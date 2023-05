 Airbnb hebt stärker Einzelzimmer hervor

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) -Die Apartment-Plattform Airbnb will nach dem Anstieg der Angebotspreise stärker die Vermietung einzelner Zimmer in den Vordergrund rücken. Im Schnitt koste ein bei Airbnb angebotenes Zimmer 67 Dollar pro Nacht - und bei 80 Prozent liege der Preis unter 100 Dollar (gut 90 Euro), betonte die US-Firma am Mittwoch. Die neue Kategorie Airbnb Rooms habe aktuell mehr als eine Million Zimmer im Angebot und enthalte unter anderem ausführlichere Informationen zu den Gastgebern.

SAN FRANCISCO Seit der Corona-Pandemie nahm bei Airbnb die Langzeit-Vermietung zu, zugleich erholt sich auch der Urlaubsreisemarkt. Zu den am Mittwoch vorgestellten Neuerungen gehört auch, dass bei Langzeit-Aufenthalten von mehr als drei Monaten die Service-Gebühr reduziert wird.