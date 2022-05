 Wirtschaft: Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

^

erwartet ein geringeres Wachstum Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.05.2022 Kursziel: 27,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato FORTEC Elektronik mit starkem Q3 - Jahresziele sind gut erreichbar FORTEC hat jüngst Zahlen für das dritte Quartal 2021/2022 veröffentlicht, die einen signifikanten Umsatz- und Ergebnisanstieg im Vergleich zum Vorjahresquartal zeigen. [Tabelle] Höchster Quartalsumsatz im laufenden Jahr: Mit einem Q3-Umsatz von 23,9 Mio. Euro erzielte Fortec eine Umsatzsteigerung im Rahmen unserer Erwartung (24,0 Mio. Euro). Wesentlicher Treiber war das Segment Datenvisualisierung (+10,2% yoy). Hier wirkte sich die wiedererstarkte Nachfrage im Bereich der Industriemonitore positiv aus. So war das Vorjahresquartal von Lockdowns und Geschäftsschließungen geprägt, woraufhin Investitionen zurückgehalten wurden. Das Segment Stromversorgung verzeichnete mit 9,6 Mio. Euro wie erwartet ein geringeres Wachstum (13,5% yoy). Profitabilitätssteigerung im Segment Datenvisualisierung: Das EBIT lag mit 2,3 Mio. Euro deutlich über unserer Prognose (2,1 Mio. Euro). Ausschlaggebend hierfür war die dynamische Ergebnisentwicklung im Segment Datenvisualisierung. Durch den höheren Absatz der hochprofitablen Value-Add-Lösungen v.a. in den USA konnte das EBIT in diesem Segment im Vorjahresvergleich um beachtliche 42,9% auf 1,9 Mio. Euro gesteigert werden (EBIT-Marge: 11,8%). Das Segment Stromversorgungen erzielte ein Ergebnis von 0,6 Mio. Euro (EBIT-Marge: 6,7%) und musste somit ggü. dem Vorjahresquartal einen deutlichen Rückgang ausweisen (-58,6%). Dennoch weist FORTEC mit einer EBIT-Marge von 9,5% im Branchenvergleich eine höhere Profitabilität aus (Median EBIT-Marge: 5,8%). Diese Entwicklung ist auch unter Berücksichtigung der gestiegenen Kosten für Material (+13,2%), und Personal (+14,9% Personal) beachtlich. Jahresziele trotz externer Effekte sehr gut erreichbar: Vor dem Hintergrund des positiven Geschäftsverlaufs in Q3 bestätigte der Vorstand seinen Ausblick für das Gesamtjahr (Umsatz bis zu +15% yoy; EBIT bis zu +20% yoy). Trotz eines traditionell schwächeren Q4 scheint das Erreichen der Umsatzguidance u.E. realistisch (MONe: 14,2%). Die avisierte EBIT-Steigerung um bis zu 20% impliziert ein EBIT in Q4 von ca. 0,1 Mio. Euro (EBIT-Marge: -9,0 PP auf 0,4%) und scheint in Anbetracht der starken 9M-Zahlen somit zu konservativ. Wir erhöhen daher erneut unsere EBIT-Prognose, positionieren uns oberhalb der Guidance des Unternehmens und gehen nun von einer EBIT-Steigerung um 34% yoy aus. Fazit: FORTEC überzeugt mit starken Ergebnissen in einem angespannten Umfeld. Der Investment Case bleibt demnach intakt. Im Zuge eines Analystenwechsels haben wir unsere Mittelfristprognosen leicht überarbeitet und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 27,00 Euro.