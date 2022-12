Ärger um Zugausfälle am Weihnachtswochenende in Frankreich

PARIS (dpa-AFX) -In Frankreich herrscht Aufruhr über zahlreiche ausfallende Züge am Weihnachtswochenende wegen Streiks. Ein Sprecher des Bahnunternehmens SNCF sagte am Mittwoch nun, Fahrgäste sollen bei einem Ausfall das Doppelte des Ticketpreises zurückerstattet bekommen. "Während der Weihnachtszeit nicht reisen zu können, das ist offen gestanden inakzeptabel", sagte der Leiter von SNCF Voyages, Christophe Fanichet, im Sender France Info, und entschuldigte sich bei den betroffenen Fahrgästen. Zwei von drei Zügen werden fahren, etwa drei von vier Gästen könnten somit reisen.