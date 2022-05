 Wirtschaft: Original-Research: pferdewetten.de AG (von Montega AG): Kaufen

^

Wett- und Gamingertrag i.H.v. 9,5 Mio. Euro Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu pferdewetten.de AG Unternehmen: pferdewetten.de AG ISIN: DE000A2YN777 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.05.2022 Kursziel: 25,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Starke Entwicklung im Kerngeschäft und Erhalt der Lizenzerweiterung bilden aussichtsreiche Basis für das Jahr 2022 pferdewetten.de hat am Montag seinen Q1-Zwischenbericht veröffentlicht und damit eine insgesamt zufriedenstellende Entwicklung im Jahresauftaktquartal gezeigt. Erfreuliche Entwicklung in der Pferdewette kompensiert Verluste in der Sportwette: Im Jahresauftaktquartal erzielte pferdewetten.de einen Brutto Wett- und Gamingertrag i.H.v. 9,5 Mio. Euro (-11,0% yoy), der primär aufgrund eines gezielteren Einsatzes von Bonuszahlungen zur Kundenpflege unter Vorjahr liegt. Auf Ergebnisebene erreichte der Konzern ein EBIT von 0,7 Mio. Euro (Vj.: 0,8 Mio. Euro), das wie im Vorjahr von einer starken Entwicklung in der Pferdewette (1,9 Mio. Euro; Vj.: 1,8 Mio. Euro) sowie einer nach wie vor durch Anlaufinvestitionen geprägten Performance in der Sportwette (-1,2 Mio. Euro; Vj.: -1,0 Mio. Euro) geprägt ist. Zudem scheint die Ergebnisentwicklung in der Pferdewette durch Wachstumsinvestitionen in (teils neue) Produkte im Dienstleistungsbereich etwas belastet zu sein. Nach Unternehmensangaben ist die Nachfrage sowohl aus dem Heimatmarkt als auch aus ausländischen Regionen (u.a. Nordics) jedoch unverändert hoch, sodass es u.E. sinnvoll ist, das Produktangebot kontinuierlich zu verbessern und auszubauen. Lizenzerweiterung inzwischen erfolgt: Bereits Mitte April erhielt pferdewetten.de die Lizenzerweiterung für den stationären Betrieb von Sportwetten-Shops. In diesem Zusammenhang bestätigt das Management auch den Fahrplan hinsichtlich der Shop- Eröffnungen. So möchte pferdewetten.de in den ersten 12 Monaten 76 "sportwetten.de"-Shops eröffnen und damit Wetteinsätze i.H.v. 39,0 Mio. Euro erzielen. Aus diesen Wetteinsätzen erwartet das Unternehmen 11,0 Mio. Euro Brutto-Gaming-Ertrag (GGR). Nach 24 Monaten sollen es 112 Shops, 112 Mio. Euro Wetteinsätze sowie bereits 32,0 Mio. Euro GGR sein. Nach Unternehmensangaben verläuft die Vermarktung der neuen Shop-Software bislang "mehr als zufriedenstellend", sodass pferdewetten.de mit vollen Auftragsbüchern auf Hochtouren an der Eröffnung der ersten Retail-Shops arbeitet. Einen ersten Zwischenbericht hierzu sowie zur Implementierung der neuen Sportwetten-Software erwarten wir spätestens Mitte August im Rahmen des H1-Berichts. Jahresziele bestätigt: Vor dem Hintergrund des insgesamt zufriedenstellenden Verlaufs in Q1 bestätigte der Vorstand seinen Ausblick für das Gesamtjahr und geht weiterhin von einem Konzern-EBIT in einer Bandbreite von -2,5 bis -3,5 Mio. Euro aus. Auch wir halten an unseren Prognosen fest, wenngleich die Visibilität für den konkreten Verlauf des Aufbaus der Retail-Geschäfte sehr gering ist und folglich auch die genaue Höhe der Rollout-Ausgaben im laufenden Jahr schwer abschätzbar sind. Fazit: pferdewetten.de ist solide in das Jahr 2022 gestartet und hat durch die bereits erfolgte Lizenzerweiterung nun alle regulatorischen Hürden für den Aufbau des Retail-Sportwettgeschäfts aus dem Weg geräumt. Erste Erfolgsmeldungen dahingehend erwarten wir spätestens im Rahmen der H1-Berichterstattung. Mit unveränderten Prognosen bestätigen wir unsere Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 25,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. 