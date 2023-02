 Ahold Delhaize erwartet nach Gewinnsprung Abschwächung

ZAANDAM (dpa-AFX) -Der niederländische Einzelhändler Ahold Delhaize rechnet nach einem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr für 2023 mit einer trägeren Entwicklung. Das wirtschaftliche Umfeld werde für Verbraucher zunehmend schwieriger, die Inflation werde zum Teil noch in der ersten Jahreshälfte auf einem hohen Niveau verharren, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Zaandam mit. Ahold Delhaize strebe dabei weitere Kostensenkungen an, um unter anderem die hohe Inflation und Lieferengpässe abzufedern. Eine Milliarde Euro oder mehr will der Konzern dabei 2023 einsparen und damit etwas mehr als im Vorjahr.

ZAANDAM Das bereinigte Ergebnis je Aktie sieht Ahold Delhaize im laufenden Jahr in etwa auf dem Vorjahresniveau von 2,55 Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Mit einem Anstieg um 16,5 Prozent erfüllte der Einzelhändler seine im November erhöhte Prognose eines niedrigen zweistelligen prozentualen Wachstums. Die bereinigte operative Marge soll 2023 bei mindestens vier Prozent liegen, nach 4,3 Prozent im Vorjahr. Die Aktie legte zu Handelsbeginn um 5,4 Prozent zu. Im Schlussquartal erzielte Ahold Delhaize, der zu den weltgrößten Lebensmitteleinzelhändlern zählt, noch einmal ein besser als von Analysten erwartetes Ergebnis. So stiegen die Erlöse um 15,9 Prozent auf rund 23,4 Milliarden Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von Währungseffekten und Benzinverkäufen. Bereinigt um diese Effekte stiegen die Erlöse um 7,9 Prozent. Der operative Gewinn nahm um gut 30 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro zu. Dabei trug das US-Geschäft, in dem Ahold Delhaize den meisten Umsatz macht, den Löwenanteil bei. Die bereinigte operative Marge kletterte um 0,2 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten mit lediglich 3,8 Prozent gerechnet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um knapp 23 Prozent auf 0,72 Euro. Seinen Aktionären will Ahold Delhaize für 2022 eine um 10,5 Prozent erhöhte Dividende von 1,05 Euro je Aktie zahlen.