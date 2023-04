 ADFC vergibt Auszeichnungen für fahrradfreundlichste Städte

BERLIN (dpa-AFX) -Der ADFC zeichnet an diesem Montag (13.30 Uhr) gemeinsam mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die 25 fahrradfreundlichsten Städte und Kommunen in Deutschland aus. Grundlage für die Bewertung ist eine nicht repräsentative Umfrage unter rund 200 000 Einwohnerinnen und Einwohnern, wie der Fahrradverein mitteilte. Der ADFC hat die Umfrage eigenen Angaben zufolge inzwischen zum zehnten Mal durchgeführt. Zur Auszeichnung in Berlin eingeladen sind sowohl Großstädte wie Frankfurt, München, Hamburg oder Bremen als auch kleinere Orte mit bis zu 20 000 Einwohnern, darunter Wettringen, Reken und Rutesheim. Die Umfrage richtet sich laut ADAC speziell an Radfahrer und -fahrerinnen.