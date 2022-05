 Wirtschaft: Original-Research: MOBOTIX AG (von Montega AG): Halten

^

Mio. Euro in Q1 lag die Top-Line auf H1-Sicht Original-Research: MOBOTIX AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu MOBOTIX AG Unternehmen: MOBOTIX AG ISIN: DE0005218309 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 20.05.2022 Kursziel: 4,40 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Schwache erste Jahreshälfte führt zu erneuter Anpassung der Guidance für Umsatz und Ergebnis Mobotix hat jüngst die vorläufigen Zahlen des ersten Halbjahres veröffentlicht, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig unter dem Vorjahr liegen. Im Zuge der weltweit anhaltenden Lieferkettenverwerfungen und der daraus resultierenden schwachen operativen Entwicklung hat das Unternehmen die Guidance für das laufende FY gesenkt. [Tabelle] Umsatz in H1 unterhalb der Vorjahresmarke: Der Konzernerlös konnte in Q2 zwar um 5,4% yoy auf 14,2 Mio. Euro gesteigert werden. Infolge des enttäuschenden Jahresstarts mit einem Umsatzrückgang von 14,7% yoy auf 12,8 Mio. Euro in Q1 lag die Top-Line auf H1-Sicht (27,0 Mio. Euro) damit dennoch um 5,2% unter dem Vorjahreswert. Die erste Jahreshälfte stand für MOBOTIX insgesamt vornehmlich im Zeichen von Corona-bedingten Lieferkettenverwerfungen. So führten Verzögerungen von Kundenprojekten aufgrund der Knappheit von Vorprodukten weiterhin zu geringeren Produktabrufen. Der Anteil der Softwarelösungen am Gesamtumsatz in H1 stieg deutlich auf 6% (Vj.: 1%), allerdings ist die Ausweitung maßgeblich auf den vorzeitigen Verkauf von Softwarelizenzen an Konica Minolta im Zuge des Aufbaus der Vertriebspartnerschaft in den USA zurückzuführen. Bottom-Line erneut gesunken: Auch ergebnisseitig war die Entwicklung in der ersten Jahreshälfte mit einem EBIT von -3,8 Mio. Euro (Vj.: -1,1 Mio. Euro) nicht zufriedenstellend. Ursächlich hierfür waren die oben erwähnten Softwareverkäufe an Konica Minolta, die mit spürbaren Rabatten vergeben wurden. Zudem wirkten sich erhöhte Materialkosten negativ auf die Profitabilität aus. Guidance für 2022 erneut angepasst: Auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung avisiert der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr nun einen Umsatz von 63 bis 65 Mio. Euro (zuvor: 70-73 Mio. Euro) sowie ein EBIT von rund 0,4 bis 1,0 Mio. Euro (zuvor: 1,5 bis 3,0 Mio. Euro). Ausgehend vom H1-Resultat impliziert dies in der Mitte einen Erlösbeitrag von rund 22,2 Mio. Euro sowie einen EBIT-Beitrag von etwa 2,3 Mio. Euro pro Quartal, was eine durchschnittliche Marge von ca. 10,1% bedeutet. Selbst in Anbetracht des EBIT-Beitrags der Vaxtor-Transaktion (MONe: 0,5 Mio. Euro in H2) ist unsere Visibilität für eine derartige Profitabilitätssteigerung momentan gering, sodass wir uns zunächst unterhalb der Guidance positionieren. Auch für den mittelfristigen Zeitraum senken wir unsere Annahmen, um der länger als erwartet andauernden Transformation des Konzerns Rechnung zu tragen. Fazit: Die Herausforderungen von MOBOTIX entlang der laufenden Neuausrichtung spiegeln sich in den H1-Zahlen wider. Die erneute Anpassung der Ziele macht FY 2021/2022 zu einem erneuten Übergangsjahr. Wir sehen kurzfristig keine Kurstreiber und bestätigen unser Rating "Halten" mit einem neuen Kursziel von 4,40 Euro (zuvor: 4,80 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24247.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: [email protected] LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °