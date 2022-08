 Wirtschaft: Original-Research: Knaus Tabbert AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Knaus Tabbert AG

Unternehmen: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504

Anlass der Studie: Q2 Ergebnisse

Empfehlung: Buy

seit: 11.08.2022

Kursziel: EUR 77

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG

(ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 77,00.

Zusammenfassung:

Die Q2-Ergebnisse lagen nahe an unseren kürzlich angepassten Schätzungen,

und wie erwartet lagen die Erträge aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe

bei motorisierten Chassis deutlich unter den Vorjahreszahlen. Der

Auftragsbestand blieb mit EUR1,4 Mrd. hoch, dank eines Auftragseingangs von

rund 6,2 Tausend Einheiten im zweiten Quartal. Der Produktionsmix tendiert

nach wie vor zu Caravans, um die Engpässe bei Chassis abzumildern, was zu

der niedrigeren Rentabilität J/J beitrug. Aus fundamentaler Sicht gefällt

uns die KTA-Aktie aufgrund von: (1) ihrer interessanten Bewertung mit einem

5,6-fachen des EBIT für 2023 und (2) der Wahrscheinlichkeit, dass die

hartnäckigen Probleme in der Chassis-Lieferkette nachlassen, was es dem

Unternehmen ermöglicht, sich auf die hervorragende zugrunde liegende

Nachfrage zu fokussieren. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem

unveränderten Kursziel von EUR77 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus

Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 77.00 price target.

Abstract:

Second quarter reporting was close to our recently adjusted targets, and as

expected, earnings were well below the prior year figures, due to ongoing

motorised chassis supply bottlenecks. The order backlog remained high at

EUR1.4bn, thanks to order intake of some 6.2k units in Q2. The production mix

still leaned towards caravans to mitigate the chassis bottlenecks, which

contributed to the lower Y/Y profitability. From a fundamental standpoint,

we like the KTA stock due to: (1) its intriguing valuation at 5.6x 2023

EBIT; and (2) the likelihood that stubborn chassis supply chain issues are

easing, which will allow the company to focus on excellent underlying

demand. We remain Buy-rated on Knaus Tabbert with a EUR77 target price.

