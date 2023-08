Akkuzüge kommen in Fahrt - Einsatz von Leipzig nach Chemnitz ab 2024

CHEMNITZ (dpa-AFX) -Nach E-Bikes und Elektro-Autos auf den Straßen werden bald auch auf der Schiene immer mehr Akku-Triebwagen alte Dieselzüge ersetzen. Am Montag wurde in Chemnitz ein solcher neuer Zug des Herstellers Alstom vorgestellt. Elf davon sollen ab Sommer 2024 auf der rund 80 Kilometer langen Strecke Chemnitz-Leipzig rollen. Dort sind bisher noch alte Reichsbahnwagen aus DDR-Zeiten unterwegs. Von einer "Zeitenwende im ÖPNV" sprach Sachsens Verkehrsstaatssekretärin Ines Fröhlich. Gebaut werden die neuen Züge laut Alstom in Salzgitter.