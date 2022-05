 Wirtschaft: Original-Research: EQS Group AG (von GBC AG): Kaufen

^

EQS Cockpit wird um ein Nachhaltigkeitsberichterstattungs-Tool Original-Research: EQS Group AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 48,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022 Letzte Ratingänderung: Analyst: Felix Haugg; Cosmin Filker EQS Cockpit wird um ein Nachhaltigkeitsberichterstattungs-Tool (ESG Tech) ergänzt Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie verzögert sich in Deutschland und weiteren EU-Staaten Die EQS Group AG setzt das dynamische Wachstum aus dem Jahr 2021 im laufenden Geschäftsjahr weiter fort. Im ersten Quartal 2022 haben sich die Umsatzerlöse um 33,8 % auf 14,12 Mio. EUR (2021: 10,55 Mio. EUR) erhöht. Hierbei profitiert die EQS einerseits von anorganischem Effekt durch die Übernahme der Business Keeper GmbH (Umsatzbeitrag 2,58 Mio. EUR) im Juni 2021 sowie einer steigenden Nachfrage nach einer Whistleblowing-Lösung, bedingt durch die seit 17. Dezember 2021 in Kraft getretene EU-Hinweisgeberrichtlinie. Die Umwandlung der EU-Hinweisgeberrichtlinie in nationales Recht verzögert sich jedoch in Deutschland und weiteren EU-Staaten. Bisher sind erst in sieben Ländern der Europäischen Union die jeweiligen Gesetze verabschiedet worden bzw. in Kraft getreten, u.a. in Frankreich und Dänemark. Folglich wurden noch wenige Neuverträge abgeschlossen. Dies spiegelt sich auch in der Kennzahl der gewonnen SaaS-Neukunden wider. Im Q1 2022 haben sich 216 Neukunden (Q1 2021: 158 Neukunden) für die Produktlösungen der EQS entschieden. Weiterhin geht aber die Gesellschaft im Jahr 2022 von 2.500 bis 3.500 SaaS-Neukunden aus, da eine Vielzahl von Kunden erst nach der Umsetzung in nationales Recht eine Kaufentscheidung treffen werden. Dadurch dürften sich die Vertragsabschlüsse in die folgenden Quartale verschieben. Ergebnisseitig musste die EQS Group einen leichten EBITDA-Rückgang hinnehmen. Dieses reduzierte sich im ersten Quartal 2022 leicht auf 0,25 Mio. EUR (2021: 0,31 Mio. EUR). Jedoch liegt das EBITDA über den eigenen Erwartungen, bedingt durch niedrigere Aufwendungen für Marketing und Vertrieb, durch die Verzögerungen bei der Umsetzung der Hinweisgeberrichtlinie in nationales Recht in den jeweiligen Ländern, sowie durch das Wachstum der Cloud-Produkte und dem damit verbundenen vorteilhafteren Produktmix. Im März 2022 hat die EQS eine weitere erfolgreiche Kapitalerhöhung durchgeführt. In diesem Rahmen wurden 1,36 Mio. Aktien zum Bezugspreis von 33,00 EUR platziert, wodurch der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 45,03 Mio. EUR zugeflossen ist. Damit erhöhte sich das Eigenkapital deutlich auf 114,30 Mio. EUR (31.12.2021: 70,24 Mio. EUR) sowie die liquiden Mittel auf 49,19 Mio. EUR (31.12.2021: 8,65 Mio. EUR). Gleichzeitig stieg die Eigenkapitalquote wieder deutlich auf 50,4 % (31.12.2021: 37,6 %) und befindet sich somit wieder auf dem langjährigen Niveau. Im Zuge der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2022 hat die EQS die Umsatz-Guidance für das laufende Geschäftsjahr2022 angepasst. Dies liegt an der verzögerten Umsetzung der Hinweisgeber-Richtlinie in jeweils gültiges nationales Recht in vielen EU-Mitgliedsstaaten, was zu weniger Vertragsabschlüssen für das Modul Integrity Line geführt hat. Die erzielten Vertragsabschlüsse sind in Q1 2022 somit hinter den selbstgesteckten Erwartungen zurückgeblieben. Für das Jahr 2022 rechnet der Vorstand nun mit einem Umsatzwachstum von 30% bis 40% statt wie bisher von 30% bis 50%. Aktuell erwartet die EQS Group eine Umsetzung der Hinweisgeberrichtlinie im dritten Quartal 2022. Alle anderen Kennzahlen bleiben von der Anpassung der Umsatzprognose unberührt und wurden bestätigt. Entsprechend der Unternehmens-Guidance haben auch wir unsere Umsatzprognose für das Jahr 2022 angepasst. Wir erwarten nun ein Umsatzwachstum in Höhe von 39,2% auf 69,91 Mio. EUR (bisher 72,83 Mio. EUR) für das laufende Geschäftsjahr. Unsere Prognosen für die kommenden Jahre bleiben davon unberührt. Wir erwarten, dass sich die Vertragsabschlüsse für das Hinweisgebersystem der EQS Group nach dem in Kraft treten der jeweiligen nationale Gesetze deutlich erhöhen werden. Unseres Erachtens liegt hier nur eine Verschiebung der Umsatzerlöse vor und wir rechnen weiter mit einem dynamischen Wachstum in den kommenden Geschäftsjahren. Für das Jahr 2022 erwarten wir, bedingt durch die Anpassung der Umsatzprognose, nun ein niedrigeres EBITDA in Höhe von 7,73 Mio. EUR (bisher: 8,81 Mio. EUR), gefolgt von einer unveränderten EBITDA-Erwartung für 2023 in Höhe von 19,82 Mio. EUR und in für 2024 in Höhe von 29,57 Mio. EUR. Durch die prognostizierten Umsatzsteigerungen und die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells erwarten wir für die folgenden Jahre damit eine deutliche Verbesserung der EBITDA-Marge auf 21,9% (GJ 2023e) bzw. auf 26,9 % (GJ 2024e). Diese Annahme geht mit der Unternehmenserwartung einher, die EBITDA-Marge bis 2025 auf über 30 % zu steigern. Die Entwicklung des ersten Quartals 2022 lag insgesamt im Rahmen unserer Erwartungen. Durch die durchgeführte Kapitalerhöhung verfügt die EQS Group wieder über eine ausgeglichene Bilanzstruktur und ist somit gut positioniert für weiteres Wachstum. Jedoch haben zwei Faktoren zu einer leichten Kurszielreduktion geführt. Einerseits haben wir in unserem DCF- Modell einen höheren risikolosen Zinssatz in Höhe von 0,40% (bisher: 0,25%) berücksichtigt. Des Weiteren hat die Reduzierung der Umsatzprognose für das Jahr 2022 einen leicht negativen Effekt auf das Kursziel. Aus Basis unseres angepassten DCF-Modells haben wir einen fairen Wert je Aktie in Höhe von 48,00 EUR (bisher: 49,55 EUR) ermittelt und vergeben weiter das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24251.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 [email protected] ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 20.05.2022 (15:33 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 23.05.2022 (10:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2022 -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °