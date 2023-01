Agrarminister Özdemir eröffnet Grüne Woche in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) -Bundesagrarminister Cem Özdemir hat die Grüne Woche in Berlin offiziell eröffnet. Der Grünen-Politiker begrüßte bei der Eröffnungsfeier der Agrarmesse unter anderen seinen ukrainischen Amtskollegen Mykola Solskyj. "Deinem Land, allen Menschen in der Ukraine gilt unsere tiefste Anerkennung und Solidarität", sagte Özdemir am Donnerstagabend.