einem

Anstieg um 73.0% gegenüber den im Vorjahr erzielten CHF 126.9 Millionen

entspricht. Damit beläuft sich der Verkaufswert für das Geschäftsjahr 2021

auf CHF 664.3 Millionen, ein Anstieg um 57.7% gegenüber dem Geschäftsjahr

2020 sowie 37.2% gegenüber dem Geschäftsjahr 2019. Dank des soliden

Bautempos liegen wir mit unseren Auslieferungen für das Geschäftsjahr 2021

auf Kurs. ODH lieferte im Jahr 2021, 504 Einheiten über alle Projekte hinweg

aus und hielt damit alle geplanten vertraglichen Liefertermine ein. Der

Umsatz im Segment Immobilien erhöhte sich um 55.5% auf CHF 380.9 Millionen

(GJ 2020: CHF 244.9 Millionen) und das Adj. EBITDA stieg um 84.9% auf CHF

145.7 Millionen. Die gesamten abgegrenzten Erträge aus Immobilien, die bis

im Jahr 2026 verbucht werden, stiegen im Berichtsjahr um 43.7% auf CHF 775.2

Millionen, während die gesamten Forderungen aus dem Immobilienportfolio um

61.1% auf CHF 1.2 Milliarden zunahmen. Die Bareinnahmen aus dem

Immobiliengeschäft erhöhten sich ebenfalls, um 47.5% auf CHF 329.2

Millionen.

Segment Hotels: Umsatzanstieg um 39.7% auf CHF 87.3 Millionen, unterstützt

durch die Wiederaufnahme des internationalen Reiseverkehrs im zweiten

Halbjahr 2021

Die internationale Nachfrage im Segment Hotels begann sich in der zweiten

Jahreshälfte 2021 und insbesondere im 4. Quartal 2021 zu verbessern, da sich

der Einsatz von Impfstoffen beschleunigte und die Einschränkungen in der

EMEA-Region nachliessen. Insgesamt hat sich der Tourismus stärker und

schneller erholt, und unsere Hotels haben eine deutliche

Leistungsverbesserung erzielt. Der Umsatz im 4. Quartal 2021 stieg um 123.3%

auf CHF 32.6 Millionen (Q4 2020: CHF 14.6 Millionen) und der

Bruttobetriebsgewinn erreichte CHF 12.2 Millionen im 4. Quartal 2021

gegenüber einem Minus von CHF 0.4 Millionen im 4. Quartal 2020. Das

beschleunigte TRevPAR-Wachstum erhöhte den operativen Leverage und führte

dazu, dass wir ein positives adj. EBITDA von CHF 6.1 Millionen im 4. Quartal

2021 gegenüber einem negativen Betriebsergebnis von CHF 1.0 Millionen im 4.

Quartal 2020 erzielten. Der Gesamtumsatz des Hotelsegments erhöhte sich im

Geschäftsjahr 2021 um 39.7% auf CHF 87.3 Millionen (GJ 2020: CHF 62.5

Millionen), der Bruttobetriebsgewinn lag um das 12.6-fache höher bei CHF

21.7 Millionen, während das adj. EBITDA im Geschäftsjahr 2021 CHF 8.5

Millionen erreichte, gegenüber negativen CHF 2.9 Millionen im Vorjahr.

Segment Town Management: Verbesserte operative Leistung wurde fortgesetzt

und die Vorteile der erfolgreichen Umstrukturierung ausgeschöpft

Das Segment Town Management wuchs weiter deutlich und sicherte sich damit

mehr wiederkehrende Einnahmequellen. Die Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr

2021 stiegen um 41.4% auf CHF 70.3 Millionen gegenüber CHF 49.7 Millionen im

Geschäftsjahr 2020, und das adj. EBITDA erreichte CHF 5.3 Millionen

gegenüber negativen CHF 2.5 Millionen im Vorjahr. Der bemerkenswerte Anstieg

der Einnahmen und des adj. EBITDA war die Folge eines gut gefüllten

Veranstaltungskalenders in allen Destinationen und zeugt von der operativen

Exzellenz, durch welche sich die Qualität und Rentabilität unserer

Dienstleistungen und Angebote verbesserte.

Details zu den Destinationen

El Gouna, Rotes Meer

El Gouna bestätigte seine Position als „Destination of Choice” und

verzeichnete die höchsten Immobilienverkäufe seit seiner Gründung. Die

Verkäufe neuer Immobilien stiegen im Geschäftsjahr 2021 um 72.5% auf CHF

235.7 Millionen gegenüber CHF 136.6 Millionen im Geschäftsjahr 2020. Der

Umsatzanstieg ist sowohl auf die Steigerung der durchschnittlichen

Verkaufspreise als auch auf die Anzahl der verkauften Einheiten

zurückzuführen. So wurden die durchschnittlichen Verkaufspreise auf CHF

3.565/qm erhöht, 6.2% mehr als im Vorjahr. Zudem haben wir unsere

Bautätigkeit im Immobilienbereich weiter beschleunigt und den Zeitplan für

die Auslieferung eingehalten, so dass alle 278 geplanten Einheiten im

Geschäftsjahr 2021 ausgeliefert werden konnten. Der Immobilienumsatz

profitierte von der beschleunigten Bautätigkeit und dieser erhöhte sich im

Geschäftsjahr 2021 deshalb um 26.8% auf CHF 162.8 Millionen.

In Ägypten durften die Hotels gemäss einem Regierungsdekret ab Oktober 2021

ihre Betriebskapazität auf 100% erhöhen. Unsere Hotels in El Gouna haben von

dieser Regelung profitiert, da die Auslastung im 4. Quartal 2021 69%

gegenüber 25% im 4. Quartal 2020 betrug und der Ausländeranteil an der

Gesamtbelegung im letzten Quartal 2021 rund 57% und im Geschäftsjahr 2021

42% betrug. Der Umsatz der Hotels im Geschäftsjahr 2021 stieg um 82.8% auf

CHF 49.9 Millionen (GJ 2020: CHF 27.3 Millionen). Die kontinuierliche

Umsetzung von Massnahmen zur Kosteneindämmung und zur Erhaltung der

Liquidität führte im Berichtsjahr zu einem positiven Bruttobetriebsergebnis

von CHF 22.3 Millionen (GJ 2020: CHF 2.9 Millionen). Die Gesamtbelegungsrate

im Geschäftsjahr 2021 erreichte 45% gegenüber 27% bei einem

durchschnittlichen Zimmerpreis („ARR”) von CHF 85. Dieser ARR entspricht

einem Anstieg von 21.4% gegenüber dem Niveau vor der Pandemie im Jahr 2019.

Die Einnahmen des Town Managements stiegen um 41.1% auf CHF 56.0 Millionen

(GJ 2020: CHF 39.7 Millionen). Der Gesamtumsatz in El Gouna erhöhte sich im

Geschäftsjahr 2021 derweil um 34.1% auf 268.7 Millionen CHF (GJ 2020: CHF

200.3 Millionen).

O West, Ägypten

O West verzeichnete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von CHF 231.2

Millionen, was einem Wachstum von 39.5% gegenüber CHF 165.7 Millionen im

Geschäftsjahr 2020 entspricht. Wir haben die durchschnittlichen

Verkaufspreise um 17.7% auf CHF 1.786/qm erhöht und wir beschleunigten das

Bautempo und schlossen den Bau von 432 Villen ab und begannen den Bau von

645 Wohnungen. Der Gesamtumsatz von O West erhöhte sich um 27.7% auf CHF

99.7 Millionen (GJ 2020: CHF 78.1 Millionen).

Lutica Bay, Montenegro

Die Netto-Immobilienverkäufe stiegen um 356.3% auf CHF 58.4 Millionen (GJ

2020: CHF 12.8 Millionen) und die Immobilieneinnahmen erhöhten sich um 99.4%

auf CHF 31.1 Millionen (GJ 2020: CHF 15.6 Millionen). Das Chedi Hotel

erlebte eine starke Sommersaison, die sowohl auf dem lokalen als auch auf

dem internationalen Markt grosse Aufmerksamkeit und Interesse hervorrief.

Die Auslastung im Geschäftsjahr 2021 erreichte 45%, gegenüber 12% im

Vorjahr. Die Gesamteinnahmen für das Chedi stiegen im Geschäftsjahr 2021 um

280.0% auf CHF 5.7 Millionen und der Gesamtumsatz in Lutica erhöhte sich um

107.3% auf CHF 39.8 Millionen (GJ 2020: CHF 19.2 Millionen).

Andermatt, Schweiz

Die Nettoimmobilienverkäufe stiegen im Geschäftsjahr 2021 um 58.4% auf CHF

122.0 Millionen (GJ 2020: CHF 77.0 Millionen), wobei der Umsatz mit CHF

122.4 Millionen um 44.3% höher ausfiel (GJ 2020: CHF 84.8 Millionen). Das

Chedi Andermatt verzeichnete 2021 eine Auslastung von 70% und das Radisson

Blu Hotel eine solche von 44%. Insgesamt erreichte die Auslastung im GJ 2021

53%, gegenüber 45% im Vorjahr. Der Gesamtumsatz der Hotels erhöhte um 29.5%

auf CHF 58.1 Millionen (GJ 2020: CHF 44.9 Millionen) und der Gesamtumsatz in

Andermatt stieg um 30.4% auf CHF 201.1 Millionen (GJ 2020: CHF 154.2

Millionen). Darüber hinaus gab Andermatt Swiss Alps AG am 28. März 2022

bekannt, dass Vail Resorts, Inc., ein Skigebietsbetreiber mit Sitz in

Colorado, USA, rund CHF 149 Millionen für eine 55%ige Beteiligung an der

Andermatt-Sedrun Sport AG investiert. Der gesamte Betrag der Transaktion

wird reinvestiert und für den weiteren Ausbau der Destination verwendet.

Andermatt Swiss Alps AG (ASA) bleibt Besitzerin von rund 40% der

Gesellschaft.

Makadi Heights, Ägypten

Die Netto-Immobilienverkäufe stiegen um 158.1% auf CHF 68.9 Millionen im

Vergleich zu CHF 26.7 Millionen im Vorjahr. Die durchschnittlichen

Verkaufspreise erhöhten im Geschäftsjahr 2021 um 60.6% auf CHF 1.767/qm. Wir

haben den Baufortschritt weiter beschleunigt und planen, bis zum 2. Quartal

2022 244 Einheiten auszuliefern. Die Immobilienumsätze stiegen im

Berichtsjahr um 196.2% auf CHF 38.8 Millionen und der Gesamtumsatz von

Makadi Heights erhöhte sich um 189.9% auf CHF 40.3 Millionen (GJ 2020 CHF

13.9 Millionen).

Jebel Sifah, Oman

In Jebel Sifah gelang es trotz der Lockdowns, über das ganze Jahr hinweg ein

solides Verkaufsvolumen zu halten. Der Nettoumsatz stieg um 3.0% auf CHF

27.5 Millionen (GJ 2020: CHF 26.7 Millionen). Der Baufortschritt und die

Auslieferungen von Immobilien setzen sich bei mehreren Projekten in

gleichmässigem Tempo fort, und wir haben 2021, 21 Einheiten ausgeliefert.

Der Umsatz aus dem Immobiliengeschäft stieg um das Vierfache auf CHF 26.0

Millionen (GJ 2020: CHF 6.5 Millionen), während der Gesamtumsatz von Sifah

um das Dreifache auf CHF 30.1 Millionen zunahm (GJ 2020: CHF 10.0

Millionen).

Hawana Salalah, Oman

Das Jahr 2021 war für das Reiseziel angesichts der anhaltenden

Schliessungsmassnahmen der Regierung eine Herausforderung. Die Belegung der

Hotels war begrenzt und beruhte hauptsächlich auf dem lokalen Markt in

Salalah. Die Hotelauslastung erreichte im Geschäftsjahr 2021 13%, wobei nur

eines der drei Hotels geöffnet war. Die Einnahmen der Hotels sanken um 51.4%

auf CHF 6.9 Millionen (GJ 2020: CHF 14.2 Millionen). Die Immobilienverkäufe

verzeichneten im Geschäftsjahr 2021 einen Rückgang um 29.3% auf CHF 10.4

Millionen (GJ 2020: CHF 14.7 Millionen) und auch der Immobilienumsatz sank

um 16.3% auf CHF 21.6 Millionen. Der Gesamtumsatz von Hawana reduzierte sich

um 26.4% auf CHF 31.2 Millionen (GJ 2020: CHF 42.4 Millionen).

Business Update 2022: Der Weg zu einer nachhaltigen Erholung

Im Februar 2022 brach der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine aus.

Die Situation ändert sich schnell und sorgt für hohe Volatilität auf den

Märkten. ODH beobachtet die Marktentwicklungen genau, aber es ist noch zu

früh, um die Auswirkungen des Konflikts auf das Segment Hotels vollständig

zu beurteilen. Trotz der aktuellen Unsicherheiten gibt es weder Anzeichen

für eine signifikante Unterbrechung des Geschäfts der Gruppe noch Anzeichen

für wesentliche Auswirkungen auf die künftige operative Leistung der Gruppe.

In unseren Hotels in El Gouna machen ägyptische Gäste immer noch mehr als

50% der Hotelbelegung aus, und wir sind zudem stark von den westeuropäischen

Märkten abhängig, vor allem von Deutschland, Belgien, Frankreich und der

Schweiz, die unsere wichtigsten Märkte für ausländischen Touristen sind.

Im Jahr 2021 machten russische und ukrainische Gäste 3% unserer gesamten

ausländischen Belegung aus. Auch für den Oman sind die wichtigsten

Quellmärkte Westeuropa, vor allem Polen, Deutschland und die Slowakei. Der

Tourismus in Montenegro ist dagegen viel stärker von russischen und

ukrainischen Reisenden abhängig und könnte daher das am stärksten betroffene

Reiseziel in unserem Portfolio sein. Die Hochsaison für das Chedi in Lutica

Bay beginnt im Sommer und während wir uns auf die Tourismussaison

vorbereiten, werden wir verschiedene Möglichkeiten einplanen, um alternative

Märkte zu finden, die den erwarteten Rückgang auf dem russischen und

ukrainischen Markt kompensieren können. Ausserdem streben wir an, den Kreis

der Touristen, die unsere Resorts besuchen, in allen unseren Destinationen

zu diversifizieren und den Anteil des Inlandstourismus zu erhöhen.

Während die Beschränkungen für den internationalen Reiseverkehr allmählich

nachlassen, herrscht auf dem Markt immer noch Unsicherheit über die

erwartete Entwicklung der Hotels. Daher hat ODH beschlossen, vorerst keine

Prognose für das Jahr 2022 abzugeben. Die wichtigsten Bereiche, auf die wir

uns im Geschäftsjahr 2022 im Kerngeschäft konzentrieren werden, sind:

1) Segment Hotels: In Ägypten wird die Nachfrage aus unseren traditionellen

deutschen Quellmärkten, die El Gouna bedienen, voraussichtlich steigen.

Darüber hinaus werden wir auf dem lokalen Markt weiter intensiv daran

arbeiten, die internationalen Nachfragemuster auszugleichen, indem wir neue

Produkte anbieten, die sich an verschiedene inländische Segmente richten.

Wir planen, in einigen unserer Hotels in El Gouna mit Renovierungsarbeiten

zu beginnen, um die Zimmerpreise zu erhöhen. Darüber hinaus werden wir die

Liquidität der Hotels weiterhin aufmerksam beobachten und die Kosten

überwachen. Im Oman haben wir durch die Aufhebung der Einreisebeschränkungen

die Möglichkeit, die Hotels in Salalah schrittweise wieder zu öffnen. Die

Hotels Al Fanar und Rotana Salalah sind nun in Betrieb und wir erwarten in

den kommenden Monaten einen Anstieg der Charterankünfte.

2) Segment Immobilien: Wir werden den Bau von Immobilien weiterhin

beschleunigen, um vertragliche Termine einzuhalten oder vorzeitig zu liefern

und so die Einnahmen des Segments zu erhöhen sowie mögliche inflationäre

Auswirkungen auf die Kosten abzumildern. Wir werden die durchschnittlichen

Verkaufspreise in allen Destinationen weiter anheben, um die potenzielle

weitere Erhöhung der Rohstoffpreise aufzufangen, und gleichzeitig die Bau-

und Infrastrukturkosten genau überwachen, um Einsparungen bei der

Konstruktion und Beschaffung zu gewährleisten. Wir prüfen zudem Wege, um

Synergien zwischen unseren Destinationen im Bereich Cross-Selling

auszuschöpfen.

3) Segment Town Management: Der Bereich Town Management ist eine

zuverlässige Cashflow-Quelle und ein wesentlicher Teil zur Finanzierung des

Wachstums der Gruppe sowie zum Schutz vor zyklischen Verlangsamungen, die

durch unvorhersehbare Ereignisse verursacht werden. Wir konzentrieren uns

darauf, den Betrieb und das stetige Wachstum des Town Managements zu nutzen.

Wir werden die Zahl der permanenten Einwohner weiter erhöhen und unsere

Erfolge bei der disziplinierten Auslieferung und der richtigen Ausrichtung

auf alle Zielorte unter Beweis stellen. Zudem werden attraktive Angebote für

Startups und Unternehmer bereitgestellt und damit Anreize geschaffen, sich

in unseren Destinationen niederzulassen.

Über Orascom Development Holding (ODH):

Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten

Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen,

Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch

unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio

von Orascom Development umfasst Destinationen in Sieben Ländern (Ägypten,

Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und

Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan neun Destinationen: Vier in

Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, und Byoum), The Cove in

den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman,

Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz. Die Aktien von

Orascom Development Holding (ODH) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Kontack für Investoren::

Sara El Gawahergy

Head of Investor Relations

Head of Strategic Projects Management

Tel: +20 224 61 89 61

Tel: +41 418 74 17 11

Email: [email protected]

Kontakt for Medien:

Philippe Blangey

Partner

Dynamics Group AG

Tel: +41 432 68 32 35

Email: [email protected]

Disclaimer & Cautionary Statement:

THESE MATERIALS ARE BEING PROVIDED TO YOU SOLELY FOR YOUR INFORMATION AND

ARE STRICTLY CONFIDENTIAL AND MUST NOT BE REPRODUCED, DISCLOSED OR FURTHER

DISTRIBUTED TO ANY OTHER PERSON, OR PUBLISHED, IN WHOLE OR IN PART, FOR ANY

PURPOSE. IN PARTICULAR, NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY PART OR COPY OF IT MAY

BE TAKEN OR TRANSMITTED INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (THE "UNITED

STATES") OR TO U.S. PERSONS OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE

UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY PART OR COPY

OF IT MAY BE TAKEN OR TRANSMITTED INTO, OR DISTRIBUTED OR REDISTRIBUTED,

DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR TO ANY RESIDENT

THEREOF. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A

VIOLATION OF UNITED STATES, AUSTRALIAN, CANADIAN OR JAPANESE SECURITIES

LAWS. THE DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IN OTHER JURISDICTIONS MAY BE

RESTRICTED BY LAW, AND PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS DOCUMENT COMES

SHOULD INFORM THEMSELVES ABOUT, AND OBSERVE, ANY SUCH RESTRICTIONS. THIS

DOCUMENT DOES NOT CONTAIN OR CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION

OF ANY OFFER TO BUY SECURITIES IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER

JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER OR SOLICITATION IS NOT AUTHORIZED OR TO ANY

PERSON TO WHOM IT IS UNLAWFUL TO MAKE AN OFFER OR SOLICITATION. THE

SECURITIES OF OD HOLDING HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE

UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED

STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OR THE BENEFIT OF "U.S. PERSONS" (AS SUCH

TERM IS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS

AMENDED) ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE

U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. OD HOLDING NOR ITS SHAREHOLDERS

INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF THE OFFERING IN THE UNITED STATES OR

CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT

IS DIRECTED ONLY AT PERSONS (i) WHO ARE OUTSIDE THE UNITED KINGDOM OR (ii)

WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING

WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (AS AMENDED) (THE "ORDER") OR (iii) WHO

FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(a) TO (e) ("HIGH NET WORTH COMPANIES,

UNICORPORATED ASSOCIATIONS ETC.) OF THE ORDER (ALL SUCH PERSONS TOGETHER

BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS"). ANY PERSON, WHO IS NOT A RELEVANT

PERSON, MUST NOT ACT OR RELY ON THIS COMMUNICATION OR ANY OF ITS CONTENTS.

ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS COMMUNICATION RELATES IS

AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT

PERSONS. IN ANY EEA MEMBER STATE THAT HAS IMPLEMENTED DIRECTIVE 2003/71/EC

(TOGETHER WITH ANY APPLICABLE IMPLEMENTING MEASURES IN ANY EEA MEMBER STATE,

THE "PROSPECTUS DIRECTIVE") THIS COMMUNICATION IS ONLY ADRESSED TO AND IS

ONLY DIRECTED AT QUALIFIED INVESTORS IN THAT EEA MEMBER STATE WITHIN THE

MEANING OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE. THIS DOCUMENT CONSTITUTES NEITHER AN

OFFER TO SELL NOR A SOLICITATION TO BUY ANY SECURITIES AND IT DOES NOT

CONSTITUTE A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLES 652A AND/OR 1156 OF THE SWISS

CODE OF OBLIGATIONS OR ARTICLES 32 ET SEQ. OF THE LISTING RULES OF THE SWX

SWISS EXCHANGE. A DECISION TO INVEST IN SHARES OF THE GROUP SHOULD BE BASED

EXCLUSIVELY ON THE ISSUE AND LISTING PROPECTUS PUBLISHED BY THE GROUP FOR

SUCH PURPOSE. THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS NOT INTENDED TO

LEAD TO THE CONCLUSION OF ANY CONTRACT OF WHATSOEVER NATURE, IN PARTICULAR

WITHIN THE TERRITORY OF EGYPT, THE UNITED ARAB EMIRATES, KUWAIT, MOROCCO,

OMAN AND SAUDI ARABIA. THESE DOCUMENTS MAY CONTAIN CERTAIN FORWARD-LOOKING

STATEMENTS AND INFORMATION IN RELATION TO ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG

WHICH REFLECT THE CURRENT VIEWS AND/OR EXPECTATIONS OF THE COMPANY AND THE

COMPANY' S MANAGEMENT IN RESPECT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE, ACTIVITIES,

AND FUTURE EVENTS. SUCH FORWARD LOOKING STATEMENTS INCLUDE, AMONG OTHER,

STATEMENTS THAT MAY PREDICT, FORECAST, SIGNIFY OR IMPLY FUTURE RESULTS

PERFORMANCE OR ACHIEVEMENTS, AND MAY CONTAIN WORDS SUCH AS "UNDERSTANDS",

"ANTICIPATES", "EXPECTS", "ESTIMATES" "IT IS LIKELY" OR OTHER TERMS OR

EXPRESSIONS WITH SIMILAR MEANING. THESE STATEMENTS ARE SUBJECT TO A NUMBER

OF RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS. THE COMPANY CAUTIONS READERS THAT

CERTAIN RELEVANT FACTORS MIGHT BE THE CAUSE FOR ACTUAL RESULTS TO DIFFER

FROM THE PLANS, GOALS, EXPECTATIONS, ESTIMATES AND INTENTIONS EXPRESSED IN

THIS DOCUMENT. NEITHER THE COMPANY NOR ANY RELATED COMPANIES, DIRECTORS,

OFFICERS, REPRESENTATIVES OR EMPLOYEES THEREOF SHALL IN ANY EVENT BE LIABLE

AS TO THIRD PARTIES (INCLUDING INVESTORS) FOR ANY INVESTMENTS OR BUSINESS

DECISIONS ADAPTED OR ACTS PERFORMED BY THEM ON THE BASIS OF THE INFORMATION

ANY STATEMENTS CONTAINED HEREIN OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR SIMILAR

DAMAGES DERIVED THEREFROM. ANY MARKET INFORMATION AND COMPANY'S COMPETITIVE

POSITION DATA INCLUDING MARKET PROJECTIONS USED IN THIS DOCUMENT HAVE BEEN

DERIVED FROM IN COMPANY'S STUDIES, MARKET RESEARCH REPORTS, PUBLICLY

AVAILABLE DATA AND INDUSTRY PUBLICATIONS. ALTHOUGH THE COMPANY HAS NO REASON

TO BELIEVE THAT THIS INFORMATION OR THESE REPORTS ARE INACCURATE IN ANY

MATERIAL, RESPECT, THE COMPANY HEREBY STATUS THAT IT HAS NOT INDEPENDENTLY

CHECKED ANY COMPETITIVE POSITION, MARKET SHARE, MARKET VOLUME, MARKET GROWTH

OR OTHERS. PERFORMANCE OR ACHIEVEMENTS, AND MAY CONTAIN WORDS SUCH AS

"UNDERSTANDS", "ANTICIPATES", "EXPECTS", "ESTIMATES" "IT IS LIKELY" OR OTHER

TERMS OR EXPRESSIONS WITH SIMILAR MEANING. THESE STATEMENTS ARE SUBJECT TO A

NUMBER OF RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS. THE COMPANY CAUTIONS READERS

THAT CERTAIN RELEVANT FACTORS MIGHT BE THE CAUSE FOR ACTUAL RESULTS TO

DIFFER FROM THE PLANS, GOALS, EXPECTATIONS, ESTIMATES AND INTENTIONS

EXPRESSED IN THIS DOCUMENT. NEITHER THE COMPANY NOR ANY RELATED COMPANIES,

DIRECTORS, OFFICERS, REPRESENTATIVES OR EMPLOYEES THEREOF SHALL IN ANY EVENT

BE LIABLE AS TO THIRD PARTIES (INCLUDING INVESTORS) FOR ANY INVESTMENTS OR

BUSINESS DECISIONS ADAPTED OR ACTS PERFORMED BY THEM ON THE BASIS OF THE

INFORMATION ANY STATEMENTS CONTAINED HEREIN OR FOR ANY CONSEQUENTIAL,

SPECIAL OR SIMILAR DAMAGES DERIVED THEREFROM. ANY MARKET INFORMATION AND

COMPANY'S COMPETITIVE POSITION DATA INCLUDING MARKET PROJECTIONS USED IN

THIS DOCUMENT HAVE BEEN DERIVED FROM IN COMPANY'S STUDIES, MARKET RESEARCH

REPORTS, PUBLICLY AVAILABLE DATA AND INDUSTRY PUBLICATIONS. ALTHOUGH THE

COMPANY HAS NO REASON TO BELIEVE THAT THIS INFORMATION OR THESE REPORTS ARE

INACCURATE IN ANY MATERIAL, RESPECT, THE COMPANY HEREBY STATUS THAT IT HAS

NOT INDEPENDENTLY CHECKED ANY COMPETITIVE POSITION, MARKET SHARE, MARKET

VOLUME, MARKET GROWTH OR OTHERS.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Orascom Development Holding AG

Gotthardstraße 12

6460 Altdorf

Schweiz

Telefon: +41 41 874 17 17

Fax: +41 41 874 17 07

E-Mail: [email protected]

Internet: www.orascomdh.com

ISIN: CH0038285679

Valorennummer: A0NJ37

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1314985

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1314985 30.03.2022 CET/CEST

°