 Wirtschaft: Original-Research: Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): ...

Tabbert AG Original-Research: Knaus Tabbert AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Knaus Tabbert AG Unternehmen: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.06.2022 Kursziel: EUR 87 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 87,00. Zusammenfassung: Knaus Tabbert hat die Platzierung eines Schuldscheindarlehens in Höhe von EUR100 Mio. bekannt gegeben, um die finanzielle Flexibilität insgesamt zu erhöhen. Das angestrebte Volumen von EUR75 Mio. wurde um das Zweifache überzeichnet, was für das Unternehmen angesichts der angespannten Kreditmärkte ein guter Erfolg ist. Der Erlös ist für den derzeitigen Ausbau der Produktionskapazitäten vorgesehen. KTA beendete das erste Quartal mit einem Auftragsbestand von EUR1,3 Mrd., aber Engpässe in der Lieferkette haben die Produktion gebremst. Das Unternehmen ergreift Maßnahmen, um den anhaltenden Chassis-Mangel durch die Aufnahme neuer Zulieferer zu überwinden, und erwartet, dass sich die Liefermengen im Laufe des Jahres 2022 verbessern werden. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR87 bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 87.00 price target. Abstract: Knaus Tabbert announced the placement of a EUR100m promissory note (Schuldscheindarlehen) to boost overall financial flexibility. The targeted EUR75m volume was oversubscribed by 2x, which is a good win for the company in tightening credit markets. Proceeds are earmarked for current production capacity expansion. KTA exited Q1 with a EUR1.3bn order backlog, but supply chain bottlenecks have been holding back production. The company is taking steps to overcome the persistent chassis shortage with the addition of new suppliers and expects delivery volumes to improve throughout 2022. We remain Buy-rated on KTA with an EUR87 target price.