 Wirtschaft: Original-Research: Media and Games Invest SE (von First Berlin Equity Researc...

Invest SE Original-Research: Media and Games Invest SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest SE

Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 29.07.2022

Kursziel: EUR4,40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games

Invest SE (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin

bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 8,20 auf EUR

4,40.

Zusammenfassung:

Wir senken unsere Prognose für 2023 und erhöhen unsere WACC-Schätzung um

160 Basispunkte auf 9,7%, um dem zunehmenden Gegenwind des Marktes Rechnung

zu tragen. Marktanalysten reduzieren ihre Erwartungen für die weltweiten

Werbeausgaben für 2023, und der Technologiesektor ist zyklisch. Wir haben

daher unser Umsatzwachstumsziel für 2023 auf 8% gesenkt (zuvor: 20%).

Jedoch erwarten wir, dass die Kosteneinsparungsmaßnahmen den

konservativeren Ausblick ausgleichen und MGI in die Lage versetzen werden,

ihre AEBITDA-Marge von ~27% zu halten. Wir sind weiterhin der Meinung, dass

MGI das richtige Geschäftsmodell im richtigen Markt hat und dass es sich

lediglich um eine zyklische Abschwächung handelt. Die Anpassungen unseres

DCF-Modells führen zu einem Kursziel von EUR4,40 (zuvor: EUR8,20). Unsere

Empfehlung bleibt Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and

Games Invest SE (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his

BUY rating and decreased the price target from EUR 8.20 to EUR 4.40.

Abstract:

We are reducing 2023 FBe and raising our WACC estimate by 160 bps to 9.7%

to account for increasing market headwinds. Market watchers are reducing

global ad-spend expectations for 2023, and the tech sector is experiencing

cyclicality. We have thus cut our topline growth target for 2023 to 8%

(old: 20%) but expect cost saving measures to compensate for the more

conservative outlook and allow MGI to sustain its ~27% AEBITDA margin. We

continue to believe MGI has the right business in the right market and that

this is a merely cyclical slowdown. Adjustments to our DCF model result in

a EUR4.4 target price (old: EUR8.2). Our rating remains Buy.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24707.pdf

°