 Wirtschaft: Original-Research: PSI AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Letzte Ratingänderung: 12.04.2022 Original-Research: PSI AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PSI AG

Unternehmen: PSI AG

ISIN: DE000A0Z1JH9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.08.2022

Kursziel: EUR40,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 12.04.2022 (vorher: hinzufügen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN:

DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 52,00 auf EUR 40,00.

Zusammenfassung:

Das Ergebnis des ersten Halbjahres 2022 lag unter unserer Prognose, da die

Profitabilität des Energiemanagements im Q2/22 gesunken ist. Einige

Verträge im Segment Energiemanagement sind Festpreisverträge und in einigen

Fällen konnte PSI die gestiegenen Kosten nicht an die Kunden weitergeben.

Die Weitergabe der gestiegenen Kosten wurde dadurch erschwert, dass einige

Kunden Festpreisverträge haben und die gestiegenen Energiebezugspreise

nicht an ihre eigenen Kunden weitergeben konnten. Das EBIT von Energy

Management war im Q2/22 negativ, aber wir erwarten, dass die Ergebnisse ab

dem laufenden Quartal wieder positiv sein werden. Wie CEO Schrimpf in einem

Radiointerview kurz nach der Veröffentlichung der H1/22-Ergebnisse

erklärte, waren drei Stadtwerke für den Großteil der Verluste von Energy

Management im Q2/22 verantwortlich. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres

2022 enthielten nicht nur die tatsächlichen Verluste des zweiten Quartals

2022, sondern auch Rückstellungen für geschätzte zukünftige Verluste aus

den Verträgen mit den drei Stadtwerken. Wir glauben, dass diese

Rückstellungen eher konservativ sind. In den kommenden Quartalen dürfte der

Druck auf die Kunden der PSI Energy Management, die sich derzeit in

finanziellen Schwierigkeiten befinden, nachlassen, da sie in der Lage sein

werden, die höheren Energiepreise weiterzugeben (vgl. die vom deutschen

Staat zum 1. Oktober genehmigte Gaspreiserhöhung). In der Zwischenzeit

werden neue Energiemanagementverträge natürlich die höheren Kosten der PSI

widerspiegeln. Anfang Juli hat der Deutsche Bundestag das 'Osterpaket'

verabschiedet, das den Rahmen für einen beschleunigten Ausbau der Wind- und

Solarenergie in Deutschland setzt. Wir gehen weiterhin von Investitionen in

das deutsche Stromverteilungsnetz in Höhe von EUR150 Mrd. bis 2030 aus. Dies

bedeutet, dass die jährlichen Investitionen für den Rest dieses Jahrzehnts

mehr als doppelt so hoch sein werden wie in den fünf Jahren bis Dezember

2020. Der für PSI relevante Anstieg der Investitionen in die

'Smartification' der Netze dürfte sogar noch höher ausfallen. PSI Metals

ist der weltweit führende Produzent von Software für die Metallerzeugung.

Der Auftragseingang verdoppelte sich in H1/22, da die Stahlproduzenten mit

der Einführung der PSI-Software in mehreren Ländern und über mehrere Jahre

hinweg begannen oder fortfuhren. Nach den schwachen Q2/22-Zahlen des

Konzerns haben wir unser Kursziel auf EUR40,00 (zuvor: EUR52,00) gesenkt,

behalten aber unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI AG

(ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 52.00 to EUR 40.00.

This is an abbreviated summary. The full text of this story (including

disclosure) is attached as a pdf document. For previous reports on this or

other companies covered by First Berlin contact Gaurav Tiwari directly

([email protected]).

Abstract:

H1/22 results were below our forecast because of a dip in profitability in

the Energy Management business in Q2/22. Some contracts in this segment are

fixed-price and in some cases PSI was unable to pass increased costs on to

customers. Passing on higher costs was made more difficult because some

customers have their own fixed price contracts and were unable to pass on

higher energy purchase prices to their own customers. EBIT at Energy

Management was negative in Q2/22 but we expect results to be back in the

black from the current quarter. As CEO Schrimpf explained in a radio

interview given shortly after publication of the H1/22 results, three

municipal utilities (Stadtwerke) accounted for most of Energy Management's

Q2/22 losses. H1/22 results included not only losses actually incurred in

Q2/22, but provisions for estimated future losses on the contracts with the

three municipal utilities. We believe that this provisioning is on the

conservative side. Over the coming quarters pressure on those PSI Energy

Management customers currently experiencing financial difficulties is

likely to ease as they pass on higher energy prices (cf. consumer gas price

rise sanctioned by the German state from 1 October). Meanwhile, new Energy

Management contracts will of course reflect PSI's higher costs. In early

July the German Bundestag passed the 'Easter Package' which sets the

framework for accelerated expansion of wind and solar power in Germany. We

continue to assume investment in the German power distribution grid of

EUR150bn by 2030. This implies annual investment during the rest of this

decade at over twice the level seen during the five years ending December

2020. The increase in investment in network 'smartification,' which is the

relevant metric for PSI, is likely to be even higher. PSI Metals is the

world's leading metals production software business. Its order intake

doubled during H1/22 as steel producers started or continued multi-year,

multi-country rollouts of PSI software. Following the group's light Q2/22

numbers we have lowered our price target to EUR40.00 (previously: EUR52.00) but

maintain our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25167.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: [email protected]

