 Wirtschaft, Handel & Finanzen: DGAP-Adhoc: STEICO SE: Wechsel im Direktorium zum 30. Juni 2023 (deutsch)

Feldkirchen bei München, 10. März 2022 - ^

10.03.2022 / 15:59 CET/CEST

Wechsel im Direktorium zum 30. Juni 2023

Hr. Uwe Klaus

Lange, geschäftsführender Direktor Investitionen und Anlagentechnik, hat

heute mitgeteilt, dass er sein Amt Mitte kommenden Jahres, zum 30. Juni

2023, niederlegen wird.

Die Entscheidung dient der strategischen Vorbereitung einer

Nachfolgeregelung, da Herr Lange aus Altersgründen seinen

Verantwortungsbereich schrittweise reduzieren möchte. Herr Lange wird dem

Unternehmen im Anschluss im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses in

reduziertem Umfang weiterhin zur Verfügung stehen.

Der Verwaltungsrat und das Direktorium der STEICO SE danken Herrn Lange für

die bisherigen Leistungen und freuen sich auf die künftige Fortsetzung der

Zusammenarbeit.

Kontakt

Andreas Schulze

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Fon: +49-(0)89-99 15 51-548

Fax: +49-(0)89-99 15 51-704

E-Mail: [email protected]

www.steico.com

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Change in the Executive Board as of 30 June 2023

Mr. Uwe Klaus

Lange, Managing Director for investment projects and plant ingeneering today

informed the Board that he will resign from his office in the middle of the

coming year, as of 30 June 2023.

This decision aims to allow the strategic preparation of a successor, as Mr.

Lange would like to reduce his responsibilities step by step due to his age.

Mr. Lange will remain at the company's disposition to a reduced extent after

resigning and will become a company employee.

The Board of Directors and the Executive Board thank Mr. Lange for his work

to date, and are looking forward to continuing the cooperation in future.

°