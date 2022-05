 Wirtschaft: Original-Research: GK Software SE (von Montega AG): Kaufen

^

gestreckt. Entsprechende Kosten Original-Research: GK Software SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu GK Software SE Unternehmen: GK Software SE ISIN: DE0007571424 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.05.2022 Kursziel: 200,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Sebastian Weidhüner Vorläufige Q1-Zahlen von einem großen Lizenzdeal geprägt: EBIT-Marge dadurch temporär bereits über mittelfristiger Zielsetzung GK Software hat gestern vorläufige Zahlen für das Jahresauftaktquartal vorgelegt und die Wachstumsdynamik insbesondere in der Bottom-Line fortgesetzt. Aufgrund des Abschlusses eines größeren On-Premises-Projekts dienen die präsentierten Ergebnisse jedoch nicht als geeignete Run-Rate für das Gesamtjahr. [Tabelle] Hintergrundinformationen: Zwar durchläuft GK Software gegenwärtig eine umfassende Cloud-Transformation. Nichtsdestotrotz entschieden sich in 2021 noch rund die Hälfte der CLOUD4RETAIL-Neukunden für einen klassischen Lizenz- bzw. On-Premises-Vertrag. Das führt zu erheblichen sequenziellen Schwankungen sowohl in der Top- als auch in der Bottom-Line. Während die Umsatzrealisierung bei einem On-Premises-Vertrag überwiegend zu Vertragsbeginn erfolgt, wird sie im SaaS-Modell über die Vertragslaufzeit gestreckt. Entsprechende Kosten (z.B. Beratung, Implementierung) verschieben sich zeitlich jedoch nicht. Dadurch können ausgewiesene Umsatz- und Ergebnisgrößen innerhalb eines Quartals je nach Vertragsmodell der akquirierten Projekte stark voneinander abweichen und sind folglich bei GK nur äußerst schwer prognostizierbar. Zahlenwerk deutet auf einen der größten Lizenz-Deals in der Historie hin: Für gewöhnlich ist Q4 bei Software-Anbietern das stärkste Quartal. Auch GK erzielte von 2016 bis 2021 in diesem Vierteljahr durchschnittlich 28,9% seiner Erlöse. In dem Zeitraum war der Umsatz in Q1 zudem nie höher als im vorherigen Schlussquartal. Die nun berichteten Erlöse von 39,8 Mio. Euro in Q1/22 (+30,8% yoy) liegen hingegen +13,4% über den Umsätzen aus Q4/22. Angesichts dessen gehen wir davon, dass das der Lizenzumsatz des abgeschlossenen On-Premises-Projekt rund 5 Mio. Euro beträgt. Somit profitiert GK offensichtlich abermals von der Konzentration auf große dezentralisierte Filialunternehmen, denen trotz derzeitiger Widrigkeiten weiterhin Investitionsbudgets zur Verfügung stehen. Ziele für 2022 bestätigt: Die Ende April mit Vorlage des Geschäftsberichts herausgegebene Gesamtjahresprognose wurde bekräftigt. So avisiert GK einen "ähnlichen Anstieg der Umsatzerlöse wie in 2021" (+11,3% yoy; MONe: 12,0% yoy) und eine "weitere leichte Verbesserung der operativen EBIT-Marge" (2021: 10,6%; MONe: 13,3% yoy). Die berichtete EBIT-Marge von 13,2% ist im Vorjahr durch einen Buchgewinn infolge des Verkaufs der AWEK microdata GmbH verzerrt. Fazit: Die vorläufigen Zahlen des ersten Quartals untermauern unsere positive Sicht auf den Investment Case. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 200,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.