 AfD-Chef für Verhandlungen über Gaslieferungen mit Iran

BERLIN (dpa-AFX) -Zur Deckung seines Energiebedarfs sollte Deutschland nach Ansicht des AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla auch mit Iran über Gaslieferungen verhandeln. "Als AfD vertreten wir eine interessengeleitete Außenpolitik zum Wohle unseres Landes. Wenn wir fehlendes russisches Gas kompensieren wollen, brauchen wir jeden Lieferanten. Um so unabhängig wie möglich zu sein, werden wir auch Gas aus dem Iran kaufen müssen", sagte Chrupalla der "Welt" (Sonntag). "Deutschland sollte mit dem Iran über solche Lieferungen verhandeln."

BERLIN Die Bundesregierung bemüht sich, Lieferungen aus Russland zu ersetzen. Hintergrund ist Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Islamische Republik verfügt mit Russland über die größten Gasreserven weltweit. Gasexporte aus dem Iran nach Deutschland gab es nach Angaben der Deutsch-Iranischen Industrie- und Handelskammer in den letzten Jahren nur sehr wenig.

Wegen Drohnenlieferungen an Russland steht Iran in der Kritik. Die Europäische Union hat Sanktionen verhängt, weitere Strafmaßnahmen werden erwogen. Wegen der Militärhilfe halten Beobachter auch eine Einigung im seit langem andauernden Atomstreit derzeit für eher unwahrscheinlich. International wird zudem genau verfolgt, wie die Regierung in Teheran mit den seit mehr als zwei Monaten andauernden Protesten gegen das System und dessen Gesetze und Vorschriften umgeht. Das harte Vorgehen gegen Demonstranten hatte international scharfe Kritik ausgelöst.