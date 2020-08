 Wirtschaft, Handel & Finanzen: DGAP-Adhoc: Siemens Aktiengesellschaft: Siemens begrüßt Erwerb von Varian durch Siemens Healthineers (deutsch)

Siemens Aktiengesellschaft: Siemens begrüßt Erwerb von Varian durch Siemens Healthineers

München, 2. August 2020

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

Siemens begrüßt Erwerb von Varian durch Siemens Healthineers

Die Siemens AG setzt ihre Strategie Vision 2020+ weiter konsequent um und

begrüßt daher ausdrücklich den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an Varian

Medical Systems, Inc. (NYSE:VAR), einem US-amerikanischen Unternehmen aus

dem Bereich der Krebsforschung und -therapie, durch die Siemens Healthineers

AG. Die Akquisition wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des

Kalenderjahres 2021 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der

Varian-Aktionäre, der Erteilung behördlicher Genehmigungen und des Eintritts

anderer üblicher Vollzugsbedingungen. Die Kaufpreiszahlung in Höhe von rund

16,4 Milliarden US-Dollar soll durch eine Mischfinanzierung aus der Ausgabe

von neuen Siemens Healthineers Aktien und der Begebung von Anleihen durch

Siemens ermöglicht werden; die Erlöse aus den Anleihen sollen konzernintern

zu marktüblichen Konditionen an Siemens Healthineers weitergereicht werden.

Durch die geplante Eigenkapitalerhöhung der Siemens Healthineers AG, an der

die Siemens AG nicht teilnehmen wird, reduziert sich der Anteil der Siemens

AG an der Siemens Healthineers AG von 85 Prozent auf etwa 72 Prozent.

Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen

Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige

Siemens betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und

zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar

an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen",

"planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" und "vorhersagen"

oder an ähnlichen Begriffen. Wir werden gegebenenfalls auch in anderen

Berichten, Prospekten, in Präsentationen, in Unterlagen, die an Aktionäre

verschickt werden, und in Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Aussagen

tätigen. Des Weiteren können von Zeit zu Zeit unsere Vertreter

zukunftsgerichtete Aussagen mündlich machen. Solche Aussagen beruhen auf den

gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siemens-Managements,

von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Siemens liegen. Sie

unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren,

die in Veröffentlichungen - insbesondere im Kapitel Bericht über die

voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken des

Geschäftsberichts und im Halbjahresfinanzbericht, der zusammen mit dem

Geschäftsbericht gelesen werden sollte - beschrieben werden, sich aber nicht

auf solche beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder

Ungewissheiten realisieren, Ereignisse von höherer Gewalt, wie Pandemien,

eintreten oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden

Erwartungen, einschließlich künftiger Ereignisse, nicht oder später

eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die

tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siemens (sowohl negativ

als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die

ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden

sind. Siemens übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht,

diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen

als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Kontakt:

Sabine Reichel

Head of Siemens Investor Relations

Werner-von-Siemens-Str. 1

80333 München

+49 (0) 89-636-32474

[email protected]

°