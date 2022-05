 Wirtschaft: Original-Research: Netfonds AG (von Montega AG): Kaufen

^

Trotz negativer Aktienrenditen in Q1/22 Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG Unternehmen: Netfonds AG ISIN: DE000A1MME74 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.05.2022 Kursziel: 90,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Sebastian Weidhüner Netfonds unbeeindruckt vom herausfordernden Marktumfeld: Dreistelliges Wachstum in der Bottom-Line Netfonds hat jüngst Q1-Zahlen veröffentlicht. Das Unternehmen befindet sich unverändert auf einem dynamischen Wachstumspfad. Die FY-Guidance wurde bestätigt. [Tabelle] Trotz negativer Aktienrenditen in Q1/22 (CDAX: -12,2%; MSCI World: -5,9%) hat Netfonds seine administrierten Assets seit Ende 2021 um 200 Mio. Euro auf nunmehr 21,7 Mrd. Euro (+19,2% yoy) gesteigert. Neben einer höheren Diversifizierung der Beraterkunden sind lt. Vorstand derzeit vielmehr Mittelumschichtungen statt -abflüsse zu beobachten. Bereits im "Corona-Crash" verzeichnete Netfonds eine Korrelation zwischen seinen administrierten Assets sowie dem Aktienmarkt von nur ca. 30% (Dax: -37% vs. Netfonds-Assets: -12%). Daher sinkt die Basis für Einnahmen im Investmentbereich spürbar geringer als die Aktienindizes. Bruttoerlöse verlieren weiter an Aussagekraft, Profitabilitätsanstieg hält an: Seit Jahresbeginn erwirtschaftet das Immobiliengeschäft infolge der Mehrheitsveräußerung an VMR keine Brutto- sondern nur noch transaktionsbasierte Nettoerträge (vgl. Comment 08.12.). Da Erstere (+12,4% yoy) ohnehin infolge durchlaufender Performancegebühren verzerrt sind, erachten wir mit Blick auf die GuV für eine Analyse der operativen Lage lediglich Nettoerlöse sowie damit berechnete Rentabilitätskennziffern für aussagekräftig. Die Nettoerträge (+0,6% yoy bzw. +4,2% yoy exkl. NSI) dürften in Q1 von sequenziellen Abgrenzungen geprägt sein und somit im Jahresverlauf an Dynamik gewinnen. Die überproportionale Erlössteigerung margenstärkerer Bereiche (Regulatory & Technology: +31,3% yoy; Wholesale: +7,6% yoy) spiegelt sich in der Profitabilitätskennzahl EBITDA/Nettoumsatz wider. Diese erhöhte sich deutlich um +8,1 PP yoy auf nunmehr 22,1%. Ausblick 2022 bestätigt: Die jüngst herausgegebene Prognose wurde bekräftigt. Netfonds avisiert u.a. ein operatives EBT von 6,7 bis 7,7 Mio. Euro (+294,1% bis +352,9% yoy; MONe: 6,7 Mio. Euro). Vor allem die weiterhin steigende Bedeutung hochmargiger Geschäftsbereiche wie die Hamburger Vermögen ermöglicht enorme Skaleneffekte. Neben dem erfreulichen Neugeschäft profitiert die eigene Vermögensverwaltung von einem proaktiven Shift der ohnehin bereits auf der Plattform befindlichen Wholesale-Assets. Fazit: Mit deutlichen Ergebniszuwächsen setzt sich der erfreuliche Geschäftsverlauf trotz Widrigkeiten an den Kapitalmärkten fort. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.