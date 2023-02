Adani-Aktien bleiben unter Druck - MSCI senkt Gewichtung in Indizes

MUMBAI (dpa-AFX) -Die von Vorwürfen des US-Leerverkäufers Hindenburg Research gebeutelten Aktien aus dem Firmenreich des indischen Milliardärs Gautam Adani haben am Freitag einmal mehr überwiegend unter Druck gestanden. Zuvor hatte der Index-Anbieter MSCI angekündigt, die Gewichtung einiger Titel des Konglomerates in seinen Indizes zu reduzieren, wie der Vermögensverwalter Nuvama Wealth Management am Freitag unter Berufung auf MSCI-Daten schrieb. MSCI hatte Mitte der Woche mitgeteilt, zu prüfen, wie viele Aktien aus dem Firmenimperium von Adani wirklich frei handelbar sind.