 Wirtschaft: Original-Research: M1 Kliniken AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu M1 Kliniken AG

Unternehmen: M1 Kliniken AG

ISIN: DE000A0STSQ8

Anlass der Studie: Q2 Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 18.08.2022

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu M1 Kliniken AG

(ISIN: DE000A0STSQ8) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 14,00 auf EUR 11,70.

Zusammenfassung:

Die vorläufigen Q2-Ergebnisse zeigten eine anhaltende Stärke des

Injectables-Geschäfts, wobei die Behandlungszahlen um 13% gegenüber dem

Vorquartal und um 17% auf Jahresbasis stiegen. Die Behandlungskennzahlen

sind ermutigend, wenn man bedenkt, dass das Vorjahresergebnis durch

Aufholeffekte nach dem Lockdown begünstigt wurde. Der Konzernumsatz lag

nahe an unserer Schätzung, während das Ergebnis aufgrund höher als

erwarteter Anlaufkosten im Zusammenhang mit der internationalen

Klinikexpansion hinter unserer Prognose zurückblieb. Die

Tochtergesellschaft Haemato meldete einen Umsatzanstieg von 22% Q/Q (EUR66

Mio.) und bestätigte ihre Guidance (EBIT: EUR8 bis 10 EURMio.). Wir stufen M1

weiterhin mit Kaufen ein, haben aber unser Kursziel auf EUR11,70 (zuvor: EUR14)

gesenkt, nachdem wir unsere Prognosen für Haematos Spezialpharmasegment

aufgrund des zunehmenden regulatorischen Gegenwinds reduziert haben.

First Berlin Equity Research has published a research update on M1 Kliniken

AG (ISIN: DE000A0STSQ8). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 14.00 to EUR 11.70.

Abstract:

Preliminary Q2 results showed continued strength in the injectables

business with treatment numbers up 13% sequentially and 17% on an

annualised basis. The treatment KPIs are encouraging considering that prior

year comps were helped by post-lockdown catch up effects. Group revenue was

close to our target, while earnings undershot FBe, due to higher than

expected start-up costs traced to the international clinic expansion. The

Haemato subsidiary reported a 22% Q/Q uptick in sales (EUR66m) and confirmed

guidance (EBIT: EUR8m to EUR10m). We remain Buy-rated on M1 but have lowered

our target price to EUR11.7 (old: EUR14) after reducing our forecasts for

Haemato's Specialty Pharma segment to account for building regulatory

headwinds.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25087.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: [email protected]

°