Änderungen an Asyl-Reformvorhaben der Ampel - Kritik von Pro Asyl

BERLIN (dpa-AFX) -Die Ampel-Koalition hat Änderungen an zwei ihrer Asyl-Reformvorhaben vorgenommen. Dabei geht es um das sogenannte Chancen-Aufenthaltsrecht sowie um einen Gesetzentwurf zur Beschleunigung der Asylverfahren und Asylklageverfahren. Über beide Vorhaben, an denen es reichlich Kritik aus der Opposition gibt, soll an diesem Freitag abgestimmt werden.