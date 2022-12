Airlines sollen mehr Fluggastdaten an Behörden weitergeben

BRÜSSEL (dpa-AFX) -Fluggesellschaften sollen künftig beim Check-In erhobene Daten verstärkt mit nationalen Behörden teilen. Das werde dabei helfen, Grenzbeamte darauf vorzubereiten, welche Menschen sie erwarten und Kriminelle aufzuspüren, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Dienstag in Brüssel. Bislang müssten die Check-In-Daten, sogenannte API-Daten, nur auf mehr oder weniger freiwilliger Basis übermittelt werden, sagte die Schwedin. EU-Staaten und Europaparlament müssen noch über die neuen Regeln verhandeln und einen Kompromiss finden, bevor sie in Kraft treten können.