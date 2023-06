AfD könnte mit Forderung nach EU-Auflösung in Europa-Wahlkampf ziehen

BERLIN (dpa-AFX) -Die AfD zieht möglicherweise mit der Forderung nach einer Auflösung der EU in den Europa-Wahlkampf. Im Leitantrag der Bundesprogrammkommission für das Europawahl-Programm, in der auch die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla sitzen, heißt es: "Unsere Geduld mit der EU ist erschöpft. Wir streben daher die geordnete Auflösung der EU an und wollen statt ihrer eine neue europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft gründen, einen Bund europäischer Nationen." Das EU-Projekt sei gescheitert. Die "Welt" berichtete zuerst darüber. Der Leitantrag wurde im Internet veröffentlicht.