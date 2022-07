 Wirtschaft: Original-Research: wallstreet:online AG (von GBC AG):

^

Die wallstreet:online AG Original-Research: wallstreet:online AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu wallstreet:online AG

Unternehmen: wallstreet:online AG

ISIN: DE000A2GS609

Anlass der Studie: Managementinterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann

13.07.2022 - Managementinterview mit der wallstreet:online AG

'Wir verstehen uns als Next Generation Broker und Disruptor des klassischen

Broker-Markts in Deutschland. Das Transaktionsgeschäft wird in einigen

Jahren den größten Anteil an unseren Einnahmen ausmachen.'

Die wallstreet:online AG (wallstreet:online) betreibt den Smartbroker -

einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in

Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den

äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Gleichzeitig

betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-

online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren

Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand

größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum

und unterhält die größte Finanz-Community.

Vor Kurzem hat wallstreet:online auf ihrer Hauptversammlung die 'Case Study

2026' vorgestellt. Darin wurde das mittelfristige Wachstumspotenzial für

das verbesserte Smartbroker-Produkt (Smartbroker 2.0) im Rahmen einer

Szenarioberechnung betrachtet. Vor diesem Hintergrund haben wir die Chance

genutzt, um mit Matthias Hach, dem Vorstandsvorsitzenden (CEO) des

wallstreet:online-Konzerns, ein Interview zur 'Case Study 2026', zum

Geschäftsmodell und zu den Perspektiven der Gesellschaft zu führen.

GBC AG: Der Smartbroker ist Teil der wallstreet:online-Gruppe und daher aus

unserer Sicht kein typisches Fintech Startup. Was macht die Kombination aus

Finanzmedien und Online-Brokerage aus und soll diese auch künftig

beibehalten werden?

Matthias Hach: Ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an: Ganz klares

Ja, diese Kombination zeichnet uns aus und soll in Zukunft weiter verstärkt

werden. Dank unserer Finanzportale können wir unseren Brokerage-Kunden

hochwertigen Journalismus, Echtzeitkurse und viele weitere Informationen

rund ums Thema Börse anbieten - und zwar kostenfrei. In naher Zukunft

werden wir auch Bezahl-Angebote schaffen, ich denke dabei an einen eigenen

Börsenbrief und weitere tradingspezifische Inhalte. Dazu kommt unsere

Finanzcommunity mit knapp einer Million registrierten Usern. Da gibt es

also jede Menge Möglichkeiten zur Vernetzung und Diskussion. Umgekehrt

stellen wir den Lesern unserer Portale mit dem Smartbroker einen

vollwertigen Online-Broker zur Verfügung, der nach ihren Wünschen gestaltet

wurde und bei dem bereits ab EUR 0 gehandelt werden kann. Aus meiner Sicht

ergänzen sich die beiden Segmente ideal, gleichzeitig haben wir mit dem

Portalgeschäft ein über die Jahre gewachsenes und stabiles Geschäftsmodell

entwickelt. Die Einnahmen aus der Vermarktung erlauben uns größtenteils

eine Innenfinanzierung des Smartbroker-Wachstums.

GBC AG: Beim Smartbroker wurden bereits rund 2 Jahre nach seinem Marktstart

200.000 Depots eröffnet. Sagt der neue Smartbroker 2.0 damit den großen

Online-Brokern erst recht den Kampf an und wie gut schneidet Ihr Angebot im

Vergleich zur Konkurrenz ab?

Matthias Hach: Der Smartbroker sagt allen Anbietern den Kampf an und ich

bin davon überzeugt, dass wir das beste Angebot haben. Für die Kunden der

klassischen Hausbanken und Online-Broker lohnt sich ein Smartbroker-Depot

schon allein aus finanziellen Erwägungen: Die Zeitschrift 'Finanztest' hat

vor zwei Jahren anhand verschiedener Musterdepots errechnet, dass Anleger,

die zu uns wechseln, pro Jahr bis zu EUR 831 sparen können - wohlgemerkt

für den gleichen Service und die exakt gleichen Transaktionen. Ich finde es

ehrlich gesagt unglaublich, dass die etablierten Banken im Jahr 2022 häufig

immer noch völlig überteuerte Tarife anbieten und bislang damit

durchkommen. Die Menschen nutzen bestehende Angebote oftmals aus Gewohnheit

oder wissen nicht, welche neuere, bessere Möglichkeiten es gibt. Wir wollen

das ändern und greifen daher vor allem die Broker der ersten Generation an.

Dafür ist die große Auswahl an Handelsplätzen wichtig, denn die Kunden der

großen Banken wollen keine Abstriche bei der Auswahl machen. Unser breites

Angebot an Börsen ist aber auch ein entscheidendes Argument im Wettbewerb

mit den typischen Neobrokern, die in der Regel nur einen oder zwei Partner

anbieten. Die Kunden zahlen dort zwar häufig gar keine oder nur sehr

geringe Gebühren, dafür müssen sie ihre Wertpapiere bei einem ganz

bestimmten Handelsplatz kaufen und das kann zu ungünstigen Kursen und hohen

Spreads führen. Bei größeren Transaktionen kann es also sehr leicht

günstiger sein, bei uns EUR 4 im Xetra-Handel zu zahlen, als EUR 0 bei

einer anderen Börse.

GBC AG: Soll diese Strategie künftig auch in anderen europäischen Märkten

umgesetzt werden?

Matthias Hach: Europa ist für uns aktuell noch kein Thema. Alleine in

Deutschland wurden laut den offiziellen Zahlen der Bundesbank Ende 2021 28

Mio. Wertpapierdepots geführt, wobei ein Großteil davon noch immer bei den

traditionellen Banken und Sparkassen lagen, danach folgen die Broker und

Direktbanken der ersten Generation und zuletzt die sogenannten Neobroker.

Aufgrund des umfassenden Produktspektrums und dem äußerst günstigen Preis-

Modell sind wir in der einzigartigen Lage, Kunden aus allen drei Gruppen

anzusprechen und für uns zu gewinnen. Wenn wir hier irgendwann eine

entsprechende Stellung aufgebaut haben, können wir gerne nochmal über

andere europäische Märkte sprechen. Was man nicht vergessen darf: Andere

Anbieter expandieren ins Ausland, weil sie auf schnelles Kundenwachstum

angewiesen sind. Das ist aber mit hohen Kosten und Risiken verbunden:

Rechtliche Einschränkungen, steuerliche Regelungen, Sprachbarrieren, der

allgemeine War for Talents und dann die ganze Koordination mit dem

'Mutterschiff'. Aktuell sehen wir leider, dass sich einige Fintechs

übernommen haben und jetzt zahlreiche Mitarbeiter entlassen müssen.

Skalierung im Wachstum ist nicht alles, für uns muss es immer werthaltig

sein. Wir setzen deshalb auf nachhaltiges Wachstum und konzentrieren uns

voll und ganz auf unseren Heimatmarkt.

GBC AG: Worauf achten Kunden bei der Auswahl eines digitalen Brokers? Wie

schneidet Smartbroker im Vergleich zur Konkurrenz ab?

Matthias Hach: Man kann es auf drei Kriterien eingrenzen: Zum einen reden

wir hier üben das Gebührenmodell. Der Smartbroker zählt zweifellos zu den

günstigsten Anbietern am Markt - mehrere unabhängige Zeitungen sind sogar

der Meinung, dass wir bezogen auf das umfangreiche Produktangebot sogar der

preiswerteste Online-Broker in Deutschland sind. Je nach Börsenplatz können

unsere Kunden bereits für EUR 0 handeln, bei anderen Handelsplätzen liegt

die Gebühr bei gerade mal EUR 1 bis EUR 4. Depotgebühren gibt es nicht und

auch keine weiteren versteckten Kosten. Das zweite Kriterium bezieht sich

auf das Produktangebot, hier bieten wir das gleiche Paket wie die 'großen'

Akteure, aber eben zu den Preisen der Neobroker. Unsere Kunden können an

jeder deutschen Börse und zahlreichen ausländischen Handelsplätzen kaufen

und verkaufen. Insgesamt sind es rund 40 Börsenplätze. Für unsere

Zielgruppe ist diese breite Auswahl besonders wichtig. Anhand der

durchschnittlichen Depotvolumen und der durchschnittlichen Summen je

Transaktion sehen wir, dass zu uns hauptsächlich Anleger kommen, die über

ein gewisses Vermögen verfügen und in der Regel zuvor bei einem anderen

Broker Erfahrungen im Wertpapierhandel gesammelt haben. Diese Kunden wollen

nicht auf die breite Produktpalette verzichten, aber sie wollen nicht mehr

ausgeben als nötig. Das dritte Kriterium ist unser sehr guter Kunden

Service, der ein wichtiger Bestandteil im Gesamtangebot ist und der uns

insbesondere zu Neobrokern abgrenzt. Somit bieten wir in Summe ein

komplettes und hervorragendes Gesamtangebot.

Wir verstehen uns als Next Generation Broker und 'Disruptor' des

klassischen Broker-Markts in Deutschland. Wir verzichten auf

branchenübliche Gebühren und geben die Kostenvorteile, die sich durch

digitale Produkte, schlanke Strukturen und das Optimieren bestehender

Gebührenmodelle ergeben, an unsere Kunden weiter. Dieses disruptive

Vorgehen in bestehenden Märkten zugunsten der Endkunden ist Teil unserer

Firmen-DNA. Bereits 2004 revolutionierte FondsDiscount den Fonds-Markt für

Privatanleger. Die Marke bietet heute mehr als 24 Tsd. Investmentfonds ohne

Ausgabeaufschlag an.

GBC AG: Ihr Konzern soll künftig sogar den Namen 'Smartbroker Holding AG'

tragen. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen und was bedeutet die Änderung

für das Mediengeschäft rund um wallstreet-online.de und die weiteren

Portale der Gruppe?

Matthias Hach: Der Smartbroker ist mittlerweile unser wichtigstes Projekt,

schon heute arbeitet der Großteil unserer Mitarbeiter in irgendeiner Form

für unseren Online-Broker. Insofern macht eine Umfirmierung mit Blick auf

unser Kerngeschäft durchaus Sinn. Aber auch auf der Umsatzebene wird sich

einiges tun: Das Transaktionsgeschäft wird in einigen Jahren den größten

Anteil an unseren Einnahmen ausmachen. Deshalb ist es in meinen Augen nur

richtig, dass wir die Bedeutung des Brokergeschäfts auch im Firmennamen zum

Ausdruck bringen. Die strategische Ausrichtung der Gruppe soll damit auch

am Kapitalmarkt visibler werden - schließlich ist es durch unsere

Börsennotierung möglich, nicht nur mit dem Smartbroker zu investieren,

sondern auch in den Smartbroker. Für das Mediengeschäft wird sich dadurch

nichts ändern. Die Portale laufen weiter unter dem etablierten Namen

wallstreet:online, alle publizistischen Angebote in der eigens dafür

gegründet wallstreet:online Publishing GmbH gebündelt.

GBC AG: Der Smartbroker 2.0 stellt das wichtigste Projekt für die kommenden

Jahre für Ihren Konzern dar. Was genau ändert sich mit der Neuauflage des

Online-Brokers für Ihre Kunden?

Matthias Hach: Man kann es eigentlich gar nicht oft genug sagen: Bis auf

die günstigen Gebühren und die große Auswahl an Handelsplätzen ändert sich

im Grunde alles. Der neue Smartbroker ist nicht nur ein Facelift oder etwas

in der Richtung. Wir haben innerhalb von circa anderthalb Jahren

tatsächlich ein komplett neues Produkt entwickelt und dazu gehören neben

der Smartphone-App eine komplett neue IT-Infrastruktur, eine neue Corporate

Identity, eine neue Trading-Oberfläche in der Web-Anwendung und viele

weitere Punkte. Wir haben intern neue Strukturen geschaffen oder bestehende

Abteilungen personell verstärkt, vom Risk-Management angefangen über Legal,

Compliance, Design, Entwicklung bis hin zu Investor Relations. Mit diesem

Setup sind wir für den Relaunch und das zu erwartende Wachstum gut

aufgestellt. Die wichtigste Änderung für die Kunden ist der Wegfall einer

Partnerbank. Wer ein Wertpapierdepot bei Smartbroker eröffnet, der wird

künftig auch bei uns Kunde. Das bedeutet: Nach der Lizenzerweiterung durch

die BaFin werden die Depots bei uns liegen. Wir übernehmen den

Kundenservice und die gesamte Antragsstrecke, was zu deutlichen

Verbesserungen in der Interaktion mit unseren Kunden führen wird. Wir

werden viele Prozesse vereinfachen, beschleunigen und digitalisieren und

unsere Innovationskraft hinsichtlich der laufenden Produkterweiterung und -

verbesserung voll entfalten können.

GBC AG: Bleiben wir beim Smartbroker 2.0. Sie hatten mitgeteilt, dass sich

auch unternehmensseitig einiges ändert, etwa bezüglich der Skalierbarkeit

des Produkts. Wie hoch war die Investitionssumme und ab wann wird sich die

Neuerung rechnen?

Matthias Hach: Wir investieren im Projektzeitraum 2021-2022 etwa EUR 20-25

Mio. in die Neuauflage des Smartbroker, den damit verbundenen

Personalaufbau und die IT-Entwicklungsarbeiten. Wir internalisieren große

Teile der Wertschöpfungskette rund um die Depotführung, die Abwicklung des

Wertpapierhandels, das Reporting etc. und arbeiten in Teilbereichen mit

ausgewählten Partnern zusammen. Die neue Technologie ist cloudbasiert und

skalierbar.

In den vergangenen Monaten haben wir bereits zahlreiche Stellen geschaffen,

der Großteil davon im Kundencenter. Ein oft übersehener Unterschied

zwischen uns und den typischen Neobrokern ist die gute Erreichbarkeit, und

zwar explizit auch telefonisch. Bei vielen Anbietern kann man seine Frage

bestenfalls per E-Mail stellen. Unsere Kundenbetreuer sind montags bis

freitags von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Aber zurück zu den Investitionen:

etwas mehr als die Hälfte davon wird aktiviert und über wenige Jahre

abgeschrieben. Die Aufwendungen rechnen sich ab dem ersten Tag, da der

Smartbroker 2.0 bereits mit der jetzigen Kundenanzahl - abgesehen von den

Kosten für Neukundengewinnung - einen positiven Beitrag zur Profitabilität

der Gruppe leistet.

GBC AG: Sie stellten kürzlich die Case Study 2026 vor. Darin ist etwa von

600 Tsd. Wertpapierdepots bis Ende 2026 die Rede, Umsätzen zwischen EUR 140

Mio. und EUR 180 Mio. sowie einem Anstieg der EBITDA-Marge auf mehr als

35%. Woraus speist sich dieses Wachstum? Wie zuversichtlich sind Sie in die

anhaltend starke Trading-Aktivität Ihrer Kunden?

Matthias Hach: Zum einen können wir dank der eigenen Trading-App erstmals

im großen Stil in den sozialen Medien und in den unternehmenseigenen

Medien-Apps werben, was insgesamt zu einem günstigeren Marketing-Mix und

damit zu geringeren Kosten in der Neukundengewinnung führen wird. Wir

sprechen künftig also eine deutlich breitere Zielgruppe an und rechnen

gleichzeitig mit mehr Trades pro Kunde. Im Gegensatz zur aktuellen

Situation werden wir künftig auch Trades von unterwegs sehen, der Handel

beschränkt sich dann nicht mehr auf den PC oder den Laptop.

Gleichzeitig sinken die Kosten je Transaktion aufgrund von Skaleneffekten,

bei gleichzeitigem Anstieg im Umsatz je Trade, da der Umsatzanteil, der

derzeit an die Partnerbank abgeführt wird, vollständig entfällt. Außerdem

bietet Smartbroker 2.0 unseren Kunden den Handel mit Kryptowährungen -

wohlgemerkt erreichbar über die gleiche Plattform. Wir haben eine komplett

neue Handelsoberfläche für die Web-Anwendung entwickelt und werden den

Smartbroker sukzessive mit unseren Finanzportalen vernetzen. Unser Ziel ist

die Verbindung von Information und Transaktion. Mit Blick auf die Trading-

Aktivität unserer Kunden bin ich zuversichtlich. Wir haben in unserer Case

Study drei verschiedene Szenarien aufgezeigt, ein sogenannter Low Case mit

20 Transaktionen pro Jahr, ein Base Case mit 30 Transaktionen und ein High

Case mit 40 Transaktionen. Diese Zahlen basieren auf Erfahrungswerten, die

wir in den vergangen zweieinhalb Jahren sammeln konnten. Das mittlere

Szenario entspricht in großen Teilen den Werten, die wir bei uns im

vergangenen Jahr gemessen haben, deshalb ist es in meinen Augen in

realistischer Basiswert. Aber selbst mit 20 Transaktionen je Kunde

erwirtschaften wir dank des optimierten Geschäftsmodell noch immer solide

Erträge.

GBC AG: Welche künftigen Wachstumsfelder sehen Sie für die Gruppe? Soll es

über das Brokerage-Geschäft für Privatanleger hinausgehen?

Matthias Hach: Mit dem Start von Smartbroker 2.0 wird unser Geschäftsmodell

noch deutlich attraktiver. Für unsere Planung unterscheiden wir in

Projekte, die zeitnah einen direkten Umsatzbeitrag leisten können und

solche, die langfristig die Position der Gruppe stärken werden. Ein ganz

wesentlicher Punkt sind mögliche Zinserträge auf die Cash-Bestände unserer

Kunden. Im jetzigen Umfeld würde das bereits einen signifikanten

Unterschied beim Umsatz machen. Ganz konkret hielten unsere Kunden Ende Q1

2022 rund EUR 900 Mio. Cash - bei einer 1%igen Zinsmarge wären das EUR 9

Mio. an zusätzlichen Einnahmen. Wir planen dieses Angebot zunächst über

einen Partnerbank anzubieten und würden in dem Modell einen Teil der

Zinseinnahmen erhalten. Eine Idee ist, unsere Brokerage-Infrastruktur

künftig auch als White-Label-Lösung B2B-Kunden anzubieten - beispielsweise

kleineren Vermögensverwaltern, die derzeit zu höheren Konditionen an

Großbanken gebunden sind. Weitere Themen wie die vieldiskutierte

Aktienrente und andere staatliche Maßnahmen, die den Kapitalmarkt für

Privatanleger attraktiver machen könnten, könnten sich zu wesentlichen

Treibern des allgemeinen Marktwachstums entwickeln. Dazu zählen auch Themen

wie die Finanzbildung, insbesondere für jüngere Anleger, die man auf diese

Weise an den Kapitalmarkt heranführen könnte.

GBC AG: Welche Relevanz hat das regulatorische Thema 'Payment for Order

Flow' für den Smartbroker und Ihren Konzern? Wie würden Sie mit einem

etwaigen Verbot der Rückvergütungen umgehen?

Matthias Hach: Natürlich verfolgen wir die Diskussion sehr genau, aber

ehrlich gesagt sehen wir das Thema vergleichsweise entspannt. Zum einen

sind wir deutlich weniger abhängig von Rückvergütungen, als es bei vielen

typischen 0-Euro-Brokern der Fall ist. Zum anderen haben wir zuletzt

positive Signale von Seiten der Politik gesehen. Ein Komplettverbot, wie es

noch vor wenigen Monaten diskutiert wurde, scheint aktuell nicht mehr im

Fokus zu stehen. Stattdessen rechnen wir mit strengeren Auflagen mit Blick

auf die Transparenz und dagegen ist im Zweifel nichts zu sagen. Es würde

der Branche und insbesondere dem Image der Online-Broker gut tun, wenn die

Kunden besser über die Geschäftsmodelle und Absprachen informiert wären.

Wir haben jedenfalls nichts zu verbergen. Jetzt spielen wir aber ruhig mal

für einen Moment das von Ihnen skizzierte Szenario durch: Bei einem

Komplettverbot würden wir die Gebühren pro Order vermutlich um etwa einen

Euro anheben - und würden damit noch immer das günstigste Angebot in der

Kategorie 'voller Produktumfang' darstellen, d.h. an den grundlegenden

Marktdynamiken würde sich nichts ändern. Andere Anbieter mit einer ohnehin

schon schwachen Marge müssten die Preise vermutlich sogar deutlicher

erhöhen. So oder so würde eine derartige Entscheidung dazu führen, dass die

Kunden höhere Preise zahlen und damit würden die Zugangshürden zum

Kapitalmarkt wieder zunehmen. Genau das kann eigentlich nicht im Sinne der

Politik sein.

GBC AG: Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten bezüglich einer andauernden

Corona-Pandemie, der Ausweitung des Ukrainekriegs und einer weiteren

Verschärfung der Inflation, besteht die Gefahr einer deutlichen Abkühlung

der Konjunktur oder gar rezessiven Entwicklungen. Wie stabil bzw. robust

schätzen Sie Ihre Zielmärkte und Ihr Geschäftsmodell im Falle einer

auftretenden Rezession ein?

Matthias Hach: Niemand kann sagen, wie sich die Märkte in den kommenden

Monaten entwickeln werden, allerdings bin ich für unser Unternehmen

durchaus optimistisch: Die wallstreet:online AG besteht schon seit 24

Jahren, wir haben schon so manche Krise gemeistert vom Neuen Markt, über

9/11 und die Finanzkrise 2008 bis hin zu Corona und dem Ukrainekrieg. Unser

Medien-Geschäft ist stabil und wächst seit Jahren kontinuierlich. In

gewisser Weise sorgen turbulente Zeiten an den Börsen sogar zu einem

erhöhten Medienkonsum. Wenn die Kurse plötzlich in den Keller rauschen,

suchen Anleger nach Erklärung und Einordnung. Wir sehen an unseren

Aufrufzahlen, dass die Aktionäre gerade jetzt wieder verstärkt wallstreet-

online.de und unsere anderen Börsenportale ansteuern. Während der heißen

Corona-Phase war das ganz ähnlich. Mit Blick auf unseren Online-Broker

können wir auf Erfahrungswerte aus den vergangenen zweieinhalb Jahren

zurückgreifen. An der Börse ergeben sich immer Chancen, das heißt, es wird

immer Transaktionen geben - wenn auch vielleicht etwas weniger. Man darf

auch nicht vergessen, dass ein hoher Anteil unserer Kunden Sparpläne

verfügt und dadurch regelmäßig Transaktionen vornimmt, und zwar unabhängig

von der politischen Wetterlage. Außerdem wächst eine Generation heran, die

immer stärker begreift, dass sie etwas gegen die Rentenlücke tun muss und

da führt an den Aktienmärkten und der Wertpapieranlage kein Weg vorbei.

Insofern rechne ich mit einer steigenden Aktionärsquote und das bietet

wiederum neue Chancen für uns.

GBC AG: wallstreet:online konnte auch im vergangenen Geschäftsjahr ihren

dynamischen Wachstumskurs fortsetzen. Was können Anleger und Investoren im

laufenden Geschäftsjahr von Ihrem Unternehmen erwarten? Welche Guidance

haben Sie sich gegeben?

Matthias Hach: 2022 ist für uns ein Übergangsjahr. Der Start von

Smartbroker 2.0 rückt immer näher, wir stecken momentan nahezu die gesamte

Energie in die Entwicklung. Gleichzeitig haben wir unsere

Marketingaktivitäten entsprechend heruntergefahren. Wir schonen unsere

Ressourcen für die Zeit nach dem Relaunch. Trotzdem gehen wir für dieses

Jahr von einem Umsatzwachstum von 25% aus - basierend auf 55 Tsd. neuen

Wertpapierdepots. Wir sind zuversichtlich, dass wir diesen Wert erreichen

werden. Mit den 55 Tsd. neuen Wertpapierdepots in diesem Jahr kommen wir

auf insgesamt 300.000 eröffnete Depots. Mit Blick auf das betreute Vermögen

rechnen wir mit Assets under Custody in Höhe von ca. EUR 10,3 Mrd. In

diesem Jahr soll das Mediengeschäft 56% des Umsatzes ausmachen, der Bereich

Transaktion würde dementsprechend auf 44% kommen. Wir rechnen mit einem

Umsatz zwischen EUR 62 und EUR 67 Mio. und einem operativen EBITDA vor

Kundengewinnungskosten für den Smartbroker zwischen EUR 16 und EUR 18 Mio.

GBC: Vielen Dank für das Gespräch.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24595.pdf

°