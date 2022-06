 Wirtschaft: Original-Research: Media and Games Invest SE (von First Berlin Equity Researc...

^

Invest SE Original-Research: Media and Games Invest SE - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest SE Unternehmen: Media and Games Invest SE ISIN: MT0000580101 Anlass der Studie: Q1/22 Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.06.2022 Kursziel: EUR8,20 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,20. Zusammenfassung: Der Dreimonatsbericht bestätigte die vorläufigen Zahlen vom 25. April. Der Umsatz kletterte auf Jahresbasis um rund 27% auf EUR66 Mio.; die Gewinne stiegen stärker, angeführt vom AEBITDA (+30% J/J). Die Performance wurde durch ein gutes organisches Wachstum (+18%) beflügelt. Der Start in das Jahr 2022 ist erfreulich, wenn man bedenkt, dass es in Q1 eine Reihe von Enttäuschungen im Tech- und Mediensektor gab und viele Tech-Aktien abgestürzt sind. Nach einer besser als erwarteten Wachstumsperformance in Q1 befindet sich MGI auf gutem Weg, die bestätigte Wachstumsprognose zu erreichen (2022 Guidance: 17 % bis 25 %), und das operative Geschäft läuft problemlos. Der Preisdruck auf den M&A-Märkten hat einen Käufermarkt geschaffen, der die Tür für weiteres externes Wachstum zu günstigen Bewertungen öffnen könnte. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR8,20 bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.20 price target. Abstract: Q1 reporting confirmed preliminary numbers from 25 April. Sales climbed some 27% on an annualised basis to EUR66m; earnings grew at a stronger clip led by AEBITDA (+30% Y/Y). The performance was spurred by good organic (+18%). The start to 2022 is encouraging considering a spate of Q1 disappointments among the tech and media sectors, and a crash in tech shares. MGI is tracking well towards confirmed guidance after a Q1 outperformance in terms of growth ('22 Guidance: 17% to 25%), and operations are running just fine. Price pressure in the M&A markets has created a buyer's market, which could open the door to further external growth at favourable valuations. We remain Buy-rated on MGI with an EUR8.2 target price.